UNIQLO Việt Nam sắp thu 2.000 đồng/túi giấy

Lê Nam
31/03/2026 14:58 GMT+7

Từ ngày 13.4, khách mua sắm tại hệ thống cửa hàng UNIQLO trên toàn quốc sẽ phải trả phí 2.000 đồng cho mỗi túi giấy, thay vì được cung cấp miễn phí như trước đây.

Theo thông báo từ UNIQLO Việt Nam ngày 31.3, chính sách này được áp dụng đồng loạt tại tất cả cửa hàng, với mức phí thống nhất cho cả ba kích thước túi. Túi giấy vẫn được cung cấp tại quầy thanh toán trong trường hợp khách chưa chuẩn bị túi cá nhân.

Doanh nghiệp cho biết động thái này nhằm khuyến khích người tiêu dùng thay đổi thói quen mua sắm, ưu tiên sử dụng túi cá nhân hoặc các loại túi tái sử dụng nhiều lần, qua đó góp phần giảm thiểu rác thải ra môi trường.

Các loại túi giấy của UNIQLO được sản xuất từ nguyên liệu có chứng nhận FSC (tiêu chuẩn quốc tế về quản lý rừng bền vững), hướng đến việc sử dụng nguồn tài nguyên có trách nhiệm.

Bên cạnh đó, hãng cũng giới thiệu các dòng túi tote bằng vải canvas để thay thế, phục vụ nhu cầu sử dụng lâu dài trong sinh hoạt hằng ngày.

UNIQLO thu phí túi giấy (2.000 đồng) trên toàn hệ thống từ 13.4.2026

Một phần doanh thu từ việc bán túi giấy sẽ được UNIQLO Việt Nam đóng góp cho Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia, nhằm triển khai các hoạt động trồng và phục hồi rừng tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên trong nước.

UNIQLO là thương hiệu thuộc Tập đoàn Fast Retailing (Nhật Bản), hiện vận hành hơn 2.500 cửa hàng trên toàn cầu. Tại Việt Nam, thương hiệu này liên tục mở rộng hệ thống bán lẻ tại các thành phố lớn, đồng thời đẩy mạnh các sáng kiến liên quan đến phát triển bền vững và tiêu dùng xanh.

UNIQLO lần đầu tiên mở bán kính mát kèm bộ sưu tập

Thương hiệu bán lẻ thời trang UNIQLO lần đầu tiên giới thiệu phụ kiện kính mát ra công chúng.

