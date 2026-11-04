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    Đội tuyển Việt Nam gọi bổ sung 3 nhân tố mới toanh, nước cờ táo bạo của thầy Kim

    Đồng Nguyên Khang
    Đồng Nguyên Khang
    Nhằm tiếp tục hoàn thiện lực lượng đội tuyển Việt Nam, HLV trưởng Kim Sang-sik đã quyết định triệu tập bổ sung ba cầu thủ gồm tiền đạo Nguyễn Đăng Dương (CLB Hưng Yên), tiền vệ Lê Quốc Nhật Nam (CLB Thể Công Viettel) và hậu vệ Nguyễn Đức Anh (CLB Hà Nội).

    Đây đều là những cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu tại các cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia, đồng thời đang tích lũy kinh nghiệm ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Nguyễn Đăng Dương từng khoác áo U.19, U.20 và U.23 Việt Nam, trong đó có dấu ấn tại đội hình U.23 Việt Nam giành chức vô địch Giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2023.

    Trong khi đó, Lê Quốc Nhật Nam từng góp mặt trong thành phần U.22 Việt Nam tham dự SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia, giành HCĐ. Tiền vệ sinh năm 2001 hiện đang thi đấu trong màu áo CLB Thể Công Viettel.

    Đội tuyển Việt Nam gọi bổ sung 3 nhân tố mới toanh, nước cờ táo bạo của thầy Kim- Ảnh 1.

    Nguyễn Đức Anh là gương mặt quen thuộc ở các cấp độ đội tuyển trẻ

    ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

    Ở hàng phòng ngự, Nguyễn Đức Anh là gương mặt trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của CLB Hà Nội. Hậu vệ sinh năm 2003 từng được triệu tập vào các đội tuyển U.20 và U.23 Việt Nam, có cơ hội tích lũy kinh nghiệm qua những giải đấu quốc tế ở cấp độ trẻ.

    Việc bổ sung 3 cầu thủ ở các vị trí tiền đạo, tiền vệ và hậu vệ giúp HLV Kim Sang-sik có thêm lựa chọn nhân sự, đồng thời tiếp tục đánh giá năng lực, phong độ của các cầu thủ trong quá trình xây dựng lực lượng trong dài hạn cho đội tuyển Việt Nam.

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    Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 8.11 tại Ninh Bình, sau đó tham dự Casper Cup 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 17.11 tại sân vận động Thiên Trường, với sự góp mặt của hai đội khách mời là Kyrgyzstan và Đài Loan.

    Đội tuyển Việt Nam gọi bổ sung 3 nhân tố mới toanh, nước cờ táo bạo của thầy Kim- Ảnh 2.

    Danh sách đầy đủ của đội tuyển Việt Nam

    ẢNH: VFF

     

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