Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Xây nhà máy bột chiên 21 triệu USD tại TP.HCM

Lê Nam
Lê Nam
22/04/2026 15:02 GMT+7

Đây là nhà máy đầu tiên của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, đồng thời được định vị là trung tâm sản xuất bột trộn sẵn trọng điểm trong khu vực ASEAN.

Sáng 22.4, Công ty TNHH Showa Sangyo International Việt Nam công bố việc thành lập nhà máy sản xuất bột trộn sẵn tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 (TP.HCM). Đây là nhà máy đầu tiên của doanh nghiệp tại Việt Nam, đồng thời được định vị là trung tâm sản xuất bột trộn sẵn trọng điểm trong khu vực ASEAN.

Nhà máy có quy mô hơn 1,3 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 21 triệu USD, chính thức vận hành từ tháng 3.2026. Sản phẩm đầu tiên được sản xuất tại đây là bột chiên tempura Showa Tempura Batter Mix, ra thị trường trong tháng 4. Theo ông Maruyama Shinji, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty, Việt Nam được lựa chọn xây nhà máy vì có dân số trẻ, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm ngày càng tăng và sự phát triển nhanh của thị trường ẩm thực.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, nhà máy tại TP.HCM phục vụ cả thị trường nội địa và hướng tới xuất khẩu sang các nước trong khu vực. Trong giai đoạn đầu, công ty sẽ tập trung phát triển thị trường trong nước, đặc biệt là phân khúc khách hàng doanh nghiệp (B2B) như chuỗi nhà hàng, doanh nghiệp chế biến thủy sản, thịt và ngành bánh. 

Sản phẩm bột tempura được nghiên cứu và điều chỉnh để phù hợp với khẩu vị người Việt, với màu sắc vàng đậm hơn và độ giòn cao hơn so với phiên bản tại Nhật Bản. Nguyên liệu chính là bột mì, trong đó có sử dụng nguồn cung từ Việt Nam.

Tại sự kiện, bếp trưởng người Nhật Bản Oyama (đang làm việc tại khách sạn Nikko Saigon) chế biến món tempura sử dụng sản phẩm sản xuất ở Việt Nam

Doanh nghiệp đặt mục tiêu sản lượng khoảng 1.000 tấn bột tempura trong năm đầu tiên, cùng với vài nghìn tấn cho các dòng sản phẩm khác. Bên cạnh hoạt động sản xuất, công ty cũng nhấn mạnh định hướng phát triển bền vững, chú trọng an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phát triển nguồn nhân lực tại địa phương.

Phân bón Cà Mau có lãnh đạo mới, đặt mục tiêu lãi 17.000 tỉ đồng

Khám phá thêm chủ đề

nhà máy Bột chiên Nhật Bản tempura
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận