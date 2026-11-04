Ông Kim lại gọi bổ sung Khuất Văn Khang, nhân sự đội tuyển Việt Nam biến động không ngừng

Khuất Văn Khang trưởng thành từ hệ thống đào tạo bóng đá Viettel và từng bước khẳng định vị trí tại đội một Thể Công Viettel. Ở cấp độ đội tuyển, Khuất Văn Khang là gương mặt giàu kinh nghiệm trong lứa cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam. Anh từng tham dự nhiều giải đấu quốc tế ở các cấp độ U.19, U.20 và U.23, trong đó có ba kỳ VCK U.23 châu Á liên tiếp. Tại VCK U.23 châu Á 2026, Khuất Văn Khang được HLV Kim Sang-sik tin tưởng giao băng đội trưởng và cùng các đồng đội giành vị trí thứ 3 chung cuộc.

Khuất Văn Khang mới trở lại sau chấn thương và thi đấu khá tốt ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tiền vệ sinh năm 2003 cũng đã có những đóng góp trong hành trình chinh phục các danh hiệu của bóng đá Việt Nam, với chức vô địch ASEAN Cup 2024 cùng ĐTQG và HCV SEA Games 33 trong màu áo U.22 Việt Nam. Khả năng thi đấu linh hoạt ở nhiều vị trí cũng là một điểm mạnh, giúp Khuất Văn Khang có thể đáp ứng những yêu cầu chiến thuật khác nhau của ban huấn luyện.

Khuất Văn Khang là cầu thủ thứ tư được triệu tập bổ sung vào danh sách đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 11.2026, sau Nguyễn Đăng Dương (CLB Hưng Yên), Lê Quốc Nhật Nam (CLB Thể Công Viettel) và Nguyễn Đức Anh (CLB Hà Nội). Với sự góp mặt của tiền vệ này, tổng quân số đội tuyển được nâng lên 27 cầu thủ. Nhưng có thể đội sẽ còn bổ sung thêm nhân sự trước ngày tập trung 8.11.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 8.11, chuẩn bị tham dự Casper Cup 2026 với hai trận đấu gặp Đài Loan ngày 11.11 và Kyrgyzstan ngày 17.11 trên sân vận động Thiên Trường, Ninh Bình.