UNIQLO lần đầu tiên mở bán kính mát kèm bộ sưu tập

Thương hiệu thời trang đến từ Nhật Bản - UNIQLO vừa công bố ra mắt bộ sưu tập mới nhất cho mùa xuân, hè 2026. Đáng chú ý, lần đầu tiên thương hiệu này giới thiệu sản phẩm kính mát trong dòng phụ kiện của mình. Đó là dòng kính mát với tròng kính UV400 - giúp ngăn chặn đến 99% tia UV, kết hợp giữa công năng và thẩm mỹ, tập trung vào cảm giác thoải mái và chất liệu.

Bên cạnh đó, các sản phẩm phụ kiện khác cũng có nhiều thiết kế mới, đa dạng như mẫu giày sneakers phong cách retro và giày deck shoes cao cấp dành cho cả nam và nữ chính là điểm nhấn giúp hoàn thiện vẻ ngoài tinh tế. Một chiếc túi tote nhẹ nhàng, linh hoạt chính là lựa chọn không thể bỏ qua trong các dòng phụ kiện từ bộ sưu tập mùa này.

UNIQLO giới thiệu bộ sưu tập mới xuân, hè 2026 kèm nhiều phụ kiện đa dạng như mắt kính ẢNH: CTV

Trong khi đó, bộ sưu tập thời trang mới nhất có chủ đề “Refined for the Everyday” (thanh lịch mỗi ngày) do chính Giám đốc sáng tạo UNIQLO - nhà thiết kế thời trang danh tiếng người Anh Clare Waight Keller thực hiện - lấy cảm hứng từ nhịp sống đa dạng nơi thành thị, kết hợp cùng phom dáng hiện đại, chất liệu mềm mại, tạo nên những trang phục tinh tế trong từng chuyển động. Bộ sưu tập lần này giới thiệu sắc tím lilac và xanh da trời nhẹ, gợi cảm giác tươi sáng của mùa mới.

Bên cạnh đó là những thiết kế được may đo tỉ mỉ với các gam màu ton-sur-ton, có thể phối cùng áo len đỏ tươi để tạo điểm nhấn tương phản. Hơn nữa, bộ sưu tập còn có thiết kế đầm cotton tay phồng với phom tay áo kiểu sơ mi mềm mại, được hoàn thiện bằng chi tiết thắt lưng bản nhỏ. Đặc biệt, UNIQLO tiếp tục chú trọng sử dụng các chất liệu mang đến cảm giác thoải mái tối đa, phù hợp cho phong cách xuân, hè như satin, len gân Milano, và áo dệt kim sợi viscose.

Những sản phẩm của UNIQLO dành cho mùa hè có chất liệu nhẹ nhàng với gam màu tươi sáng ẢNH: CTV

Nhà thiết kế Clare Waight Keller cho biết: “Với bộ sưu tập này, ngoài dáng vẻ của trang phục, tôi muốn tập trung vào cảm giác của người mặc. Chất liệu mềm mại kết hợp cùng phom dáng đơn giản mang lại sự thoải mái, dễ chịu. Đó là những những thiết kế giúp bạn chuyển động linh hoạt, tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày. Tinh thần phi giới tính cũng được thể hiện rất rõ nét qua những bản phối layering và bảng màu trung tính. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên tôi giới thiệu các sản phẩm phụ kiện kính mát trong bộ sưu tập, như điểm nhấn hoàn thiện và khẳng định dấu ấn cá nhân cho mỗi người”.



