Việt Nam lần đầu vào danh sách quốc gia tốt nhất để người Mỹ nghỉ hưu

Ngày càng nhiều người Mỹ nghỉ hưu ở nước ngoài để tìm kiếm chi phí sinh hoạt thấp hơn, một lối sống khác biệt và thường là một môi trường chính trị thân thiện hơn. Theo số liệu thống kê chính thức gần nhất (tính đến cuối năm 2024), có 712.000 người Mỹ nhận trợ cấp an sinh xã hội khi đang sống ở nước ngoài, tăng 20% trong vòng 13 năm qua.

Để hỗ trợ những ai đang cân nhắc việc chuyển đến sống ở nước ngoài, Forbes đã chọn ra 96 địa điểm lý tưởng cho người nghỉ hưu tại 24 quốc gia thuộc 5 châu lục. Trong số 24 quốc gia này, có 12 nước thuộc châu Âu. Danh sách năm 2026 có sự góp mặt của hai cái tên mới: Mauritius và Việt Nam.

Khi đưa ra các lựa chọn, Forbes đã cân nhắc đến chi phí sinh hoạt tương đối; thuế; chất lượng và chi phí y tế (chương trình Medicare không áp dụng được ở nước ngoài, nhưng chi phí chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm thường rẻ hơn nhiều so với tại Mỹ); sự thuận tiện khi về thăm người thân; tình trạng tội phạm và bất ổn chính trị; cũng như nguy cơ bị cô lập về mặt xã hội, đặc biệt ở những nơi tiếng Anh không phổ biến và bạn không thông thạo ngôn ngữ chính tại đó.

Nhiều người Mỹ lớn tuổi tìm điểm đến ở nước ngoài để nghỉ hưu ẢNH: NHẬT THỊNH

Danh sách này cũng tính đến các yếu tố biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai tại nước sở tại. Đây là lý do chính khiến Philippines và Indonesia không có tên trong danh sách.

Đối với Việt Nam, tạp chí kinh doanh hàng đầu thế giới tư vấn cho người Mỹ rằng đất nước này là "điểm đến nhiệt đới giá cả phải chăng tại Đông Nam Á với nền văn hóa đặc sắc". Cụ thể, chi phí sinh hoạt thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình tại Mỹ; chăm sóc y tế đạt yêu cầu và đang được cải thiện, nhưng chất lượng vẫn chưa đồng đều…

Forbes nhận định, Việt Nam đã bắt đầu thu hút người Mỹ đến nghỉ hưu. Lý do chính là chi phí sinh hoạt chỉ bằng một phần tư so với Mỹ, cùng với những bãi biển tuyệt đẹp và vô số hoạt động vui chơi, ẩm thực phong phú. Tỷ lệ tội phạm nghiêm trọng ở mức thấp. Tiếng Anh được sử dụng ở mức độ nhất định tại các thành phố lớn. Dịch vụ y tế đạt yêu cầu và đang được cải thiện, dù chất lượng vẫn chưa đồng đều; việc mua bảo hiểm y tế tư nhân là điều bắt buộc...

Các địa điểm nghỉ hưu lý tưởng bao gồm thủ đô Hà Nội; thành phố biển Đà Nẵng; TP.HCM và Hội An.

Các quốc gia cụ thể trong danh sách: Albania, Argentina, Áo, Belize, Canada, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Pháp, Hy Lạp, Ý, Malaysia, Malta, Mauritius, Mexico, Montenegro, Panama, Bồ Đào Nha, Slovenia, Tây Ban Nha, Thái Lan, Uruguay và Việt Nam.