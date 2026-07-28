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Du lịch Tin tức - Sự kiện

Khách Trung Quốc đến Nhật Bản tiếp tục giảm mạnh

Lê Nam
Lê Nam
Lượng khách Trung Quốc đến Nhật Bản trong tháng 6 giảm 57,3% so với cùng kỳ năm trước, kéo tổng khách quốc tế của nước này đi xuống, dù nhiều thị trường khác tiếp tục lập kỷ lục.

Theo số liệu do Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) mới công bố, trong tháng 6.2026, Nhật Bản đón khoảng 3,15 triệu lượt khách quốc tế, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là tháng thứ ba trong nửa đầu năm lượng khách đến nước này giảm so với cùng kỳ.

Đáng chú ý nhất là sự sụt giảm mạnh của thị trường Trung Quốc. Trong tháng 6, Nhật Bản chỉ đón 340.700 lượt khách Trung Quốc, thấp hơn 57,3% so với mức gần 798.000 lượt của cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, lượng khách Trung Quốc đến Nhật Bản đạt hơn 2,05 triệu lượt, giảm 56,4% so với 4,72 triệu lượt trong cùng kỳ năm 2025. Như vậy, riêng thị trường này đã giảm hơn 2,66 triệu lượt khách trong nửa đầu năm.

JNTO cho biết, một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch là việc chính phủ Trung Quốc đưa ra khuyến cáo người dân tránh đi Nhật Bản. Bên cạnh đó, việc các hãng hàng không cắt giảm một số chuyến bay giữa hai nước cũng khiến lượng khách giảm.

Khách Trung Quốc đến Nhật Bản tiếp tục giảm mạnh - Ảnh 1.

Khách Trung Quốc 6 tháng giảm 56,4%, tương đương giảm khoảng 2,66 triệu lượt

ẢNH: NTT

Sự thay đổi thời điểm nghỉ lễ Đoan Ngọ cũng tác động đến số liệu tháng 6. Kỳ nghỉ này năm ngoái bắt đầu vào cuối tháng 5, trong khi năm nay diễn ra vào giữa tháng 6. Trung Quốc vốn là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng của ngành du lịch Nhật Bản. Do đó, mức sụt giảm hơn một nửa đã ảnh hưởng rõ rệt tới kết quả chung, dù lượng khách từ nhiều thị trường khác vẫn tăng.

Trong 6 tháng đầu năm, Nhật Bản đón gần 21,09 triệu lượt khách quốc tế, giảm 2% so với cùng kỳ. Riêng tháng 6, tổng lượng khách giảm khoảng 229.000 lượt, trong khi số khách Trung Quốc giảm hơn 457.000 lượt.

Trái ngược với Trung Quốc, khách từ Hàn Quốc tiếp tục tăng mạnh. Hàn Quốc dẫn đầu các thị trường gửi khách đến Nhật Bản trong tháng 6 với 787.100 lượt, tăng 7,8% và đạt mức cao nhất từng ghi nhận trong một tháng 6. Lũy kế nửa đầu năm, lượng khách Hàn Quốc đạt gần 5,68 triệu lượt, tăng 18,6%.

Ngoài châu Á, nhiều thị trường như Mỹ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Úc và khu vực Bắc Âu cũng lập kỷ lục về lượng khách đến Nhật Bản trong tháng 6. Tổng cộng có 15 thị trường đạt mức cao nhất từ trước đến nay đối với tháng này.

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