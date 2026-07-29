85% du khách Việt muốn chuyến đi mang lại lợi ích cho điểm đến

Báo cáo Du lịch và Bền vững của Booking.com cho thấy 85% du khách Việt coi du lịch bền vững là quan trọng và mong muốn điểm đến tốt đẹp hơn sau chuyến đi. Điều này không chỉ nằm ở việc giảm rác thải, mà còn thể hiện qua cách lựa chọn điểm đến, phương tiện, nơi ăn uống và mua sắm.

Khảo sát 32.500 người tại 35 quốc gia và vùng lãnh thổ cho thấy 60% nhìn nhận du lịch mang lại tác động tích cực cho địa phương; tại Việt Nam, tỷ lệ này đạt 76%. Lợi ích chính gồm thúc đẩy kinh tế, tạo việc làm và mở rộng dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng. Du lịch tăng trưởng nhanh cũng gây áp lực về ùn tắc, rác thải, chi phí sinh hoạt và tình trạng quá tải du khách.

Từ kết quả khảo sát, Booking.com gợi ý du khách lựa chọn những điểm đến ít được biết đến hơn, thay vì chỉ tập trung tại các trung tâm du lịch nổi tiếng. Có 35% người dân Việt Nam mong muốn địa phương quảng bá thêm các danh thắng lân cận, trong khi 40% du khách muốn tránh những nơi quá đông đúc. Phú Yên, Ninh Thuận được gợi ý nhờ sở hữu đường bờ biển đẹp, ẩm thực đặc sắc nhưng chưa chịu áp lực du khách quá lớn như một số điểm đến quen thuộc. Cao Bằng hay Mù Cang Chải cũng phù hợp với xu hướng du lịch chậm, trải nghiệm thiên nhiên và tìm hiểu đời sống cộng đồng.

Thay đổi thời điểm khởi hành cũng giúp giảm áp lực lên điểm đến. Theo khảo sát, 35% người Việt mong muốn địa phương quảng bá thêm các thời điểm du lịch khác trong năm. Cùng tỷ lệ này cho biết họ chủ động lựa chọn đi nước ngoài ngoài mùa cao điểm. Việc ưu tiên đi bộ, xe đạp, metro hoặc phương tiện giao thông công cộng cũng tạo ra những tác động tích cực. Có 50% du khách Việt dự định sử dụng phương thức di chuyển bền vững hơn trong chuyến đi.

Du khách ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm góp phần bảo vệ thiên nhiên và hỗ trợ cộng đồng địa phương ẢNH: BOOKING

Cách chi tiêu cũng quyết định dòng tiền du lịch có ở lại địa phương hay không. Thay vì chỉ sử dụng dịch vụ của các chuỗi lớn, du khách được khuyến khích ăn tại quán gia đình, mua hàng ở chợ truyền thống, lựa chọn sản phẩm thủ công và đặt dịch vụ do người dân bản địa cung cấp. Khảo sát cho thấy 34% người dân mong muốn có thêm sự hỗ trợ dành cho nghệ nhân và doanh nghiệp địa phương. Trong khi đó, 38% du khách dự định mua sắm nhiều hơn tại các cửa hàng độc lập.





Lợi thế du lịch Việt Nam nằm ở chất lượng và bản sắc ẢNH: TÂM BÙI



