Đội tuyển Việt Nam có thể đấu Đài Loan, Kyrgyzstan bằng đội hình trẻ nhất lịch sử

Làn gió tươi trẻ của đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam mang tới đợt tập trung FIFA Days tháng 11 đội hình trẻ trung chưa từng có. 27 cầu thủ HLV Kim Sang-sik lựa chọn có độ tuổi trung bình 24,6, trong đó hơn 70% tuyển thủ dưới 25 tuổi.

Đáng chú ý, trẻ nhất đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung này là tiền đạo Lê Phát (19 tuổi). Lê Phát trở thành cầu thủ trẻ thứ hai từng bước lên đội tuyển dưới thời ông Kim, sau Quang Kiệt (lên tuyển ở tuổi 18, hồi tháng 9.2025).

Đội hình rất trẻ của đội tuyển Việt Nam ẢNH: VFF

Lê Phát không phải "măng non" đơn lẻ, mà HLV Kim Sang-sik đã đôn gần như toàn bộ những gương mặt U.23 tốt nhất lên thẳng đội tuyển Việt Nam, như Quốc Cường, Minh Phúc, Văn Khang, Thanh Nhàn...

Đây là thế hệ đã chứng minh năng lực ở U.23 Việt Nam khi đoạt hai chức vô địch Đông Nam Á cùng tấm HCĐ châu Á, đều đang ở độ tuổi sung sức và còn nhiều dư địa phát triển. Ngoài ra, những "ngọc thô" U.23 còn mới mẻ như Đăng Dương (Thể Công Viettel), Đức Anh (Hà Nội) hay Quang Vinh (SLNA) cũng được trao cơ hội thử sức, cho thấy HLV Kim Sang-sik đang mở rộng nguồn nhân lực, tạo thêm sự cạnh tranh và chuẩn bị chiều sâu đội hình cho bóng đá Việt Nam.

Độ trẻ trung của đội tuyển Việt Nam ở đợt hội quân lần này tập trung vào hàng tấn công, trong đó các tiền vệ, tiền đạo có độ tuổi trung bình 23,4. Tuyến công cũng là nơi ông Kim tìm kiếm ý tưởng mới, dựa trên những nhân tố dồi dào thể lực để xây dựng lối chơi pressing giàu năng lượng và cường độ.

"Bệ đỡ" cho hàng công là tuyến phòng ngự vẫn giàu kinh nghiệm, với dàn cựu binh như Lê Giang Patrik (34 tuổi), Thành Chung (29 tuổi) hay Tiến Anh (28 tuổi). So với hàng công, cuộc cải tổ và trẻ hóa hàng thủ sẽ diễn ra thận trọng hơn, khi ông Kim vẫn cần những gương mặt bản lĩnh, dạn dày để ổn định lối chơi.

Đình Bắc là "hoa tiêu" của thế hệ mới ẢNH: NGỌC LINH

Tuy nhiên nếu thể hiện tốt, những thủ môn trẻ như Trung Kiên (23 tuổi), Văn Việt (24 tuổi) hay các hậu vệ Nhật Minh, Đức Anh (cùng 23 tuổi) sẽ có cơ hội.

Ở trận gặp Nepal tại lượt về vòng loại Asian Cup 2027, ông Kim từng xếp Trung Kiên và Hiểu Minh đá chính. Tính chất giao hữu ở các trận gặp Đài Loan và Kyrgyzstan hứa hẹn giúp ông Kim "hào phóng" hơn khi đưa người trẻ ra sân.

Thử nghiệm táo bạo

Đội tuyển Việt Nam có thể tung ra đội hình toàn U.23 trong đợt giao hữu FIFA Days tháng 11, với thủ môn Trung Kiên, các trung vệ Đức Anh, Lý Đức, Nhật Minh, hai biên có Minh Phúc, Văn Khang, tuyến giữa gồm Quốc Cường, Quang Vinh, trong khi hàng công gồm Đình Bắc, Thanh Nhàn và Lê Phát.

Nếu vậy, đây sẽ là đội hình trẻ trung bậc nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam, với độ tuổi trung bình khoảng 22,6.

Dù vậy, nhiều khả năng ông Kim áp dụng phương pháp "cài răng lược", khi đan xen lứa trẻ với đàn anh kinh nghiệm. Một đội hình thuần trẻ có nguy cơ khiến đội tuyển Việt Nam mất định hướng và thiếu tỉnh táo khi gặp bất lợi. Việc xen kẽ nhiều thế hệ có thể giúp đội bóng của ông Kim cân bằng hơn .

Đội tuyển Việt Nam cần tận dụng 2 trận giao hữu với Đài Loan (11.11) và Kyrgyzstan (17.11) để tích lũy tối đa kinh nghiệm. Đội bóng của ông Kim còn gần 1 năm (với 3 loạt trận FIFA Days) để học hỏi, trước khi bước tới thử thách khó khăn tại vòng loại World Cup 2030 và Asian Cup 2027.



