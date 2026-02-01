UNIQLO xây phòng học cho học sinh khó khăn ở Quảng Trị

Dự án gồm 2 phòng học, 2 phòng giáo viên cùng các hạng mục phụ trợ, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học cho học sinh vùng biên giới còn nhiều khó khăn. Dịp này, UNIQLO cũng trao tặng 5.000 áo giữ nhiệt HEATTECH và 1.100 áo khoác chần bông PUFFTECH cho người dân, học sinh tại xã Thượng Trạch và xã Phong Nha.

Điểm trường Cồn Roàng nằm ở khu vực biên giới, địa hình đồi núi hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt. Gần 50 học sinh theo học tại đây đều là người Ma Coong (thuộc dân tộc Bru - Vân Kiều). Trước khi công trình mới được xây dựng, điểm trường chỉ có 2 phòng học xuống cấp, nhiều em phải học ghép trong nhà gỗ tạm, không đủ che chắn trước mưa gió và rét đậm miền Trung. Điều kiện cơ sở vật chất hạn chế đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng học tập cũng như sự an toàn của học sinh và giáo viên.

Học sinh tại điểm trường Cồn Roàng học tập trong các lớp học mới khang trang hơn

Xuất phát từ thực tế đó, UNIQLO Việt Nam cùng Quỹ Hy vọng đã triển khai dự án nâng cấp điểm trường Cồn Roàng. Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cụm công trình mới được hoàn thành và đưa vào sử dụng, mang đến không gian học tập kiên cố, ấm áp hơn cho thầy trò vùng cao. Kinh phí thực hiện dự án được trích từ doanh thu bộ sưu tập UT Mickey Mouse in Vietnam trong Tuần lễ Cảm ơn mùa Xuân - Hè 2025.

Các lớp học và công trình phụ mới kiên cố giúp học sinh tại điểm trường Cồn Roàng có môi trường học tập an toàn, ấm áp hơn

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Akiyama Naoki, Tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết năm 2025, khu vực miền Trung liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ và thiên tai. "Với công trình hỗ trợ giáo dục tại điểm trường Cồn Roàng, UNIQLO mong muốn mang đến những hỗ trợ thiết thực cho người dân miền Trung, đồng thời đồng hành cùng địa phương trên hành trình phục hồi sau thiên tai. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chung tay cùng các đối tác để mở rộng các dự án giáo dục tại những vùng còn nhiều khó khăn trên khắp Việt Nam", ông Akiyama chia sẻ.

Người dân xã Thượng Trạch nhận trang phục giữ nhiệt HEATTECH từ chương trình

Lần đầu tiên sáng kiến này được triển khai tại miền Trung, với 5.000 sản phẩm giữ nhiệt HEATTECH được trao tận tay người dân, học sinh và giáo viên tại hai xã Thượng Trạch và Phong Nha, giúp việc sinh hoạt và học tập thuận tiện hơn trong điều kiện thời tiết lạnh giá. Hoạt động này nối tiếp hành trình trao tặng HEATTECH tại Tuyên Quang vào tháng 11.2025, hoàn thành cam kết trao 10.000 sản phẩm giữ nhiệt cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2025.

Từ năm 2024 đến nay, với sự đồng hành của Quỹ Hy vọng, UNIQLO đã xây mới và cải thiện cơ sở vật chất tại 7 điểm trường, đồng thời xây dựng 1 nhà tắm học đường tại 5 tỉnh, thành gồm Sơn La, Lào Cai, Quảng Trị, Đà Nẵng và Cao Bằng. Các dự án đã góp phần mang lại môi trường học tập an toàn, bền vững cho hàng ngàn học sinh vùng sâu, vùng xa.