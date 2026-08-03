Trung Quốc, Hàn Quốc dẫn đầu lượng khách quốc tế đến Việt Nam

Ngày 3.8, Cục du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết trong tháng 7, Việt Nam đón khoảng 1,67 triệu lượt khách quốc tế, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến nước ta đạt 13,9 triệu lượt, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả này, ngành du lịch đã hoàn thành khoảng 56% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Đây được xem là nền tảng đầy triển vọng để du lịch Việt Nam tăng tốc trong những tháng còn lại, đặc biệt khi mùa cao điểm khách quốc tế thường bắt đầu từ cuối quý 3 và kéo dài trong quý 4.

Kết quả càng có ý nghĩa khi tháng 7 vẫn nằm trong mùa thấp điểm của nhiều thị trường khách quốc tế đến Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế và du lịch thế giới tiếp tục đối mặt với những yếu tố bất định, việc duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số cho thấy sức hút của điểm đến Việt Nam đang được củng cố mạnh mẽ.

Hai thị trường lớn tiếp tục giữ nhịp

Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch Việt Nam trong 7 tháng qua, với khoảng 3,08 triệu lượt, chiếm hơn 22% tổng lượng khách quốc tế. Hàn Quốc đứng thứ hai với khoảng 2,39 triệu lượt. Tính chung, hai thị trường Đông Bắc Á này đóng góp khoảng 39,3% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam, tiếp tục giữ vai trò là hai động lực quan trọng nhất của ngành du lịch.

Ngành du lịch đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế ẢNH: LÊ NAM

Thị trường châu Á nhìn chung vẫn duy trì vai trò chủ lực nhờ lợi thế khoảng cách địa lý gần, mạng lưới đường bay ngày càng mở rộng và nhu cầu du lịch trong khu vực tăng cao. Một số thị trường Đông Nam Á ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, tạo thêm nguồn khách bên cạnh các thị trường truyền thống.

Về phương thức nhập cảnh, khách đến bằng đường hàng không đạt khoảng 11,5 triệu lượt, chiếm 82,8% và tăng 10,7% so với cùng kỳ. Khách đến bằng đường bộ đạt khoảng 2,2 triệu lượt, tăng mạnh 33,6%; khách đến bằng đường biển đạt gần 211.000 lượt, tăng 14,7%. Sự tăng trưởng đồng đều ở cả ba loại hình nhập cảnh cho thấy khả năng kết nối với các thị trường quốc tế của Việt Nam đang tiếp tục được cải thiện, không chỉ qua hàng không mà còn tại các cửa khẩu đường bộ và hệ thống cảng biển.

Châu Âu trở thành điểm sáng

Một trong những tín hiệu đáng phấn khởi nhất là sự bứt phá của thị trường châu Âu. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, lượng khách từ khu vực này tăng bình quân 53,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều thị trường được hưởng chính sách miễn thị thực của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cao, trong đó Ba Lan tăng 51,3%, Séc tăng 28,6%, Thụy Điển tăng 24,7% và Thụy Sĩ tăng 21,7%.

Châu Âu là nhóm thị trường xa, du khách thường có thời gian lưu trú dài và khả năng chi tiêu cao. Do đó, đà tăng trưởng mạnh từ khu vực này không chỉ giúp Việt Nam gia tăng số lượng khách mà còn mở ra cơ hội cải thiện doanh thu, thời gian lưu trú và chất lượng tăng trưởng của toàn ngành.

Khách châu Âu tấp nập ở bãi biển Nha Trang (Khánh Hòa) ẢNH: LÊ NAM

Kết quả tích cực trong 7 tháng đầu năm được cho là đến từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, gồm chính sách thị thực ngày càng thuận lợi, hoạt động xúc tiến quảng bá được đẩy mạnh, kết nối hàng không được mở rộng và hệ thống sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng. Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực đặc sắc, chi phí du lịch hợp lý cũng tiếp tục là một trong những lợi thế cạnh tranh nổi bật của Việt Nam so với nhiều điểm đến trong khu vực.

Với gần 14 triệu lượt khách quốc tế sau 7 tháng, ngành du lịch cần đón thêm khoảng 11,1 triệu lượt trong 5 tháng cuối năm để hoàn thành mục tiêu 25 triệu lượt khách. Đây vừa là thách thức, song triển vọng vẫn khá sáng khi mùa cao điểm đón khách quốc tế đang ở phía trước. Nếu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tận dụng tốt chính sách thị thực, bổ sung các đường bay và nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch Việt Nam có thêm cơ sở để kỳ vọng vào một cuộc bứt tốc mạnh mẽ trong những tháng cuối năm 2026.