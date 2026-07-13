Vì sao Trung Quốc là thị trường khách lớn nhất của du lịch Việt Nam?

Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí số 1

Theo số liệu của Cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 50% mục tiêu đón 25 triệu lượt trong cả năm. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch Việt Nam với khoảng 2,7 triệu lượt, giữ vị trí số một. Riêng lượng khách từ Trung Quốc chiếm hơn 22% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong nửa đầu năm. Đáng chú ý, dù bước vào giai đoạn thấp điểm của khách quốc tế, lượng khách đến Việt Nam trong tháng 6 vẫn đạt khoảng 1,7 triệu lượt, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy sức hút của điểm đến Việt Nam tiếp tục được duy trì, trong đó thị trường Trung Quốc là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất.

Trao đổi với Thanh Niên, PGS-TS Nguyễn Đức Thắng, Phó hiệu trưởng kiêm Trưởng khoa Du lịch Trường ĐH Công nghệ Đông Á cho biết, việc Trung Quốc nhiều năm liền nằm trong nhóm thị trường gửi khách lớn nhất không phải là điều ngẫu nhiên. "Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng, có vị trí địa lý gần, giao thông thuận lợi và nhiều nét tương đồng về văn hóa. Bên cạnh đó, quan hệ hợp tác, giao lưu giữa hai nước trong thời gian qua tiếp tục được củng cố, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch và giao lưu nhân dân", ông Thắng lý giải.

Khách Trung Quốc tiếp tục là thị trường quốc tế lớn nhất của du lịch Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 ẢNH: LÊ NAM

Việt Nam còn sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng, từ nghỉ dưỡng biển, du lịch văn hóa, ẩm thực đến mua sắm, với mức chi phí phù hợp nhiều phân khúc khách. Việt Nam được đánh giá là điểm đến an toàn, khoảng cách gần và thuận tiện hơn so với nhiều điểm đến khác trong khu vực. Trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, yếu tố chi phí càng được du khách quan tâm. Dù mức chi tiêu bình quân của khách Trung Quốc chưa cao, nhưng giá trị nhận được từ chất lượng dịch vụ và trải nghiệm lại khá tốt, giúp Việt Nam duy trì sức hấp dẫn.

Ông Thắng nhấn mạnh, tiềm năng của thị trường này vẫn còn rất lớn và lượng khách hoàn toàn có thể tăng lên mức hàng chục triệu lượt mỗi năm nếu được khai thác hiệu quả.

Khách Trung Quốc ngày càng thích du lịch tự túc

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó tổng giám đốc Vina Group, cho rằng nhu cầu du lịch quốc tế của người Trung Quốc tăng nhanh sau thời gian dài bị hạn chế đi lại. Cùng với đó, mạng lưới đường bay giữa hai nước được khôi phục, mở rộng, chính sách visa ngày càng thuận lợi và lợi thế về khoảng cách địa lý, chi phí cạnh tranh, cảnh quan đa dạng, ẩm thực phong phú tiếp tục giúp Việt Nam trở thành lựa chọn hấp dẫn. Hành vi của khách Trung Quốc hiện cũng đã thay đổi đáng kể so với thời gian trước. Thay vì chủ yếu đi theo tour đoàn truyền thống, ngày càng nhiều du khách lựa chọn du lịch tự túc (FIT), đi theo gia đình hoặc nhóm nhỏ, ưu tiên các hành trình linh hoạt và trải nghiệm bản địa. Những phân khúc có mức chi tiêu cao như nghỉ dưỡng, golf, MICE, chăm sóc sức khỏe hay du lịch cao cấp đang tăng trưởng nhanh. Sau đại dịch, khách cũng quan tâm nhiều hơn đến yếu tố an toàn, chất lượng dịch vụ và tính bền vững.

Nữ du khách Trung Quốc tham quan địa đạo Củ Chi ẢNH: LÊ NAM

Để khai thác hiệu quả hơn thị trường Trung Quốc trong những tháng cuối năm, các chuyên gia nhận định Việt Nam cần đồng thời theo đuổi hai mục tiêu là tăng lượng khách và nâng cao giá trị chi tiêu. Về thu hút khách, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh các chương trình xúc tiến, quảng bá tại thị trường hơn 1,4 tỉ dân, đa dạng hóa các kênh truyền thông, tăng cường kết nối hàng không và duy trì môi trường du lịch an toàn, thân thiện. Về chất lượng, ngành du lịch cần tập trung phát triển những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách Trung Quốc như nghỉ dưỡng biển, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, mua sắm, golf, MICE và du lịch chăm sóc sức khỏe. Mục tiêu lâu dài chính là kéo dài thời gian lưu trú, nâng mức chi tiêu bình quân và tăng tỷ lệ khách quay trở lại Việt Nam. Muốn làm được điều đó, Việt Nam phải tạo ra nhiều sản phẩm có chiều sâu, khác biệt về văn hóa và thiên nhiên, đồng thời phát triển mạnh kinh tế đêm, mua sắm và các dịch vụ giải trí để du khách có thêm lý do ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, các chuyên gia cho rằng thị trường Trung Quốc sẽ tiếp tục giữ vai trò then chốt. Không chỉ đóng góp lớn về quy mô, đây còn là thị trường có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa tới nhiều địa phương, doanh nghiệp và toàn ngành du lịch nếu được khai thác theo hướng bền vững, chú trọng cả số lượng lẫn chất lượng khách.