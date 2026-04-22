THISO ra mắt không gian trải nghiệm biểu tượng của giá trị sống tinh hoa

Với thông điệp "Sala - Bản giao hưởng tinh hoa", Sala Sales Gallery không chỉ là nơi giới thiệu các sản phẩm thế hệ mới, mà còn tái hiện biểu tượng của "giá trị sống tinh hoa" tại Khu đô thị Sala - một đô thị hiện đại, xanh và khác biệt.

Phát biểu tại buổi khai trương Sales Gallery và Hành trình phát triển mới Khu đô thị Sala, Chủ tịch HĐQT THACO - ông Trần Bá Dương đánh giá quá trình hình thành Khu đô thị Sala như một bản giao hưởng tinh hoa, chuyển tải ý nghĩa về khát vọng trở thành một chuẩn mực cuộc sống hội tụ tinh hoa.

"Một bản giao hưởng cần những khoảng lặng có giá trị để biến tấu trở thành những chương hồi sống động và trở thành tuyệt tác. Sala khởi đầu với mong muốn trở thành biểu tượng "Nơi hội tụ tinh hoa của cuộc sống". Nhưng Sala cũng đã trải qua những khoảng lặng và đến nay là 8 năm để sẽ trở thành tuyệt tác của cuộc sống mới, vượt lên trên mọi chuẩn mực hiện có" - ông Trần Bá Dương phát biểu về hành trình phát triển của Khu đô thị Sala, đồng thời nhấn mạnh: "Sự giao thoa và kết hợp giữa người nhạc trưởng cùng những giá trị sống mới, chính là "Sala - Bản giao hưởng tinh hoa". Và để một bản giao hưởng tinh hoa có giá trị vượt thời gian, chúng ta cần nhiều "nhạc công" với cảm nhận không giới hạn cũng như khả năng rất tinh tế sử dụng từng loại nhạc cụ được phối, được chỉ huy và được thực hiện qua nhiều phương thức và cung bậc mà Sala mang lại".

Ông Trần Bá Dương cũng chia sẻ: "Sala rất cần trước tiên là cư dân, khách hàng tích cực đóng góp cho chúng tôi những gì có thể mang lại các giá trị cho cuộc sống mới. Chúng tôi cũng cần rất nhiều đối tác như là tư vấn thiết kế, nhà thầu xây dựng, nhà cung cấp các vật liệu... cùng với đó là một đội ngũ muốn thực hiện Sala sẽ là tuyệt tác, không chỉ của TP.HCM, của Việt Nam, mà vươn tầm ra quốc tế. Và hành trình mới của Sala bắt đầu từ hôm nay".

THISO - thành viên của THACO sở hữu và vận hành các bất động sản thương mại - dịch vụ (tòa nhà, tổ hợp, khu đô thị, quần thể đa chức năng), hướng đến mục tiêu kiến tạo những điểm đến tích hợp theo định hướng xanh, thông minh và khác biệt. Việc ra mắt Sala Sales Gallery cùng các dự án thế hệ mới như Sarene và Savila đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn đầu tư xây dựng tiếp theo của Khu đô thị Sala, sau thời gian gián đoạn từ năm 2018.

Được phát triển theo mô hình "Một điểm dừng - Nhiều tiện ích, dịch vụ", Khu đô thị Sala tích hợp đầy đủ các chức năng trên quy mô gần 105 ha, với hệ thống cảnh quan sinh thái và hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ. Sự kết hợp giữa không gian sống, thương mại - dịch vụ trong cùng một tổng thể giúp tối ưu trải nghiệm, đồng thời tạo nên môi trường sống cân bằng, bền vững cho cộng đồng cư dân.

Sala Sales Gallery: Không gian trải nghiệm đa giác quan

Sala Sales Gallery chính thức mở cửa từ ngày 19.4.2026 và hoạt động xuyên suốt trong các dịp lễ như Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5, tạo điều kiện để khách hàng dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm không gian.

Điểm nhấn của Sala Sales Gallery là sa bàn quy hoạch tổng thể quy mô lớn, tái hiện toàn cảnh Khu đô thị Sala với hai phân khu bắc - nam, cùng hệ thống hạ tầng, cảnh quan và các công trình trọng điểm. Sa bàn đóng vai trò trung tâm, giúp khách hàng hình dung rõ nét quá trình phát triển đô thị, từ quy hoạch tổng thể đến từng dự án thành phần, cũng như tiềm năng kết nối và giá trị phát triển trong dài hạn.

Không gian tại Sala Sales Gallery được thiết kế theo xu hướng trải nghiệm liền mạch, tích hợp hệ thống sa bàn trưng bày, màn hình tương tác và chuỗi hoạt động tương tác đa giác quan kết hợp giới thiệu sản phẩm được tổ chức thường xuyên hoặc định kỳ theo tuần và các dịp lễ trong năm.

Bên cạnh đó, trải nghiệm được hoàn thiện với hành trình thưởng thức tinh hoa ẩm thực Hồng Kông tại nhà hàng Red Junk và các thức uống được tuyển chọn tại Beso Café, góp phần tạo nên dấu ấn trọn vẹn và khác biệt mỗi lần khách hàng đến tham quan.

Sarene và Savila: Sản phẩm thế hệ mới trong hành trình phát triển của Khu đô thị Sala

Tại Sala Sales Gallery, hai dự án Sarene và Savila được giới thiệu như những mảnh ghép trong hành trình phát triển mới của Khu đô thị Sala, đồng thời định hình các phân khúc sản phẩm thế hệ mới trong hệ sinh thái.

Sarene là dự án thế hệ mới thuộc tổ hợp căn hộ cao cấp và phố thương mại, tọa lạc tại phân khu bắc. Dự án sở hữu vị trí ngay lõi trung tâm Thủ Thiêm, kết nối thuận tiện với các trục giao thông trọng điểm, đặc biệt là tuyến metro số 2 (Bến Thành - Thủ Thiêm), mở ra khả năng liên kết với khu trung tâm hiện hữu và các khu vực lân cận. Sarene được quy hoạch với mật độ hợp lý, kết hợp hài hòa giữa không gian sống riêng tư và hệ thống tiện ích thương mại - dịch vụ.

Điểm nhấn của dự án là tầng tiện ích E-Deck, được thiết kế như một "resort trên cao", tích hợp hồ bơi trung tâm, khu lounge, dining, gym - wellness - sauna cùng hệ thống cảnh quan xanh. Không gian này không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt mà còn hướng đến trải nghiệm nghỉ dưỡng, tái tạo năng lượng ngay trong nội khu, góp phần nâng cao chất lượng sống hàng ngày cho cư dân.

Savila là bộ sưu tập Sky Villa giới hạn tại phân khu Nam Sala, hướng đến sự kết hợp giữa tầm nhìn rộng mở và không gian sống riêng tư. Với mật độ xây dựng thấp và diện tích sử dụng lớn, mỗi căn hộ được định vị như một "di sản trên cao", đề cao tính cá nhân hóa và trải nghiệm sống khác biệt. Bên cạnh đó, Savila còn đại diện cho phong cách sống riêng, nơi mỗi chủ nhân có thể tự do định hình không gian và chuẩn sống theo dấu ấn cá nhân.

Hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, gia tăng giá trị dài hạn

Một trong những lợi thế của Khu đô thị Sala là hệ sinh thái tiện ích đang được hoàn thiện đồng bộ. Khu đô thị đã hình thành các hạng mục như tổ hợp thương mại Thiso Sala Center (gồm trung tâm thương mại, văn phòng và trung tâm hội nghị), công viên Sala; trong tương lai là hệ thống trường quốc tế, bệnh viện quốc tế, bến du thuyền quy mô lớn…

Trong định hướng phát triển dài hạn, các tuyến phố thương mại tại Sala sẽ trở thành trục giao thương sôi động, kết hợp cùng bến du thuyền cao cấp, hình thành không gian mua sắm, giải trí và nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Các dự án Sarene và Savila được triển khai theo lộ trình cụ thể, với các giai đoạn mở bán, thi công và bàn giao được hoạch định rõ ràng nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng. Toàn bộ sản phẩm do THISO độc quyền phân phối và vận hành, bảo đảm sự đồng bộ trong trải nghiệm khách hàng từ khâu tư vấn đến dịch vụ hậu mãi.

Khu đô thị Sala tiếp tục theo đuổi tầm nhìn phát triển hệ sinh thái đô thị tích hợp thương mại - dịch vụ và không gian sống riêng tư cao cấp trong môi trường sinh thái bền vững. Với định hướng đề cao tính tiện nghi và khả năng kết nối giao thương, Sala không ngừng nâng cao chất lượng sống, đồng thời gia tăng giá trị lâu dài cho khách hàng và cộng đồng cư dân, góp phần định hình chuẩn sống mới tại trung tâm Thủ Thiêm.



