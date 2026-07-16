Điều gì hút khách Ấn Độ đến Việt Nam?

Chi mạnh cho nghỉ dưỡng và du lịch cưới

Theo số liệu của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 12,3 triệu lượt, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tại khu vực Nam Á, Ấn Độ tiếp tục là thị trường tăng trưởng nổi bật với mức tăng 45,6%, cho thấy dư địa rất lớn của thị trường hơn 1,4 tỉ dân. Đây là thị trường rất đáng chú ý vì tốc độ tăng trưởng cao (khoảng +41%), thuộc nhóm tăng nhanh trong Top 10. Khách Ấn Độ có xu hướng chi tiêu cao cho nghỉ dưỡng, MICE, golf và đặc biệt là du lịch cưới.

Trao đổi với Thanh Niên, ThS Hà Dĩ Luân, Giám đốc Thương mại Công ty CP Sự kiện Du lịch Quốc tế Vạn Thịnh đánh giá, sự tăng trưởng này là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng. Đầu tiên là việc kết nối hàng không giữa hai nước được cải thiện đáng kể khi nhiều đường bay thẳng từ New Delhi, Mumbai, Ahmedabad và Bengaluru đến Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng liên tục được mở hoặc tăng tần suất. Điều này giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí và tạo động lực lớn cho khách Ấn Độ lựa chọn tới Việt Nam.

Bên cạnh đó, chính sách thị thực điện tử ngày càng thuận lợi, cùng lợi thế về cảnh quan đa dạng, văn hóa đặc sắc và chi phí du lịch cạnh tranh cũng giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn đối với tầng lớp trung lưu Ấn Độ đang tăng nhanh. Một yếu tố không thể bỏ qua là hiệu ứng từ truyền thông số và điện ảnh. Những đoàn MICE cũng như các bộ phim Bollywood quay tại Việt Nam đã góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến tới hàng triệu người dân Ấn Độ. Chuyên gia nhận định, với quy mô dân số hơn 1,4 tỉ người và tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng, Ấn Độ sẽ là một trong những thị trường nguồn chiến lược của du lịch Việt Nam trong 5-10 năm tới, không chỉ về số lượng mà còn về giá trị chi tiêu.

Đánh giá về xu hướng du lịch nước ngoài của người Ấn Độ, bà Trần Bảo Thu, đại diện Công ty lữ hành Vietluxtour cho rằng nhu cầu của họ đang tăng rất nhanh, đặc biệt ở tầng lớp trung lưu và nhóm khách có thu nhập cao. Trong đó, Việt Nam không chỉ thu hút khách nghỉ dưỡng mà còn đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các đoàn MICE, khách trăng mật và du lịch cưới. Việt Nam cũng đang dần được nhìn nhận là điểm đến có thể tổ chức những hành trình quy mô lớn, chuyên nghiệp và giàu trải nghiệm, thay vì chỉ là một điểm nghỉ dưỡng có chi phí hợp lý.

Khách Ấn Độ là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh của du lịch Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Đa số khách Ấn Độ lưu trú từ 5-7 ngày, kết hợp nhiều điểm đến trong một hành trình như Hà Nội - Hạ Long - Đà Nẵng - Hội An hoặc TP.HCM - Phú Quốc. Khách Ấn Độ không chỉ quan tâm đến giá mà còn rất coi trọng trải nghiệm và dịch vụ phù hợp với văn hóa của họ. Các hạng mục mà nhóm khách này sẵn sàng chi tiêu mạnh gồm khách sạn 4-5 sao, gala dinner, tiệc cưới, ẩm thực Ấn Độ hoặc thực đơn chay, Halal, nghỉ dưỡng biển, spa, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ được thiết kế riêng cho gia đình hoặc đoàn đông.

Muốn giữ khách phải phục vụ đúng văn hóa

Theo các chuyên gia, dư địa tăng trưởng của thị trường Ấn Độ vẫn còn rất lớn, nhưng cạnh tranh trong khu vực cũng ngày càng gay gắt khi Thái Lan, Malaysia, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc đều tăng cường thu hút dòng khách này. Để khai thác hiệu quả hơn, bà Trần Thị Bảo Thu đề nghị, Việt Nam cần tiếp tục mở rộng đường bay thẳng, phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, du lịch cưới, MICE, giải trí ban đêm và mua sắm. Quan trọng hơn, các điểm đến cần xây dựng hệ sinh thái phục vụ khách Ấn Độ theo hướng "India-ready", từ thực đơn chay, Jain, Halal, đào tạo nhân sự am hiểu văn hóa đến chuẩn hóa quy trình phục vụ và cung cấp thông tin đa ngôn ngữ.

ThS Hà Dĩ Luân bổ sung, Việt Nam cũng cần tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến trên các nền tảng số, hợp tác với KOL, các nhà làm phim Bollywood và phát triển những sản phẩm chuyên biệt như du lịch cưới, golf, wellness hay tour dành cho gia đình nhiều thế hệ. Thay vì áp dụng một chương trình chung cho mọi thị trường, việc thiết kế sản phẩm theo đúng nhu cầu của khách Ấn Độ sẽ giúp kéo dài thời gian lưu trú, nâng mức chi tiêu và tăng tỉ lệ khách quay trở lại.

Các đoàn MICE, khách doanh nhân và đặc biệt là du lịch cưới lại mang đến doanh thu rất lớn ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong bối cảnh du lịch Việt Nam hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, thị trường Ấn Độ được đánh giá sẽ tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Không chỉ có quy mô dân số lớn, đây còn là thị trường có khả năng mang lại giá trị cao nếu được đầu tư khai thác đúng hướng.