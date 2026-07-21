Việt Nam đứng top 4 khách đến Trung Quốc đông nhất

Trong nửa đầu năm, Trung Quốc cũng đã xử lý kỷ lục 369 triệu lượt chuyến đi xuyên biên giới, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trên Globaltimes, chuyên gia du lịch Trung Quốc cho rằng, con số kỷ lục về chuyến đi lại xuyên biên giới trong nửa đầu năm 2026 cho thấy ngành du lịch inbound của Trung Quốc đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, được hỗ trợ bởi việc nới lỏng thủ tục visa, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và tăng cường kết nối toàn cầu.

Du khách Việt Nam chờ ở cửa khẩu Móng Cái để du lịch Trung Quốc ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Trong khi đó, người phát ngôn Cục Nhập cư quốc gia Trung Quốc (NIA), ông Lin Yongsheng, cho biết với việc chính sách miễn thị thực và quá cảnh miễn thị thực đơn phương của Trung Quốc tiếp tục được mở rộng và làm sâu sắc thêm, số lượng khách du lịch nước ngoài nhập cảnh đã tăng trưởng nhanh chóng. Trong nửa đầu năm, lượng khách du lịch nước ngoài đạt 22,914 triệu người, tăng 20,6%. Trong số đó, 17,815 triệu người nhập cảnh theo chính sách miễn thị thực, chiếm 77,7% tổng số khách đến, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

10 quốc gia có lượng khách du lịch nước ngoài đến Trung Quốc cao nhất gồm: Hàn Quốc, Nga, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Mỹ, Nhật Bản, Mông Cổ và Úc, chiếm 62% tổng số khách du lịch nước ngoài.

Ở chiều ngược lại, trong nửa đầu năm nay, cư dân Trung Quốc đại lục đã thực hiện 88,023 triệu chuyến đi nước ngoài, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng chuyến đi xuyên biên giới đạt mức cao kỷ lục trong nửa đầu năm 2026 cho thấy thị trường du lịch Trung Quốc đã bước vào giai đoạn phục hồi và mở rộng mới, được thúc đẩy bởi chính sách miễn thị thực mở rộng, dịch vụ du lịch được cải thiện và kết nối quốc tế mạnh mẽ hơn.

Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đón 2,7 triệu lượt khách Trung Quốc, dẫn đầu lượng khách quốc tế đến Việt Nam.