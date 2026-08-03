Việt Nam trong top 10 điểm đến lý tưởng nhất cho du khách Gen Z

Các chuyên gia cho biết, du khách trẻ Gen Z (sinh từ năm 1997 đến 2012) đang ưu tiên những trải nghiệm độc đáo, các chuyến đi tiết kiệm và địa điểm bình yên hơn.

Du khách thế hệ Z ngày càng có xu hướng tìm kiếm những điểm đến mang đậm dấu ấn cá nhân thay vì chỉ chạy theo các địa danh đang "gây sốt" trên mạng xã hội. Theo báo cáo "What the Future 2026" của Kayak, 69% du khách thế hệ Z muốn ghé thăm những nơi họ chưa từng đặt chân đến, trong khi 84% thích khám phá các vùng nông thôn hoặc những thành phố nhỏ hơn là các trung tâm du lịch lớn.

Mong muốn khám phá này đang thay đổi định hướng lựa chọn điểm đến của giới trẻ. Mặc dù "kỳ nghỉ hè truyền thống tại châu Âu vẫn rất được lòng thế hệ Z" - theo lời Tara Cappel, nhà sáng lập FTLO Travel (công ty chuyên tổ chức các chuyến đi nhóm cho khách du lịch độc hành từ 25 đến 39 tuổi) - nhưng du khách trẻ ngày càng tìm kiếm những điểm đến bình yên và mang tính phiêu lưu hơn. Với tinh thần đó, Cappel gợi ý những địa điểm giúp du khách "tạm rời xa nhịp sống thường nhật và trải nghiệm những điều hoàn toàn khác biệt so với những gì họ vốn quen thuộc".

Từ những hòn đảo ít người biết đến cho đến các chuyến đi trải nghiệm văn hóa sâu sắc, dưới đây là những điểm đến lý tưởng nhất dành cho thế hệ Z theo đánh giá của các chuyên gia.

Vẻ đẹp bình yên của vịnh Hạ Long với cánh buồm đỏ ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Theo Travel and Leisure, Việt Nam từ lâu đã là điểm đến yêu thích của Cappel bởi bà đến thăm đất nước này lần đầu khi còn ở độ tuổi đôi mươi. Bà chia sẻ: "Từ người dân địa phương tuyệt vời, ẩm thực phong phú cho đến bề dày lịch sử và văn hóa, nơi đây có vô vàn điều để khám phá và trải nghiệm". Nhiều du khách thường bắt đầu hành trình tại Hà Nội - thành phố nổi tiếng với các công trình kiến trúc lịch sử, những con phố nhộn nhịp và nền ẩm thực đường phố hấp dẫn. Từ đó, du khách có thể tiếp tục đến Hội An và TP.HCM, kết hợp việc tham quan đô thị lớn nhất cả nước với một trong những đô thị cổ quyến rũ và được bảo tồn nguyên vẹn nhất. Một chuyến ghé thăm vịnh Hạ Long - nơi có những hòn đảo đá vôi nằm rải rác trên mặt nước ngoài khơi bờ biển phía bắc - cũng là trải nghiệm không thể bỏ qua.

Các điểm đến còn lại trong danh sách gồm Dominica; Belize; Morocco; Austin, Texas, Mỹ; Sardinia, Ý; La Paz, Mexico; Costa Rica; Hilo, Hawaii; Punta Gorda, Florida, Mỹ.