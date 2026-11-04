Asian Cup hoãn, Việt Nam nhắm mục tiêu lớn vòng loại World Cup 2030: Không được rơi khỏi tốp 100 FIFA

Đội tuyển Việt Nam khi nào sẽ thi đấu vòng loại World Cup 2030?

Theo báo chí châu Á, vòng loại World Cup 2030 với các đội tuyển góp mặt từ vòng loại hai (chia bảng) sẽ thi đấu từ tháng 9.2027 đến tháng 3.2028. Ở vòng loại này, đội tuyển Việt Nam chắc chắn góp mặt và sẽ nằm nhóm hạt giống số 2, trước lễ bốc thăm dự kiến tổ chức vào ngày 15.12 tại trụ sở của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ở Kuala Lumpur.

Đội tuyển Việt Nam vẫn cực kỳ bận rộn sau khi Asian Cup hoãn lại đến tháng 12.2027, trong đó vòng loại World Cup 2030 sẽ là tâm điểm Ảnh: Ngọc Linh

Với lịch thi đấu theo lộ trình thể thức mới của các giải đấu châu Á cho vòng loại World Cup 2030 và Asian Cup 2032, cùng với Asian Cup 2027 tổ chức lại từ tháng 12.2027 đến tháng 1.2028, các đội tuyển sẽ cực kỳ bận rộn từ tháng 9.2027.

Trước đó, từ tháng 3.2027 sẽ là các trận thuộc vòng loại thứ nhất của vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách. Vòng này sẽ bao gồm 20 đội có thứ hạng từ 27 đến 46 ở châu Á, dựa trên vị trí bảng xếp hạng FIFA được cập nhật sau đợt trận trong tháng 11 sắp tới đây. Các đội này sẽ được bốc thăm chia thành 10 cặp đấu, với 10 đội thắng sẽ vào vòng loại hai.

10 đội thắng này cùng 26 đội có thứ hạng cao ở châu Á (từ 1 đến 26), sẽ hình thành tổng cộng 36 đội ở vòng loại hai. Trong đó, nhóm 26 đội hàng đầu châu Á dựa trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10, ở khu vực Đông Nam Á có 5 đội gồm Thái Lan (93 thế giới, 14 châu Á), Việt Nam (99 thế giới, 17 châu Á), Indonesia (116 thế giới, 21 châu Á), Malaysia (133 thế giới, 23 châu Á) và Philippines (136 thế giới, 25 châu Á), sẽ vào vòng loại hai. Nhiều khả năng, sau FIFA Days tháng 11, các vị trí trên sẽ không có nhiều biến động.

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AFC sẽ phân chia 36 đội vào vòng loại hai thành 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm 9 đội, trước khi bốc thăm chia bảng. Vòng loại hai World Cup 2030 khu vực châu Á với 36 đội, chia thành 9 bảng, mỗi bảng 4 đội, hai đội xếp nhất nhì bảng sẽ giành quyền vào vòng loại ba.

Asian Cup hoãn, HLV Kim Sang-sik sẽ có nhiều điều kiện để tập trung xây dựng lực lượng cho đội tuyển Việt Nam dày hơn Ảnh: Ngọc Linh

Nếu đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại hai để trở lại vòng loại ba World Cup 2030, tương tự như tại vòng loại World Cup 2022 trước đây. Họ sẽ thi đấu từ tháng 6.2028 đến tháng 3.2029 để tranh các vé dự vòng chung kết. Vòng loại ba khu vực châu Á có tổng cộng 18 đội, chia thành 3 bảng để tranh các vé vào vòng chung kết. Các đội tiến vào vòng loại ba này cũng sẽ giành quyền dự Asian Cup 2032.

Sau vòng loại ba, từ tháng 6.2029 là các trận vòng play-off đầu tiên của khu vực châu Á tiếp tục tranh các vé còn lại dự World Cup 2030. Và tháng 9.2029 là các trận vòng play-off châu Á thứ hai để xác định đội giành suất dự vòng play-off liên lục địa.

Đợt FIFA Days tháng 11 sẽ quan trọng với đội tuyển Việt Nam

Trong FIFA Days tháng 11, đội tuyển Việt Nam thi đấu hai trận thuộc giải giao hữu quốc tế tại Ninh Bình, gồm gặp đội Đài Loan ngày 11.11 và Kyrgyzstan ngày 17.11. Các trận này đều diễn ra lúc 19 giờ trên sân Thiên Trường.

Nếu giành chiến thắng ở các trận này, vị trí của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11 càng được củng cố và có thể thăng hạng so với vị trí thứ 99 hiện nay. Qua đó, càng bảo đảm hơn vị trí thuận lợi của mình trước lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á và Asian Cup 2032.

Với HLV Kim Sang-sik, sau khi Asian Cup hoãn lại đến tháng 12.2027, nhà cầm quân này cũng sẽ có nhiều điều kiện để tập trung xây dựng lực lượng cho đội tuyển Việt Nam dày hơn. Chuẩn bị cho lịch thi đấu hứa hẹn rất dày đặc kể từ tháng 9.2027, bao gồm các trận mở màn ở vòng loại thứ hai World Cup 2030, cũng như từ đầu tháng 12 là chuẩn bị cho Asian Cup 2027 sắp được tổ chức lại vẫn ở Ả Rập Xê Út.