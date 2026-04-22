Xây nhà máy bột chiên 21 triệu USD tại TP.HCM

Sáng 22.4, Công ty TNHH Showa Sangyo International Việt Nam công bố việc thành lập nhà máy sản xuất bột trộn sẵn tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 (TP.HCM). Đây là nhà máy đầu tiên của doanh nghiệp tại Việt Nam, đồng thời được định vị là trung tâm sản xuất bột trộn sẵn trọng điểm trong khu vực ASEAN.

Nhà máy có quy mô hơn 1,3 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 21 triệu USD, chính thức vận hành từ tháng 3.2026. Sản phẩm đầu tiên được sản xuất tại đây là bột chiên tempura Showa Tempura Batter Mix, ra thị trường trong tháng 4. Theo ông Maruyama Shinji, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty, Việt Nam được lựa chọn xây nhà máy vì có dân số trẻ, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm ngày càng tăng và sự phát triển nhanh của thị trường ẩm thực.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, nhà máy tại TP.HCM phục vụ cả thị trường nội địa và hướng tới xuất khẩu sang các nước trong khu vực. Trong giai đoạn đầu, công ty sẽ tập trung phát triển thị trường trong nước, đặc biệt là phân khúc khách hàng doanh nghiệp (B2B) như chuỗi nhà hàng, doanh nghiệp chế biến thủy sản, thịt và ngành bánh.

Sản phẩm bột tempura được nghiên cứu và điều chỉnh để phù hợp với khẩu vị người Việt, với màu sắc vàng đậm hơn và độ giòn cao hơn so với phiên bản tại Nhật Bản. Nguyên liệu chính là bột mì, trong đó có sử dụng nguồn cung từ Việt Nam.

Tại sự kiện, bếp trưởng người Nhật Bản Oyama (đang làm việc tại khách sạn Nikko Saigon) chế biến món tempura sử dụng sản phẩm sản xuất ở Việt Nam ẢNH: LN

Doanh nghiệp đặt mục tiêu sản lượng khoảng 1.000 tấn bột tempura trong năm đầu tiên, cùng với vài nghìn tấn cho các dòng sản phẩm khác. Bên cạnh hoạt động sản xuất, công ty cũng nhấn mạnh định hướng phát triển bền vững, chú trọng an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phát triển nguồn nhân lực tại địa phương.