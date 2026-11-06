    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    U.17 Việt Nam đương đầu đối thủ ‘đáng sợ’ tại UAE, sẵn sàng chinh phục World Cup

    Hồng Nam
    Hồng Nam
    Sau khi đặt chân tới Dubai vào sáng 6.11, đội tuyển U.17 Việt Nam đã ổn định nơi lưu trú và nhanh chóng bắt nhịp với điều kiện sinh hoạt tại UAE.

    Chiều cùng ngày, thầy trò HLV Cristiano Roland bước vào buổi tập đầu tiên, tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi tham dự VCK FIFA U.17 World Cup 2026.

    U.17 Việt Nam đương đầu đối thủ ‘đáng sợ’ tại UAE, sẵn sàng chinh phục World Cup- Ảnh 1.

    U.17 Việt Nam đương đầu đối thủ ‘đáng sợ’ tại UAE, sẵn sàng chinh phục World Cup- Ảnh 2.

    U.17 Việt Nam tập buổi đầu tiên tại UAE

    Ảnh: VFF

    U.17 Việt Nam đương đầu đối thủ ‘đáng sợ’ tại UAE, sẵn sàng chinh phục World Cup- Ảnh 3.

    HLV Roland căn dặn học trò

    Ảnh: VFF

    Theo ghi nhận, sân tập của đội tuyển có chất lượng đạt tiêu chuẩn, cách khách sạn khoảng 20 phút di chuyển bằng xe bus. Đây là điều kiện thuận lợi để ban huấn luyện triển khai kế hoạch tập luyện, giúp các cầu thủ duy trì nhịp độ vận động và tập trung vào những yêu cầu chuyên môn trong giai đoạn chuẩn bị tại UAE.

    Thời tiết tại Dubai khá nắng nóng, nhiệt độ dao động trong khoảng 25–36 độ C. Đây cũng là yếu tố khá quan trọng để các cầu thủ từng bước thích nghi với môi trường thi đấu, trước khi bước vào VCK FIFA U.17 World Cup 2026 ở Qatar, quốc gia có điều kiện thời tiết tương đồng.

    Theo kế hoạch, U.17 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện vào lúc 16 giờ trong ba ngày liên tiếp, từ 6.11 đến 8.11. Ngày 9.11, đội sẽ có trận đấu tập với U.17 Fiji vào lúc 18 giờ theo giờ địa phương (tức 21 giờ Việt Nam).

    Sau trận đấu tập với U.17 Fiji, đội tuyển sẽ di chuyển từ Dubai tới Doha (Qatar) vào ngày 10.11, tiếp tục hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi bước vào VCK FIFA U.17 World Cup 2026.



    Tin liên quan

    Lịch thi đấu đầy đủ, kênh phát đội tuyển Việt Nam đấu Đài Loan và Kyrgyzstan: Vé rất mềm

    Lịch thi đấu đầy đủ, kênh phát đội tuyển Việt Nam đấu Đài Loan và Kyrgyzstan: Vé rất mềm

    Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Đài Loan và Kyrgyzstan tại giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 17.11 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Đây là dịp để HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự để hướng đến Asian Cup 2027.

    Lịch thi đấu U.17 Việt Nam vs U.17 Fiji mới nhất: Giờ đẹp, chưa có kênh phát

    Lịch thi đấu đầy đủ U.23 quốc tế Gia Lai Cup: U.23 Việt Nam đại chiến Thái Lan ngày nào?

    Khám phá thêm chủ đề

    VFF Cristiano Roland Dubai Việt Nam U.17 Việt Nam World Cup

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận