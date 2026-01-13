Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Sau nhiều năm 'im ắng', Đại Quang Minh trở lại bằng dự án cao cấp

Đình Sơn
Đình Sơn
13/01/2026 15:15 GMT+7

Sáng 13.1, Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh chính thức giới thiệu tổ hợp căn hộ cao cấp và phố thương mại thuộc phân khu phía bắc - Sala, đánh dấu sự trở lại sau một thời gian dài tạm ngưng từ năm 2018 đến nay nhờ pháp lý đã được khơi thông.

Theo đó, dự án Sarene Residence & Commercial Complex được Đại Quang Minh giới thiệu là sản phẩm thế hệ mới, sở hữu tầm nhìn hướng hồ trung tâm, hướng đến triết lý hài hòa giữa cuộc sống tiện nghi và giao thương cởi mở, năng động.

Dự án được quy hoạch với mật độ khối tháp và số lượng căn hộ vừa phải cùng không gian tiện ích đa dạng, thiết kế tinh tế chú trọng sự riêng tư. Nổi bật bởi các dãy phố thương mại liên kết với toàn khu Bắc Sala thông qua tuyến phố thương mại quốc tế cao cấp nối dài từ tổ hợp Cung Thiếu nhi TP.HCM đến Bệnh viện Quốc tế.

Ông Nguyễn Hoàng Tuệ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh nói, đây không chỉ là một dự án căn hộ cao cấp, mà là khởi đầu phát triển mới của phân khu Bắc Sala nói riêng và Khu đô thị Sala nói chung.

Sau nhiều năm 'im ắng', Đại Quang Minh trở lại bằng dự án cao cấp- Ảnh 1.

Đại Quang Minh trở lại bằng dự án cao cấp

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trên nền tảng pháp lý minh bạch, hạ tầng hoàn chỉnh và tầm nhìn dài hạn, dự án hướng đến kiến tạo một hệ sinh thái sống tinh tế, cân bằng và bền vững, góp phần định hình chuẩn sống mới tại trung tâm Thủ Thiêm, hài hòa cùng định hướng phát triển đô thị có chức năng thương mại, dịch vụ theo mô hình TOD.

Bởi tuyến metro số 2 từ ga Bến Thành được quy hoạch đi ngầm theo trục Hàm Nghi, vượt sông Sài Gòn bằng hầm ngầm, tiếp cận đại lộ Mai Chí Thọ tại Khu đô thị Sala và kết nối với ga chính của đường sắt cao tốc Bắc - Nam đến sân bay quốc tế Long Thành, giúp việc di chuyển thuận tiện và nhanh chóng.

Sau nhiều năm 'im ắng', Đại Quang Minh trở lại bằng dự án cao cấp- Ảnh 2.

Dự án nằm trong Khu đô thị Sala thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Hai trạm metro ngầm được quy hoạch tại Khu đô thị Sala có các đường đi bộ ngầm liên thông Cung Thiếu nhi TP.HCM, tổ hợp Thiso Sala Center, Bệnh viện Quốc tế, bến du thuyền cũng như các công trình thương mại, dịch vụ dọc đại lộ Mai Chí Thọ ở cả hai phân khu Bắc và Nam Sala.

Trong giai đoạn phát triển mới, Khu đô thị Sala tiếp tục theo đuổi tầm nhìn kiến tạo hệ sinh thái đô thị thương mại - dịch vụ - du lịch kết hợp không gian ở riêng tư cao cấp và lâm viên sinh thái, nơi các giá trị sống được nuôi dưỡng tinh tế, bền vững và hài hòa, góp phần thiết lập chuẩn mực phát triển mới cho trung tâm Thủ Thiêm nói riêng và TP.HCM nói chung.

Tin liên quan

Đề xuất cho doanh nghiệp tự kê khai, tự nộp tiền sử dụng đất

Đề xuất cho doanh nghiệp tự kê khai, tự nộp tiền sử dụng đất

Để gỡ vướng cho các dự án bất động sản, đã có kiến nghị để doanh nghiệp tự kê khai, tự nộp nghĩa vụ tài chính, tiền sử dụng đất.

Khám phá thêm chủ đề

Đại Quang Minh Khu Đô Thị Sala Khu đô thị mới Thủ Thiêm Bất động sản địa ốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận