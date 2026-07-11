Vì sao khách Campuchia đổ sang Việt Nam ngày càng đông?

Theo số liệu của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 422.000 lượt khách Campuchia, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này cao gần gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng chung của khách quốc tế đến Việt Nam (14,9%).

Campuchia hiện nằm trong top 5 thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga và Đài Loan.

Điểm đến Việt Nam ngày càng hấp dẫn

Trao đổi với Thanh Niên, Th.S Tăng Thông Nhân, Phó trưởng khoa Quản trị du lịch, nhà hàng, khách sạn, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), cho rằng đà tăng của thị trường Campuchia là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng. Cùng với sự phục hồi của du lịch quốc tế, hình ảnh điểm đến Việt Nam ngày càng phủ sóng trên các nền tảng số. Những chia sẻ từ du khách, blogger và nhà sáng tạo nội dung giúp Việt Nam xuất hiện nhiều hơn trong các kết quả tìm kiếm, góp phần thúc đẩy nhu cầu du lịch từ Campuchia.

Bên cạnh đó, kết nối giao thông giữa hai nước ngày càng thuận lợi. Nếu trước đây khách Campuchia chủ yếu sang Việt Nam bằng đường bộ thì hiện nay, việc mở thêm các đường bay thẳng giữa nhiều thành phố đã giúp rút ngắn thời gian di chuyển, đặc biệt với các điểm đến xa khu vực biên giới.

Một động lực khác đến từ sự phát triển kinh tế của Campuchia, tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh, kéo theo nhu cầu du lịch quốc tế. Với khoảng cách gần, chi phí hợp lý và sản phẩm đa dạng, Việt Nam trở thành lựa chọn phù hợp của nhóm khách này. Ông Nhân nhận định, đây là thị trường còn rất nhiều dư địa và sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Từ Như Anh Vũ, Giám đốc Inbound Công ty Du lịch Hòa Bình, cũng cho rằng sức hút của điểm đến Việt Nam ngày càng lớn nhờ chất lượng dịch vụ được nâng cấp, khoảng cách địa lý gần và mức độ lan tỏa trên mạng xã hội. Tuy nhiên, yếu tố đáng chú ý nhất trong thời gian gần đây là những căng thẳng tại khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan khiến một bộ phận du khách Campuchia chuyển hướng từ Thái Lan sang Việt Nam.

Theo ghi nhận của doanh nghiệp, khách Campuchia hiện chủ yếu lựa chọn các hành trình Phú Quốc, Hà Nội - Sa Pa - Hạ Long hoặc Đà Nẵng - Huế - Hội An kết hợp Đà Lạt. Thời gian lưu trú phổ biến từ 4-5 ngày, riêng Phú Quốc khoảng 3 đến 4 ngày.

Phú Quốc là một trong những điểm đến được du khách Campuchia lựa chọn nhiều khi đến Việt Nam ẢNH: LÊ NAM

Du lịch y tế còn nhiều dư địa

Ngoài nghỉ dưỡng, các chuyên gia cho rằng du lịch y tế là phân khúc giàu tiềm năng đối với thị trường Campuchia. Theo Th.S Tăng Thông Nhân, lượng khách Campuchia sang khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến cuối ở TP.HCM, các bệnh viện quốc tế và những cơ sở y tế gần biên giới đang có xu hướng tăng. Lợi thế của Việt Nam là đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao, hệ thống trang thiết bị hiện đại nhưng chi phí điều trị thấp hơn đáng kể so với Singapore hay Thái Lan. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa thống kê đầy đủ quy mô của thị trường này do chưa có loại hình visa y tế riêng. Việc thống kê theo số lượng bệnh nhân nước ngoài tại bệnh viện cũng chưa phản ánh đúng khách du lịch y tế vì nhiều người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam cũng sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh. Chuyên gia này cho rằng Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm của Thái Lan trong phát triển du lịch y tế, từ việc xây dựng visa y tế, chính sách ưu đãi cho người bệnh đến hình thành hệ sinh thái kết hợp giữa bệnh viện, khách sạn và dịch vụ du lịch.

Ông Từ Như Anh Vũ cũng có chung nhận định, nhu cầu khám chữa bệnh của người Campuchia sẽ tiếp tục tăng khi nhiều người chuyển từ Thái Lan sang Việt Nam để sử dụng dịch vụ y tế. Trong tháng 6 vừa qua, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Campuchia dẫn đầu đã sang Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho người dân Campuchia. Điều này cho thấy phía Campuchia đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến hợp tác y tế với Việt Nam. Tuy vậy, khách Campuchia hiện vẫn chủ yếu thuộc phân khúc chi tiêu trung bình, tương tự khách Việt đi du lịch nước ngoài. Đây là thị trường có tiềm năng tăng trưởng nhưng cũng cạnh tranh cao do ngân sách của phần lớn du khách còn hạn chế.

Khách Campuchia qua TP.HCM khám chữa bệnh và sử dụng dịch vụ y tế rất đông ẢNH: LÊ NAM

Các chuyên gia cho rằng để khai thác hiệu quả thị trường này, Việt Nam cần tiếp tục mở rộng đường bay, hoàn thiện chính sách hỗ trợ du lịch y tế và phát triển các sản phẩm phù hợp với cả nhóm khách nghỉ dưỡng lẫn nhóm khách trung lưu, thượng lưu có nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Với tốc độ tăng trưởng hiện nay, Campuchia được đánh giá sẽ tiếp tục là một trong những thị trường nguồn quan trọng của du lịch Việt Nam trong thời gian tới.