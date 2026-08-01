Một thành phố ở Việt Nam xếp top 1 thế giới về ẩm thực đường phố

Danh sách 20 thành phố trên thế giới có ẩm thực đường phố ngon nhất năm dựa trên khảo sát quy mô lớn từ 24.000 cư dân đô thị về chất lượng ẩm thực ở thành phố của họ. Trong đó, tạp chí du lịch có trụ sở ở Anh này đã đề nghị người dân địa phương đánh giá về giá cả và chất lượng ẩm thực của thành phố nơi họ sinh sống, cũng như các khía cạnh cụ thể gồm quán cà phê, quán ăn sáng, nhà hàng cao cấp và cả những quán ăn đường phố.

Vậy, theo người dân địa phương, đâu là nơi có ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới?

TP.HCM đứng đầu bảng xếp hạng là thành phố có ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới với tỷ lệ ủng hộ 63%. "Đó không phải là điều dễ dàng đối với một siêu đô thị tự hào có 6 nhà hàng đạt sao Michelin. Tuy nhiên, tạm thời quên việc đặt bàn và hãy lang thang vào những con hẻm quanh chợ Bến Thành, tìm một chiếc ghế nhựa nhỏ ở góc phố gần nhất, giữ thăng bằng một bát phở nóng hổi trên đầu gối, hoặc thưởng thức một chiếc bánh mì giòn tan tuyệt vời ngay trên đường đi", Time Out viết.

Khách trong và ngoài nước thưởng thức món ăn đường phố ở TP.HCM ẢNH: Nhật Thịnh

TP.HCM nhận được 70% điểm từ hội đồng chuyên gia của tạp chí, với ba phần tư số người dân địa phương được khảo sát đồng ý rằng ăn uống ở TP.HCM là ngon hoặc tuyệt vời. Không có gì ngạc nhiên khi đa số người dân địa phương (63%) ca ngợi ẩm thực đường phố của thành phố là điểm hấp dẫn nhất của nơi này, tiếp theo là các quán cà phê, nhận được tỷ lệ tán thành 61%.

Ngay sau TP.HCM là Kuala Lumpur với 62%, nơi các quán ăn đêm trên đường Jalan Alor biến cả con phố thành một nhà ăn ngoài trời náo nhiệt. Trong khi đó, Jakarta và Đài Bắc cùng đứng thứ ba với tỷ lệ ủng hộ 59%. Tại Jakarta, điều kỳ diệu của ẩm thực diễn ra ở các quán ăn ven đường (warung), nơi người dân địa phương thưởng thức những đĩa nasi goreng cay nồng và gado-gado cao ngất. Còn ở Đài Bắc, các chợ đêm đèn neon huyền thoại, đặc biệt là Shilin, là trải nghiệm không thể bỏ lỡ.

Trong top 10, một thành phố khác của Việt Nam cũng góp mặt là Hà Nội (57%) đứng vị trí thứ 7.

Vào tháng trước, Time Out cũng đã công bố bảng xếp hạng thường niên các thành phố tốt nhất thế giới về ẩm thực. Trong danh sách đó, TP.HCM đứng ở vị trí thứ 6; các vị trí dẫn đầu lần lượt là Lima, Peru; Bangkok, Thái Lan; Mexico City, Mexico; London, Anh; Barcelona, Tây Ban Nha.

Dưới đây là danh sách 20 thành phố ẩm thực ngon nhất thế giới năm 2026:

1.TP.HCM, Việt Nam

2.Kuala Lumpur, Malaysia

3.Jakarta, Indonesia

4.Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc)

5.Thành phố Mexico, Mexico

6.Manila, Philippines

7.Hà Nội, Việt Nam

8.Johannesburg, Nam Phi

9.Bangkok, Thái Lan

10.Mumbai, Ấn Độ

11.Marrakesh, Morocco

12.Los Angeles, Mỹ

13.Bắc Kinh, Trung Quốc

14.Singapore, Singapore

15.Jaipur, Ấn Độ

16.Guadalajara, Mexico

17.Nairobi, Kenya

18.Bucharest, Romania

19.New Delhi, Ấn Độ

20.Accra, Ghana.