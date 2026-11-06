U.17 Việt Nam đương đầu đối thủ ‘đáng sợ’ tại UAE, sẵn sàng chinh phục World Cup

Chiều cùng ngày, thầy trò HLV Cristiano Roland bước vào buổi tập đầu tiên, tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi tham dự VCK FIFA U.17 World Cup 2026.



U.17 Việt Nam tập buổi đầu tiên tại UAE Ảnh: VFF

HLV Roland căn dặn học trò Ảnh: VFF

Theo ghi nhận, sân tập của đội tuyển có chất lượng đạt tiêu chuẩn, cách khách sạn khoảng 20 phút di chuyển bằng xe bus. Đây là điều kiện thuận lợi để ban huấn luyện triển khai kế hoạch tập luyện, giúp các cầu thủ duy trì nhịp độ vận động và tập trung vào những yêu cầu chuyên môn trong giai đoạn chuẩn bị tại UAE.



Thời tiết tại Dubai khá nắng nóng, nhiệt độ dao động trong khoảng 25–36 độ C. Đây cũng là yếu tố khá quan trọng để các cầu thủ từng bước thích nghi với môi trường thi đấu, trước khi bước vào VCK FIFA U.17 World Cup 2026 ở Qatar, quốc gia có điều kiện thời tiết tương đồng.

Theo kế hoạch, U.17 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện vào lúc 16 giờ trong ba ngày liên tiếp, từ 6.11 đến 8.11. Ngày 9.11, đội sẽ có trận đấu tập với U.17 Fiji vào lúc 18 giờ theo giờ địa phương (tức 21 giờ Việt Nam).

Sau trận đấu tập với U.17 Fiji, đội tuyển sẽ di chuyển từ Dubai tới Doha (Qatar) vào ngày 10.11, tiếp tục hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi bước vào VCK FIFA U.17 World Cup 2026.









