Báo chí châu Á phản ứng ra sao khi Asian Cup 2027 bị hoãn?

Lịch thi đấu các CLB và đội tuyển bị ảnh hưởng vì Asian Cup 2027 hoãn lại

Theo UAE Sport News: "Việc AFC quyết định dời thời điểm tổ chức Asian Cup 2027, chắc chắn gây ảnh hưởng rất lớn đến lịch thi đấu các giải quốc nội của bóng đá châu Á. Thời điểm diễn ra Asian Cup 2027 với lịch mới từ ngày 23.12.2027 đến 21.1.2028, cũng là thời điểm các vòng loại Olympic 2028 và vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á diễn ra, với khung thời gian rất sít sao. Vì vậy, đây sẽ là thử thách rất lớn cho AFC để điều chỉnh lại lịch thi đấu phù hợp".

Sau nhiều lo ngại, Asian Cup 2027 cuối cùng đã bị hoãn lại, với lịch thi đấu mới từ ngày 23.12.2027 đến 21.1.2028 Ảnh: chụp màn hình the-afc.com

Trong khi đó, theo ESPN Asia: "Việc hoãn Asian Cup 2027 tuy bất ngờ, nhưng hoàn toàn nằm trong dự đoán về tình hình rất phức tạp hiện nay tại khu vực Trung Đông. Mới tháng trước, Chủ tịch AFC Sheikh Salman đã tuyên bố rằng công tác chuẩn bị vẫn đang được tiến hành để giải đấu quốc tế hàng đầu châu lục này được tổ chức theo kế hoạch ban đầu. Điều này xảy ra bất chấp sự leo thang xung đột giữa liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu và lực lượng Houthi có trụ sở tại Yemen".

"Nhiều địa điểm ở Ả Rập Xê Út đã hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Houthi, trong đó sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh hứng chịu ít nhất 20 cuộc tấn công trong khoảng thời gian 11 ngày, khiến 17 người chết và hơn 300 người bị thương.

Mới tuần trước, nhà vô địch Asian Cup 2015, đội tuyển Úc xác nhận họ vẫn cam kết tham gia các trận giao hữu sắp tới trong khu vực, nơi họ sẽ gặp Qatar tại Doha vào ngày 11.11 trước khi gặp Jordan ở Amman vào 6 ngày sau đó, đồng thời nhấn mạnh rằng họ đang "theo dõi chặt chẽ tình hình", ESPN Asia cho biết thêm.

Diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình khu vực và dẫn đến việc Asian Cup 2027 bị hoãn, cũng xuất hiện quanh sự kiện danh thủ Ronaldo bất ngờ vắng mặt trong trận đấu của CLB Al Nassr thắng Pakhtakor (Uzbekistan) với tỷ số 6-2 ở vòng phân hạng AFC Champions League Elite ngày 2.11.

"Mặc dù quan điểm chính thức là Ronaldo cần được nghỉ ngơi, nhưng các nguồn tin khu vực khẳng định đó là do vấn đề an ninh. Điều này cũng xảy ra khi CLB Al Wasl của UAE từ chối đến Riyadh đến thi đấu trước đó không lâu", cũng theo ESPN Asia.

Lịch thi đấu chính thức Asian Cup 2027 do AFC công bố ngày 26.10. Tuy nhiên, đến ngày 3.11, giải đấu đã bị hoãn lại Ảnh: chụp màn hình the-afc.com

Tại Riyadh, nơi có 5 trong số 8 sân vận động được sử dụng cho Asian Cup 2027, dự kiến tổ chức 30 trong số 51 trận đấu của giải đấu - bao gồm trận khai mạc và cả trận chung kết tại sân vận động King Fahd Sports City.

Đây là lần đầu tiên Ả Rập Xê Út đăng cai Asian Cup và cũng sẽ là nơi tổ chức World Cup vào năm 2034.

AFC và Ban tổ chức địa phương Ả Rập Xê Út (LOC) nói gì?

Trong thông tin cập nhật quan trọng về Asian Cup 2027 vào trưa 3.11, AFC viết: "Sau các cuộc thảo luận sâu rộng và tham vấn chặt chẽ với Ban tổ chức địa phương (LOC) cùng Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út (SAFF), Liên đoàn Bóng đá châu Á xác nhận rằng giải đấu danh giá nhất châu lục - vốn dự kiến diễn ra từ ngày 7.1 đến 5.2.2027 - sẽ được dời sang tổ chức từ ngày 23.12.2027 đến 21.1.2028".

"Ban tổ chức Asian Cup đã phê duyệt việc điều chỉnh lịch thi đấu của giải đấu cấp đội tuyển quốc gia hàng đầu này, xét đến những tình huống đặc biệt hiện nay trong khu vực, bao gồm các vấn đề phức tạp về hậu cần và sự gián đoạn trong việc di chuyển. Lịch thi đấu mới sẽ được trình lên FIFA để phê duyệt.

Những tình huống đặc biệt đã phát sinh, gây ảnh hưởng đến công tác tổ chức và triển khai giải đấu theo kế hoạch ban đầu. Do đó, việc dời lịch là cần thiết nhằm đảm bảo lợi ích cho tất cả các đội tuyển tham dự, các quan chức, khán giả và các bên liên quan khác", AFC cho biết thêm.

Cũng theo AFC: "AFC ghi nhận cam kết của SAFF và LOC trong việc nỗ lực mang đến một giải đấu đẳng cấp thế giới cho các cầu thủ và người hâm mộ trên khắp châu lục.

AFC sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với LOC, các liên đoàn thành viên tham dự, cùng các nhà tài trợ, đối tác truyền thông, đối tác thương mại và tất cả các bên liên quan để tổ chức một sự kiện xứng tầm với vị thế và sự xuất sắc trong công tác vận hành - vốn là đặc trưng của giải đấu cấp đội tuyển quốc gia nam danh giá nhất châu Á - đồng thời giảm thiểu tối đa tác động từ việc thay đổi lịch trình này. Mọi thông tin cập nhật tiếp theo sẽ được thông báo qua các kênh chính thức của AFC".

Trong khi đó, cùng thời điểm LOC Ả Rập Xê Út cũng ra thông báo, xác nhận điều chỉnh lịch thi đấu Asian Cup 2027 như công bố của AFC.

Thông báo của LOC Ả Rập Xê Út cho biết thêm: "Ban tổ chức địa phương khẳng định vẫn đang tiếp tục công tác chuẩn bị và phối hợp chặt chẽ với AFC cùng các bên liên quan, nhằm đảm bảo mang đến một giải đấu xuất sắc, xứng tầm với vị thế của Vương quốc Ả Rập Xê Út và đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá châu Á".