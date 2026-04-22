Phân bón Cà Mau có lãnh đạo mới, đặt mục tiêu lãi 17.000 tỉ đồng

Báo cáo tại ĐHCĐ, lãnh đạo PVCFC cho biết kết quả kinh doanh phân bón năm 2025 tăng trưởng mạnh, xác lập nhiều dấu ấn trong bối cảnh thị trường nhiều biến động. Cụ thể, doanh thu hợp nhất đạt 17.033 tỉ đồng (đạt 107% kế hoạch); lợi nhuận trước thuế 2.207 tỉ đồng (đạt 137% kế hoạch); lợi nhuận sau thuế 1.961 tỉ đồng (đạt 136% kế hoạch); sản lượng Urê quy đổi đạt 966.730 tấn, mức cao nhất từ trước đến nay.

PVCFC đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực phân bón, khí công nghiệp và hóa chất, đồng thời mở rộng sang công nghệ sinh học và chế biến nông sản

Hoạt động xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng của PVCFC với sản lượng 458.000 tấn, kim ngạch đạt 192,7 triệu USD, mở rộng thị trường lên 22 quốc gia. Kết quả này khẳng định năng lực vận hành hiệu quả, khả năng thích ứng linh hoạt và vị thế ngày càng nâng cao của PVCFC trên thị trường khu vực và quốc tế.

ĐHCĐ của PVCFC 2026 đã thông qua công tác nhân sự nhiệm kỳ 2026 - 2031, bao gồm miễn nhiệm và bầu cử các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. Theo đó, ông Văn Tiến Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Thanh Tùng được bổ nhiệm là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc; ông Nguyễn Văn Sơn được bầu giữ chức thành viên HĐQT độc lập... Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả điều hành của PVCFC.

ĐHCĐ của PVCFC đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính: Doanh thu hợp nhất đạt 17.615 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.319 tỉ đồng; sản lượng Urê 926.000 tấn, sản lượng NPK ước đạt 350.000 tấn.



Theo lãnh đạo PVCFC, trong bối cảnh thị trường phân bón toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro từ biến động giá năng lượng, đứt gãy chuỗi cung ứng và áp lực chi phí đầu vào, PVCFC xác định tiếp tục tập trung vào các giải pháp trọng tâm như tối ưu vận hành, nâng cao hiệu suất sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển sản phẩm mới theo hướng bền vững. Ngoài ra, PVCFC tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị theo thông lệ tiên tiến, tích hợp các yếu tố ESG, chuẩn hóa quy trình và đẩy mạnh chuyển đổi số và đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực phân bón, khí công nghiệp và hóa chất, đồng thời mở rộng sang công nghệ sinh học và chế biến nông sản.