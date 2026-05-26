Du lịch Tin tức - Sự kiện

Khách Việt Nam đi Nhật Bản lập kỷ lục trong tháng 4

Lê Nam
26/05/2026 09:03 GMT+7

Lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản tiếp tục tăng mạnh trong tháng 4.2026, đạt mức cao nhất từ trước đến nay cho riêng tháng 4.

Theo số liệu mới công bố từ Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), trong tháng 4.2026 có khoảng 76.000 lượt khách Việt đến Nhật Bản, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức cao kỷ lục của khách Việt trong riêng tháng 4. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, Nhật Bản đã đón khoảng 282.000 lượt khách từ Việt Nam, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

JNTO cho biết, Việt Nam nằm trong nhóm 9 thị trường đạt lượng khách kỷ lục trong tháng 4, cùng với Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Mỹ, Pháp và Nga. Các kỳ nghỉ lễ trong tháng 4 cùng việc mở thêm đường bay mới giữa Hà Nội và Shizuoka đã góp phần thúc đẩy lượng khách.

Ngoài ra, tháng 4 cũng là mùa cao điểm du lịch mùa xuân tại Nhật Bản, khi nhu cầu ngắm hoa anh đào, trải nghiệm văn hóa và mua sắm tăng mạnh. Đồng yen duy trì ở mức thấp trong thời gian dài cũng giúp Nhật Bản trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách Việt nhờ chi phí du lịch "dễ thở" hơn so với trước đây.

Trong tháng 4.2026, khách Việt đến Nhật Bản tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước

Trong bối cảnh khách Việt tăng trưởng mạnh, Nhật Bản tiếp tục là một trong những thị trường outbound được người Việt yêu thích nhất tại châu Á nhờ lợi thế về đường bay thẳng, chính sách visa thuận lợi hơn trước và đa dạng trải nghiệm từ mua sắm, ẩm thực đến nghỉ dưỡng theo mùa. Nhật Bản cũng ghi nhận lượng khách quốc tế đến nước này trong tháng 4 đạt hơn 3,69 triệu lượt, mức cao nhất của năm 2026 tính đến nay.

Đầu bếp Việt lần đầu vào top 8 thế giới

Đầu bếp Việt lần đầu vào top 8 thế giới

Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển đầu bếp Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết Global Chefs Challenge Finals 2026 - một trong những sân chơi danh giá nhất của ngành ẩm thực thế giới và xuất sắc lọt top 8 toàn cầu.

