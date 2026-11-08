U.17 Việt Nam đề cao sự tối giản tại World Cup, chốt lịch thi đấu mới nhất

Ít chạm và khôn ngoan hơn

Khi bước ra các sân chơi bóng đá tầm thế giới, thách thức đầu tiên và rõ ràng nhất đối với đại diện VN luôn nằm ở yếu tố thể hình. Việc chạm trán những cầu thủ cao hơn tới 10 - 15 cm, sở hữu sải chân dài và khả năng tranh chấp vượt trội khiến các pha đối đầu trực diện hay lạm dụng sức mạnh cơ bắp trở thành lựa chọn thiếu khôn ngoan. Khi bất lợi về thể hình là điều không thể thay đổi trong một sớm một chiều, U.17 VN buộc phải tìm ra con đường khác để khắc chế đối phương, và đáp án nằm ở cách vận hành lối chơi.

Phương án hiệu quả nhất để "né đòn" trước các đối thủ to cao là không cho họ cơ hội để tranh chấp. Trong quá trình dẫn dắt U.17 VN, HLV Cristiano Roland luôn định hướng cho các học trò ưu tiên xử lý bóng ít chạm. Khi quả bóng được luân chuyển trước khi đối phương kịp áp sát, ưu thế về thể hình, điểm mạnh tì đè của họ sẽ không được phát huy. Tuy nhiên, đá ít chạm không đơn thuần là chuyền bóng thật nhanh, mà còn đòi hỏi tư duy không gian sắc bén. Cầu thủ phải liên tục quan sát xung quanh, xác định vị trí đứng của đồng đội và đưa ra quyết định tiếp theo trước khi bóng đến chân.

Chu Ngọc Nguyễn Lực (10) có kỹ thuật tốt, là hạt nhân trong lối chơi của U.17 VN ẢNH: VFF

Lối đá phối hợp kỹ thuật và ban bật ít chạm không phải là phương án đối phó gượng ép, mà vốn là điểm mạnh đã được U.17 VN chứng minh ở các giải đấu vừa qua. Những nhân tố như Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương, Lê Trọng Đại Nhân, Lê Sỹ Bách… đều sở hữu nền tảng kỹ thuật cá nhân khéo léo và xử lý tốt trong phạm vi hẹp. Quan trọng hơn, thời gian gắn bó và chinh chiến cùng nhau qua nhiều giải đấu giúp nhóm cầu thủ U.17 hiện tại đạt được độ ăn ý rất cao. Sự ăn ý giúp các pha đập nhả diễn ra một cách "tự động hóa" và chuẩn xác. Có thể nói kỹ năng cá nhân và tính kết nối giữa các cầu thủ là 2 yếu tố cốt lõi quyết định thành bại của lối chơi phối hợp nhóm và ít chạm mà U.17 VN đang hướng tới.

HLV Roland nhận định: "Mỗi cầu thủ có cấu trúc thể chất, chiều cao khác nhau. Do đó, U.17 VN phải chơi bóng thông minh hơn, phải tư duy đứng ở đâu, làm gì trong từng khoảnh khắc. Tôi luôn muốn học trò chạm bóng ít hơn, nhưng phải khôn ngoan hơn. U.17 VN phải nghĩ nhanh, luân chuyển quả bóng hợp lý hơn, từ đó mới tránh được va chạm. Các cầu thủ U.17 VN rất nhanh, đây là chìa khóa mở cửa lối chơi tốc độ. Tất nhiên, đá thế nào với Mali, Bỉ hay New Zealand là cả một quá trình chiến thuật. Cả đội phải chuẩn bị tốt cho cả khoảnh khắc có bóng lẫn không bóng. Tôi muốn học trò tận dụng tốc độ và kỹ thuật để xử lý tình huống theo cách gãy gọn, thông minh nhất".

Thể lực là yếu tố then chốt

Tuy nhiên, muốn chơi tối giản lại không hề đơn giản. Lối chơi tối giản trong bóng đá thực ra là nhiều chi tiết được đóng gói một cách gọn gàng, khi cả kỹ thuật, tư duy chiến thuật lẫn thể chất của cầu thủ phải vận hành cùng lúc. Để chơi ít chạm, các cầu thủ xung quanh phải di chuyển không bóng nhiều hơn bình thường. Một đường chuyền ngắn đến đúng địa chỉ khi đồng đội đã chủ động thoát người và di chuyển trước đó để mở ra góc chuyền.

Lối chơi tối giản đòi hỏi sự di chuyển liên tục, dồn dập cả khi có bóng lẫn không bóng. Chính vì vậy, thể lực trở thành yếu tố then chốt quyết định cỗ máy chiến thuật có thể vận hành trơn tru hay không. Khi thi đấu ở cường độ cao tại World Cup, sự mệt mỏi về thể chất sẽ trực tiếp làm suy giảm độ chính xác của đôi chân và sự minh mẫn của bộ não. Nếu thể lực sa sút ở 30 phút cuối trận, những pha đỡ bóng bước một sẽ bị lỗi, những đường chuyền có thể thiếu lực… và lối chơi ban bật đương nhiên không còn hiệu quả.

Hiểu rõ điều này, ban huấn luyện U.17 VN đã liên tục nhồi thể lực và rèn luyện cường độ chơi bóng cho toàn đội trong suốt giai đoạn chuẩn bị gần 2 tháng qua. Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và UAE, với những trận giao hữu gặp đối thủ mạnh, giúp Nguyễn Lực và đồng đội nâng cao sức chịu đựng và quen với cường độ vận động cao và dưới áp lực lớn. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực chính là sự đảm bảo cho lối chơi tối giản, thiên về kỹ thuật của thầy trò ông Roland được duy trì bền bỉ khi bước ra sân chơi lớn nhất thế giới lứa tuổi U.17.