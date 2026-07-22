Đến Trung Quốc nhiều thứ 4, khách Việt đi những đâu?

Cục Quản lý Di trú Quốc gia Trung Quốc (NIA) công bố báo cáo tình hình xuất nhập cảnh trong 6 tháng đầu năm 2026. Theo đó, nước này ghi nhận 369 triệu lượt xuất nhập cảnh, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, lượng khách nước ngoài nhập cảnh đạt 22,91 triệu lượt, tăng 20,4%. Đáng chú ý, có 17,82 triệu lượt nhập cảnh theo diện miễn thị thực, chiếm 77,7% tổng lượng khách quốc tế và tăng 30,6% so với cùng kỳ.

10 thị trường có lượng khách nhập cảnh vào Trung Quốc nhiều nhất gồm Hàn Quốc, Nga, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Mỹ, Nhật Bản, Mông Cổ và Úc. Nhóm thị trường này chiếm khoảng 62% tổng lượng khách quốc tế nhập cảnh vào Trung Quốc trong nửa đầu năm. Việt Nam xếp thứ 4 cho thấy nhu cầu đi lại, du lịch và giao thương giữa hai nước tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh kết nối hàng không ngày càng thuận lợi.

Theo dữ liệu của nền tảng du lịch trực tuyến Trip.com, thị trường đang bước sang giai đoạn tăng trưởng mới, được thúc đẩy bởi trải nghiệm, công nghệ và kết nối hàng không. Một trong những động lực đáng chú ý là sự gia tăng của khách du lịch tự túc thay cho các tour truyền thống. Việc đặt vé máy bay, khách sạn, thanh toán trực tuyến ngày càng thuận tiện, cùng mạng lưới đường bay mở rộng, đã góp phần thúc đẩy nhu cầu du lịch hai chiều. Do khoảng cách địa lý gần, thời gian lên kế hoạch cho chuyến đi của du khách Việt Nam và Trung Quốc cũng khá ngắn, trung bình khoảng 13 ngày trước khi khởi hành.

Du khách Việt khám phá Tu viện Tùng Tán Lâm (Songzanlin) ở Shangri-La, Vân Nam ẢNH: HÀ DĨ LUÂN

Khách Việt tìm tour chuyên sâu

Trao đổi với Thanh Niên ngày 22.7, ông Nguyễn Đức Hiệp, CEO Công ty lữ hành Viettourist, nhận định nhu cầu du lịch Trung Quốc của khách Việt trong 6 tháng đầu năm tăng rõ rệt. Trung Quốc có nhiều lợi thế đối với khách Việt như khoảng cách gần, mạng lưới hàng không và đường bộ thuận tiện, giá tour đa dạng và sản phẩm phong phú. Khách có thể quay lại nhiều lần nhưng vẫn tìm thấy những trải nghiệm khác biệt. Khách đi Bắc Kinh, Thượng Hải lần đầu vẫn đông, nhưng một bộ phận lớn đang chuyển sang Tân Cương, Tây Tạng, Quý Châu, Cam Túc, Thanh Hải hoặc các tuyến giàu yếu tố lịch sử như Tây An - Lạc Dương - Thiếu Lâm Tự.

Các tuyến quen thuộc như Trương Gia Giới - Phượng Hoàng cổ trấn; Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Shangri-La; Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành; Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Ô Trấn; Cửu Trại Câu - Thành Đô vẫn duy trì lượng khách ổn định. Tuy nhiên, phần tăng trưởng đáng chú ý nhất lại nằm ở các tuyến mới và chuyên sâu. Trong đó, Tân Cương hút khách với hồ Kanas, làng Hemu, hồ Sayram, Turpan cùng những hành trình theo mùa hoa, mùa hè và mùa thu. Đây là dòng sản phẩm thiên nhiên có giá trị cao, phù hợp với nhóm khách đã đi qua các tuyến Trung Quốc phổ thông.

Tây Tạng cũng tăng trưởng tốt với hành trình Lhasa - cung điện Potala - hồ Namtso - hồ Yamdrok, các tuyến Cam Túc - Tây Tạng, Everest hoặc Kailash. Phân khúc này không đông như tour đại trà nhưng có giá trị đơn hàng cao, thời gian dài và phục vụ nhóm khách có mục tiêu trải nghiệm rõ ràng.

Bên cạnh đó, tuyến Trùng Khánh - Quý Châu kết nối Phạn Tịnh Sơn, thác Hoàng Quả Thụ, Thiên Hộ Miêu Trại, Trấn Viễn cổ trấn và Tiểu Thất Khổng cũng được quan tâm. Sản phẩm này kết hợp cảnh quan thiên nhiên, văn hóa dân tộc và không gian đô thị hiện đại. Những hành trình Tây An - Lạc Dương - Khai Phong - Thiếu Lâm Tự; Sơn Đông - Sơn Tây - Ngũ Đài Sơn; Hong Kong - Thâm Quyến - Quảng Châu - Chu Hải cũng tạo thêm lựa chọn cho khách quay lại Trung Quốc lần hai, lần ba.

Thị trường nước ngoài sôi động nhất hiện nay

Ông Hà Dĩ Luân, Giám đốc Công ty du lịch quốc tế Hành Trình Vàng cho biết, Trung Quốc đang là một trong những thị trường du lịch nước ngoài tăng trưởng mạnh nhất của khách Việt. Trong 6 tháng đầu năm, lượng khách của doanh nghiệp tăng khoảng 35-50%, số đoàn khởi hành tăng 30-40%, còn doanh thu tăng 40-60% so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng còn nhờ giá trị tour bình quân cao hơn khi du khách ưu tiên tour không mua sắm, tour gia đình và chương trình thiết kế riêng.

Cơ cấu khách cũng thay đổi khi khách trẻ, gia đình và nhóm bạn ngày càng chiếm tỷ trọng lớn. Về điểm đến, các tuyến truyền thống như Đại Lý - Lệ Giang - Shangri-La, Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu vẫn bán chạy. Bên cạnh đó, Quý Châu, Trùng Khánh - Vũ Long và Tân Cương nổi lên nhờ cảnh quan nguyên sơ, văn hóa đặc sắc, hiệu ứng mạng xã hội và kết nối hàng không thuận tiện hơn.

Đại Lý (Vân Nam) cũng là điểm đến được nhiều du khách Việt lựa chọn trong mùa hè ẢNH: HÀ DĨ LUÂN

Giá vẫn là yếu tố quan trọng nhưng khách Việt không còn chỉ tìm tour rẻ mà quan tâm nhiều hơn đến chất lượng trải nghiệm, lịch trình hợp lý, khách sạn, ẩm thực và hạn chế các điểm mua sắm bắt buộc. Khách đi lần đầu thường chọn tour 4 đến 6 ngày đến các điểm nổi tiếng, trong khi khách đã từng đến Trung Quốc có xu hướng tìm kiếm những hành trình chuyên sâu về thiên nhiên, mùa hoa, mùa thu, tuyết, ẩm thực, văn hóa và lịch sử.

Phân khúc trung và cao cấp ngày càng ưa chuộng tour không mua sắm, đoàn nhỏ, khách sạn 4-5 sao và dịch vụ chất lượng. Các tour theo mùa, săn tuyết, ngắm hoa hay lá đỏ cũng hút khách. Trong khi giới trẻ chịu ảnh hưởng lớn từ TikTok, Xiaohongshu và các nền tảng số, tour trọn gói vẫn được nhiều người lựa chọn ở những tuyến xa, địa hình phức tạp hoặc cần tổ chức nhiều dịch vụ.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc tiếp tục là thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026. Dữ liệu Trip.com cho thấy, khách Trung Quốc ngày càng ưu tiên ẩm thực địa phương, nghỉ dưỡng cao cấp, chăm sóc sức khỏe và các hoạt động ngoài trời. TP.HCM, Hà Nội, Phú Quốc và Nha Trang hiện là những điểm đến được nhóm khách này lựa chọn nhiều nhất.