Hàng thủ toàn ‘tòa tháp’ của đội tuyển Việt Nam: Ai cao lớn nhất?

HLV Kim Sang-sik tiếp tục công cuộc làm mới lực lượng cho đội tuyển Việt Nam trong đợt hội quân chuẩn bị cho giải bóng đá giao hữu quốc tế dịp FIFA Days tháng 11 trên sân Thiên Trường. Ở lần tập trung này, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc chủ động cho hàng loạt trụ cột nghỉ ngơi. Thay vào đó, ban huấn luyện mở rộng cửa cho lứa cầu thủ U.23 cùng những nhân tố mới. Điều này giúp các trụ cột tái tạo năng lượng, đồng thời tạo không gian cần thiết để thử nghiệm thêm nhiều phương án, nhằm gia tăng chiều sâu đội hình cho các chiến dịch lớn tiếp theo.

Điểm nhấn tân binh Việt kiều Lương Chí Khải

Ở hàng phòng ngự, những cái tên quen thuộc như Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh hay cầu thủ Việt kiều Adou Minh đều không có tên trong danh sách. Tuy nhiên, danh sách lần này vẫn xuất hiện những cái tên có thể hình cao to, nổi bật là trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải, Phạm Lý Đức và cựu binh Nguyễn Thành Chung.

Lương Chí Khải là cầu thủ có chiều cao tốt nhất ở vị trí trung vệ ẢNH: MINH TÚ

Điểm nhấn chú ý ở đợt tập trung này thuộc về Lương Chí Khải (Kyle Colonna), gương mặt mới toanh lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia. Với chiều cao 1,85 m, Chí Khải mang đến chất "Tây" cho hàng phòng ngự. Điểm mạnh nhất của cầu thủ sinh năm 1999 là các tình huống không chiến, tranh chấp dũng mãnh trước các tiền đạo ngoại. Trung vệ của Thể Công Viettel cũng có khả năng chuyền bóng ngắn và phát động tấn công từ tuyến dưới khá tốt.

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Bên cạnh tân binh Việt kiều, Phạm Lý Đức là mảnh ghép đại diện cho sức trẻ và nguồn năng lượng dồi dào thuộc lứa U.23 hiện tại. Anh cao 1,82 m và đậm người, đã tích lũy đáng kể kinh nghiệm thi đấu quốc tế ở các giải đấu trẻ. Trung vệ sinh năm 2004 cũng từng được ông Kim trao cơ hội lên đội tuyển Việt Nam trước đây.

Phạm Lý Đức thi đấu đầy mạnh mẽ ẢNH: NHẬT THỊNH

Phạm Lý Đức được đánh giá cao ở lối chơi xông xáo và tinh thần chiến đấu không lùi bước. Anh sẵn sàng lao vào các cuộc tranh chấp tay đôi, áp sát quyết liệt để bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối phương. Bên cạnh đó, trung vệ của CLB CAND còn sở hữu sức bật ấn tượng cùng khả năng chọn điểm rơi nhạy bén, trở thành "vũ khí" nguy hiểm trong các tình huống không chiến khi tham gia hỗ trợ tấn công.

Giữa hai cái tên mới mẻ, sự xuất hiện của Nguyễn Thành Chung đóng vai trò điểm tựa vô cùng quan trọng. Trung vệ của CLB Hà Nội cao 1,80m, là cái tên dày dạn kinh nghiệm quốc tế nhất ở hàng phòng ngự trong danh sách tập trung đợt này. Vừa trở lại sau chấn thương, giá trị của Thành Chung nằm ở tư duy đọc trận đấu đĩnh đạc, phán đoán chuẩn xác. Đặc biệt, Thành Chung còn nổi tiếng với cái duyên ghi bàn ở những thời điểm then chốt. Sự nhạy bén trong không gian vòng cấm đối phương của anh sẽ cung cấp thêm cho HLV Kim Sang-sik một phương án giải quyết bế tắc hiệu quả khi đội tuyển Việt Nam cần tạo ra đột biến từ các pha bóng cố định.

Thành Chung (phải) có khả năng phán đoán tình huống tốt ẢNH: MINH TÚ

Ngoài vị trí trung vệ, những "người gác đền" của đội tuyển Việt Nam cũng sở hữu thể hình tốt. Trần Trung Kiên (1,91 m) tiếp tục là cầu thủ có chiều cao tốt nhất đội. Thủ môn số một Lê Giang Patrik cao 1,88 m. Nguyễn Văn Việt cao 1,81 m, là cái tên có phản xạ xuất sắc và phong độ ổn định trong màu áo Thể Công Viettel.