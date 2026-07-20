Chuyến đi Việt Nam thay đổi quan điểm về ẩm thực của du khách Mỹ

Từ món cà phê trứng trứ danh ở Hà Nội đến các chuyến food tour bằng xe Vespa tại TP.HCM, mỗi bữa ăn đều hé lộ thêm những khía cạnh mới mẻ về văn hóa và lịch sử Việt Nam.

Lịch sử đan cài trong từng món ăn

Có người đi du lịch để sưu tầm dấu mộc trên hộ chiếu, người khác lại tìm đến những danh thắng nổi tiếng hay những bãi biển đẹp tựa tranh vẽ. Còn Susmita, du khách Mỹ, đi để tìm kiếm những bữa ăn khó quên. "Đó chính là lý do Việt Nam luôn đứng đầu danh sách những điểm đến mơ ước của tôi suốt nhiều năm qua. Tôi từng thưởng thức món ăn Việt ở khắp nước Mỹ và nhiều nơi trên thế giới, nhưng chưa bao giờ được trải nghiệm chúng ngay tại quê hương nơi chúng khởi nguồn", cô chia sẻ trên Travel + Leisure.

"Tôi đặt chân đến đây với kỳ vọng về những bữa ăn xuất sắc và Việt Nam đã không làm tôi thất vọng. Điều khiến tôi bất ngờ chính là bề dày lịch sử được đan cài khéo léo trong từng món ăn. Những công thức nấu nướng mà trước đây tôi chỉ nhìn nhận ở vẻ bề ngoài, nay đã trở thành những câu chuyện kể về sự sáng tạo, bản sắc vùng miền và truyền thống gia đình qua nhiều thế hệ", cô đúc kết sau hành trình đi từ Hà Nội đến vịnh Hạ Long và TP.HCM, để khám phá cách mỗi vùng miền thể hiện lịch sử của mình thông qua ẩm thực.

Nữ du khách Mỹ đã thực hiện hành trình khám phá ẩm thực ở Việt Nam ẢNH: NTT

Chỉ vài phút sau khi đến Hà Nội, Sustima đã thấy mình đang len lỏi giữa dòng xe máy tấp nập, trong khi hương thơm của nồi nước dùng đang ninh nhừ lan tỏa từ những gian bếp vỉa hè. Cô bị cuốn hút ngay lập tức.

"Qua mỗi bữa ăn, tôi lại hiểu thêm đôi chút về thành phố này và nền văn hóa nơi đây. Tại nhà hàng Tam Vị (đạt sao Michelin), tôi thấy được cách các công thức nấu ăn truyền thống được gìn giữ qua bao thập kỷ biến động và quá trình hiện đại hóa nhanh chóng. Ngay cả ở Chapter - nơi các món ăn mang hơi hướng hiện đại - thì nguyên liệu chế biến vẫn phản ánh nét truyền thống. Chẳng hạn, có một món ăn sử dụng tinh chất từ con cà cuống (Lethocerus indicus) - loài côn trùng được ưa chuộng nhờ hương thơm thanh tao tựa như mùi hoa tỏa ra từ con đực. Tại đây, tôi biết được rằng tinh chất cà cuống vốn được dùng để tạo hương vị cho nước chấm ăn kèm với món bánh cuốn", cô kể.

Ngay cả một tách cà phê giản đơn cũng hé lộ đôi điều về quá khứ của thành phố. Món cà phê trứng trứ danh Hà Nội - được pha chế bằng cách đánh bông lòng đỏ trứng với đường và sữa đặc thành lớp bọt mịn màng, béo ngậy - ra đời vào thời điểm sữa tươi còn khan hiếm. Thứ từng là một giải pháp thay thế đầy sáng tạo nay đã trở thành một trong những thức uống đặc trưng của thành phố. Chính lịch sử ấy đã biến món đồ uống này từ một sự mới lạ trở thành bài học nhỏ về sự xoay xở khéo léo của người Hà Nội, khiến mỗi ngụm cà phê đều trở nên ý nghĩa hơn bội phần.

"Hành trình này kết hợp việc khám phá ẩm thực với những cơ hội để hiểu sâu hơn về đất nước Việt Nam, cho phép chúng tôi cảm nhận nhịp sống thường nhật cùng những nét văn hóa lâu đời vẫn đang được gìn giữ và phát triển", Susmita đúc kết.

Vẻ đẹp của vịnh Hạ Long với hoa nở từ trên vách đá ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Rời Hà Nội, nhịp sống thay đổi hoàn toàn khi đến vịnh Hạ Long. Có một trải nghiệm tuyệt vời mà cô không thể bỏ lỡ: Ngồi trên chiếc thuyền chèo truyền thống của Việt Nam, lướt nhẹ giữa những khối đá vôi ẩn hiện trong màn sương giăng kín vịnh. Khi lớp sương mù chầm chậm vén màn rồi lại che khuất những đảo đá vôi sừng sững, khung cảnh tĩnh lặng ấy mang lại cảm giác bình yên, giúp cô thực sự cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp ngoạn mục bậc nhất của Việt Nam.

Trải nghiệm hoàn toàn khác biệt

Chặng cuối của hành trình đưa cô đến TP.HCM. Nếu Hà Nội mang đậm dấu ấn truyền thống, thì TP.HCM lại tràn đầy nguồn năng lượng sống động đặc trưng của đô thị lớn nhất Việt Nam.

Cô chọn một chuyến đi xích lô, lướt qua những nhóm người đang tụ họp tại công viên để tập khiêu vũ hay chơi cầu lông vào buổi sáng; đồng thời tham gia tour ẩm thực đi bộ cùng Hidden Saigon để khám phá những quán ăn bình dân tuyệt vời nhất thành phố. Hidden Saigon chú trọng vào những câu chuyện của người địa phương nhằm giới thiệu cho du khách về ẩm thực và văn hóa, vượt xa khỏi những hình ảnh quen thuộc thường thấy về chiến tranh hay các món ăn nổi tiếng như phở và bánh mì. Trên đường đi, cô ghé qua những quán cà phê đương đại với phong cách pha chế mới lạ cùng một xưởng bia thủ công địa phương - những minh chứng cho thấy bản sắc ẩm thực nơi đây vẫn không ngừng phát triển song hành cùng các giá trị truyền thống.

Khi màn đêm buông xuống, nhóm du khách ngồi sau những chiếc xe Vespa cổ điển và dành cả buổi tối len lỏi qua những con phố tấp nập cùng các ngõ nhỏ trong một tour ẩm thực có hướng dẫn viên, vừa thưởng thức các món đặc sản địa phương vừa cảm nhận nhịp sống về đêm của thành phố dưới một góc nhìn hoàn toàn mới lạ.

"Cảm giác lướt đi trên những con phố rực rỡ ánh đèn, giữa dòng xe cộ tấp nập và trên tay là ly bia địa phương, thật sự vô cùng phấn khích - một trải nghiệm khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ tour ẩm thực nào tôi từng tham gia", Susmita nhớ lại.

Du khách nước ngoài thưởng thức bánh mì vỉa hè ở Sài Gòn ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong thời gian lưu trú tại TP.HCM, cô cũng dành thời gian khám phá đồng bằng sông Cửu Long - nơi thường được ví như "vựa lúa" của Việt Nam nhờ đóng góp gần một phần ba sản lượng nông nghiệp cả nước. "Khi rời đi, tôi nhận ra rằng mỗi tô bún, mỗi tách cà phê hay khoảnh khắc ngồi chung bàn ăn đều mang đến sự thấu hiểu sâu sắc hơn về những nét văn hóa truyền thống đã tạo nên chúng. Nhiều năm sau, dù có thể không còn nhớ rõ từng món ăn mình từng nếm thử, tôi chắc chắn vẫn sẽ nhớ mãi những cuộc trò chuyện, những câu chuyện và cả những con người gắn liền với mỗi món ăn ấy", Susmita chia sẻ.