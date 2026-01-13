Sau nhiều năm 'im ắng', Đại Quang Minh trở lại bằng dự án cao cấp

Theo đó, dự án Sarene Residence & Commercial Complex được Đại Quang Minh giới thiệu là sản phẩm thế hệ mới, sở hữu tầm nhìn hướng hồ trung tâm, hướng đến triết lý hài hòa giữa cuộc sống tiện nghi và giao thương cởi mở, năng động.

Dự án được quy hoạch với mật độ khối tháp và số lượng căn hộ vừa phải cùng không gian tiện ích đa dạng, thiết kế tinh tế chú trọng sự riêng tư. Nổi bật bởi các dãy phố thương mại liên kết với toàn khu Bắc Sala thông qua tuyến phố thương mại quốc tế cao cấp nối dài từ tổ hợp Cung Thiếu nhi TP.HCM đến Bệnh viện Quốc tế.

Ông Nguyễn Hoàng Tuệ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh nói, đây không chỉ là một dự án căn hộ cao cấp, mà là khởi đầu phát triển mới của phân khu Bắc Sala nói riêng và Khu đô thị Sala nói chung.

Đại Quang Minh trở lại bằng dự án cao cấp ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trên nền tảng pháp lý minh bạch, hạ tầng hoàn chỉnh và tầm nhìn dài hạn, dự án hướng đến kiến tạo một hệ sinh thái sống tinh tế, cân bằng và bền vững, góp phần định hình chuẩn sống mới tại trung tâm Thủ Thiêm, hài hòa cùng định hướng phát triển đô thị có chức năng thương mại, dịch vụ theo mô hình TOD.

Bởi tuyến metro số 2 từ ga Bến Thành được quy hoạch đi ngầm theo trục Hàm Nghi, vượt sông Sài Gòn bằng hầm ngầm, tiếp cận đại lộ Mai Chí Thọ tại Khu đô thị Sala và kết nối với ga chính của đường sắt cao tốc Bắc - Nam đến sân bay quốc tế Long Thành, giúp việc di chuyển thuận tiện và nhanh chóng.

Dự án nằm trong Khu đô thị Sala thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm ẢNH: ĐÌNH SƠN

Hai trạm metro ngầm được quy hoạch tại Khu đô thị Sala có các đường đi bộ ngầm liên thông Cung Thiếu nhi TP.HCM, tổ hợp Thiso Sala Center, Bệnh viện Quốc tế, bến du thuyền cũng như các công trình thương mại, dịch vụ dọc đại lộ Mai Chí Thọ ở cả hai phân khu Bắc và Nam Sala.

Trong giai đoạn phát triển mới, Khu đô thị Sala tiếp tục theo đuổi tầm nhìn kiến tạo hệ sinh thái đô thị thương mại - dịch vụ - du lịch kết hợp không gian ở riêng tư cao cấp và lâm viên sinh thái, nơi các giá trị sống được nuôi dưỡng tinh tế, bền vững và hài hòa, góp phần thiết lập chuẩn mực phát triển mới cho trung tâm Thủ Thiêm nói riêng và TP.HCM nói chung.