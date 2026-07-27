Vì sao khách Việt đến Nhật tiếp tục tăng?

Kỳ nghỉ hè thúc đẩy nhu cầu

Theo số liệu vừa được Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO) công bố, tháng 6.2026, Nhật Bản đón khoảng 56.500 lượt khách đến từ Việt Nam, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lượng khách cao nhất từng được ghi nhận trong một tháng 6. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lượng khách từ Việt Nam đến Nhật đạt khoảng 396.500 lượt, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả này, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm những thị trường Đông Nam Á có lượng khách lớn đến Nhật Bản.

Đáng chú ý, sự tăng trưởng của thị trường Việt Nam diễn ra trong bối cảnh tổng lượng khách quốc tế đến Nhật đang chững lại. Trong tháng 6, Nhật Bản đón gần 3,15 triệu lượt khách quốc tế, giảm 6,8% so với cùng kỳ. Lũy kế nửa đầu năm đạt hơn 21 triệu lượt, giảm 2%. Sự sụt giảm chung chủ yếu chịu tác động từ thị trường Trung Quốc, khi lượng khách từ quốc gia này đến Nhật giảm hơn 57% trong tháng 6. Trong khi đó, Việt Nam cùng Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Mỹ và một số thị trường khác vẫn lập kỷ lục về lượng khách trong tháng 6.

JNTO cho rằng, một trong những nguyên nhân trực tiếp giúp lượng khách từ Việt Nam tăng là kỳ nghỉ hè của học sinh. Đây là thời điểm nhiều gia đình có điều kiện tổ chức các chuyến du lịch nước ngoài dài ngày, đặc biệt đến những điểm đến phù hợp với cả người lớn và trẻ em.

Nhật Bản từ lâu được khách Việt lựa chọn nhờ hệ thống giao thông thuận tiện, môi trường sạch sẽ, an toàn và có nhiều sản phẩm trải nghiệm dành cho gia đình. Bên cạnh các đô thị quen thuộc như Tokyo, Osaka hay Kyoto, du khách ngày càng quan tâm đến những vùng có khí hậu mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên hoặc các công viên giải trí lớn.

Du khách Việt trải nghiệm cho hươu ăn tại Nara, một trong những điểm đến nổi tiếng của Nhật Bản ẢNH: TT

Tháng 6 cũng là giai đoạn nhu cầu du lịch Nhật Bản tại nhiều thị trường thường bắt đầu chậm lại khi bước vào mùa hè. Tuy nhiên, lượng khách Việt vẫn tăng cho thấy sức hút của điểm đến này không chỉ phụ thuộc vào mùa hoa anh đào hay mùa lá đỏ.

Mỗi thời điểm trong năm, Nhật Bản có thể xây dựng những sản phẩm khác nhau, từ ngắm hoa, nghỉ hè, khám phá ẩm thực, mua sắm đến trải nghiệm tuyết. Sự đa dạng này giúp điểm đến duy trì được cả nhóm khách lần đầu lẫn khách quay trở lại.

Đường bay mới mở thêm lựa chọn

Kết nối hàng không cũng là một động lực đáng chú ý. JNTO cho biết việc khai trương đường bay Hà Nội - Shizuoka từ tháng 4.2026 đã góp phần thúc đẩy lượng khách từ Việt Nam trong tháng 6.

Shizuoka nằm giữa Tokyo và Nagoya, được biết đến với núi Phú Sĩ, các vùng trồng trà và nhiều điểm nghỉ dưỡng. Đường bay thẳng không chỉ bổ sung lựa chọn cho khách ở miền Bắc mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp lữ hành xây dựng hành trình mới, thay vì chỉ tập trung vào các tuyến Tokyo - núi Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka truyền thống. Việc mở rộng đường bay đến các địa phương cũng phù hợp với xu hướng khách Việt quay lại Nhật nhiều lần. Sau khi đã trải nghiệm những điểm đến nổi tiếng, nhóm khách này thường tìm kiếm các khu vực mới, ít đông đúc hơn hoặc có sản phẩm gắn với từng mùa.

Khai trương đường bay Hà Nội - Shizuoka từ tháng 4.2026 ẢNH: N.T HIẾU NGHĨA

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng đón lượng khách Nhật Bản cao hơn đáng kể. Theo Cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 442.000 lượt khách Nhật Bản, đưa Nhật vào nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất. So với cùng kỳ năm trước, lượng khách Nhật tăng khoảng 21%. Riêng tháng 6, thị trường này tăng 15,6% so với cùng kỳ.