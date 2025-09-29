Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

UNIQLO trao tặng hơn 1 triệu trang phục giữ nhiệt cho trẻ em, người nghèo

Mai Phương
Mai Phương
29/09/2025 11:38 GMT+7

Thương hiệu thời trang UNIQLO công bố sẽ trao tặng 1 triệu sản phẩm giữ nhiệt cho trẻ em, nạn nhân thiên tai và người nghèo.

Ngày 29.9, UNIQLO công bố sẽ trao tặng 1 triệu sản phẩm giữ nhiệt HEATTECH đến với người tị nạn, trẻ em, nạn nhân thiên tai và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên toàn thế giới. Đây là năm thứ 2 tập đoàn duy trì hoạt động quyên góp quần áo nằm trong khuôn khổ sáng kiến "The Heart of LifeWear" (Trái tim của LifeWear) với mong muốn cải thiện cuộc sống cho các cộng đồng yếu thế trên toàn cầu.

Hưởng ứng chương trình toàn cầu, UNIQLO Việt Nam cũng sẽ trao tặng 10.000 trang phục giữ nhiệt HEATTECH cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam. Chương trình sẽ được triển khai trong thời gian từ tháng 11.2025 đến tháng 1.2026.

UNIQLO trao tặng hơn 1 triệu trang phục giữ nhiệt cho trẻ em, người nghèo - Ảnh 1.

UNIQLO tiếp tục trao tặng hơn 1 triệu trang phục giữ nhiệt HEATTECH cho trẻ em, người dân khó khăn

ẢNH: UNIQLO

Trong năm 2024 - năm đầu tiên thực hiện sáng kiến toàn cầu "The Heart of LifeWear" tại Việt Nam, UNIQLO đã phối hợp với Quỹ Hy vọng (HOPE Foundation) trao tặng 10.000 trang phục giữ nhiệt mới, tương đương gần 3 tỉ đồng, cho trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực tỉnh Sơn La, Yên Bái. Đây là hai trong số 10 tỉnh thành có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất Việt Nam và một số địa phương thường xuyên phải chịu ảnh hưởng bởi thiên tai như lũ quét, sạt lở đất.

Trên toàn cầu, trong năm 2024, UNIQLO đã trao tặng hơn một triệu sản phẩm HEATTECH cùng nhiều dòng sản phẩm khác tới người tị nạn, trẻ em và nạn nhân thiên tai tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng tại Jordan, theo đề nghị của Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc (UNHCR), khoảng 530.000 sản phẩm đã được chuyển tới các trại tị nạn. Bên cạnh đó, hơn 470.000 sản phẩm khác được phân phối thông qua các chi nhánh UNIQLO tại địa phương, nhằm hỗ trợ trực tiếp những cộng đồng đang gặp khó khăn... Từ năm 2006, Fast Retailing - công ty mẹ của UNIQLO - đã hợp tác cùng UNHCR nhằm hỗ trợ quần áo cho người tị nạn và người phải rời bỏ nơi cư trú trên toàn thế giới, coi đây là một trong những trọng tâm của chiến lược phát triển bền vững. Đến năm 2011, Fast Retailing trở thành doanh nghiệp châu Á đầu tiên ký kết quan hệ đối tác toàn cầu với UNHCR.

UNIQLO khai trương cửa hàng đầu tiên tại Huế

UNIQLO khai trương cửa hàng đầu tiên tại Huế

Sáng 28.3, UNIQLO chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Huế và cũng là cửa hàng đầu tiên tại miền Trung.

