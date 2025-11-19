UNIQLO đưa địa danh và ẩm thực Việt Nam vào bộ sưu tập mới

Ngày 19.11, UNIQLO chính thức khởi động chương trình Tuần lễ cảm ơn (Kanshasai) tại toàn bộ 30 cửa hàng bán lẻ và cửa hàng trực tuyến. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 21 - 27.11. Đây là chương trình thường niên để thương hiệu bày tỏ sự tri ân tới hàng triệu khách hàng với nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn, cùng các chương trình ý nghĩa hướng đến cộng đồng. Tuần lễ cảm ơn lần này mang đến cho khách hàng cơ hội mua sắm các sản phẩm LifeWear Thu/Đông được yêu thích, bao gồm áo giữ nhiệt HEATTECH chỉ trong 3 ngày 21 - 23.11 với khuyến mãi giới hạn lần đầu tiên.

UNIQLO sẽ đóng góp một phần doanh thu từ bộ sưu tập áo thun UT Mickey Mouse in Vietnam để xây dựng trường học mới ẢNH: CTV

Dịp này, UNIQLO cũng ra mắt bộ sưu tập áo thun UT Mickey Mouse in Vietnam với 6 họa tiết mới tôn vinh văn hóa, địa danh và ẩm thực Việt Nam. Đặc biệt, đánh dấu cột mốc Tuần lễ cảm ơn mùa thu/đông 2025, UNIQLO cũng cam kết đóng góp một phần doanh thu từ bộ sưu tập này cho Quỹ Hy vọng với mục tiêu xây dựng thêm hai điểm trường mới tại tỉnh Cao Bằng và Lào Cai trong mùa xuân 2026, mang lại điều kiện học tập tốt hơn cho các em học sinh vùng cao.

Ông Akiyama Naoki, Tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết: "Tuần lễ cảm ơn không chỉ là một sự kiện quen thuộc được đông đảo khách hàng Việt Nam yêu mến và mong chờ, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt với UNIQLO, bởi đây là dịp chúng tôi gửi lời tri ân sâu sắc đến khách hàng Việt Nam - những người đã đồng hành, tin tưởng và lan tỏa giá trị của thương hiệu. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến trải nghiệm mua sắm tiện ích, hấp dẫn cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm, chu đáo. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội đáng quý để chúng tôi tiếp tục thực hiện cam kết đóng góp tích cực cho cộng đồng - mục tiêu trọng tâm trong hành trình phát triển tại Việt Nam trong suốt 6 năm qua".

Người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Tuyên Quang vui mừng khi nhận được trang phục giữ nhiệt HEATTECH từ UNIQLO ẢNH: CTV

Mới đây, UNIQLO Việt Nam cũng đã trao tặng 10.000 trang phục giữ nhiệt HEATTECH, tương đương 4,59 tỉ đồng tới học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Tuyên Quang cùng các tỉnh miền núi và vùng lạnh của Việt Nam. Song song, công ty cũng tổ chức khánh thành Nhà bán trú mới tại Trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Tả Nhìu, tỉnh Tuyên Quang. Công trình được hoàn thành vào tháng 11.2025 với tổng kinh phí hơn 1,07 tỉ đồng trích từ Dự án gây quỹ PEACE FOR ALL, thông qua sự phối hợp với tổ chức Plan International Việt Nam. Khu bán trú mới mang đến điều kiện sinh hoạt và học tập an toàn cho khoảng 120 học sinh dân tộc thiểu số. Công trình này tiếp nối chuỗi hoạt động trong dự án bảo vệ trẻ vị thành niên và thanh niên trong độ tuổi 11-24 tại tỉnh Tuyên Quang do Dự án gây quỹ PEACE FOR ALL phối hợp với Plan International Việt Nam - một tổ chức nhân đạo và phát triển độc lập nhằm thúc đẩy quyền trẻ em và bình đẳng cho trẻ em gái - triển khai trong giai đoạn 4 năm, từ ngày 1.4.2023 đến 31.3.2027.



