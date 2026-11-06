Lịch thi đấu đầy đủ, kênh phát đội tuyển Việt Nam đấu Đài Loan và Kyrgyzstan: Vé rất mềm

Đài Loan là đối thủ có nhiều nhân tố nhập tịch

Theo lịch thi đấu Casper Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân gặp Đài Loan lúc 19 giờ ngày 11.11 trên sân Thiên Trường. Tiếp đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có trận đấu cuối cùng gặp Kyrgyzstan lúc 19 giờ ngày 17.11. Trận đấu còn lại giữa hai đội khách mời diễn ra lúc 19 giờ ngày 14.11.

Ảnh: VFF

Để phục vụ nhu cầu tới sân theo dõi và cổ vũ các đội tuyển Việt Nam thi đấu tại giải bóng đá giao hữu quốc tế Casper Cup 2026, diễn ra từ ngày 11.11 đến 17.11.2026 tại sân Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình), BTC thông báo kế hoạch bán vé trực tiếp. Vé có 3 mức 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng.

Thời gian bán từ 9 giờ ngày 9.11.2026 đến 19 giờ ngày 11.11.2026 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước; Sáng từ 9 giờ đến 11 giờ 30; Chiều 14 giờ đến 16 giờ 30. Ngày thi đấu 11.11 bán đến 19 giờ.

Địa điểm bán vé: Quầy vé đặt tại khán đài D, sân Thiên trường, số 5 Đặng Xuân Thiều, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.



Lịch thi đấu đầy đủ giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026

Ở trận ra quân ngày 11.11, Đài Loan được xem là đối thủ vừa sức để đội tuyển Việt Nam hướng đến chiến thắng. Tuy nhiên, đội khách không phải không có những nhân tố đáng chú ý.

HLV Matt Ross đã công bố danh sách 25 cầu thủ tham dự giải. Nổi bật là tiền vệ kỳ cựu Chen Po Liang, người đã có 98 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và đứng trước cơ hội cán mốc 100 trận quốc tế nếu ra sân trong cả hai trận tại Việt Nam.

Đáng chú ý hơn, hàng công Đài Loan có Jhon Estama Benchy, cầu thủ sinh ra tại Haiti, từng thi đấu ở các đội tuyển trẻ của quốc gia này trước khi chuyển đến Đài Loan năm 2019. Sau 5 năm, anh chính thức khoác áo đội tuyển quốc gia vào năm 2024. Với khả năng chơi tốt ở vị trí trung phong lẫn tiền vệ chạy cánh, Benchy là nhân tố mà hàng phòng ngự Việt Nam cần dè chừng.

Đội khách còn sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình tốt. Trung vệ Kao Jing Hang cao 1,93 m, trong khi các tiền đạo Chieng Po Ting, Yang Chao Jing và Huang Wei Chieh lần lượt cao 1,89 m, 1,85 m và 1,83 m. Thủ môn Jacobs Odo cũng đáng chú ý khi từng được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Đài Loan mùa trước.

Lương Chí Khải (bìa trái) là một trong những tân binh của đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung sắp tới ẢNH: MINH TÚ

Dù vậy, đội tuyển Việt Nam có cơ sở để hướng đến một kết quả tích cực nhờ lợi thế sân nhà và chất lượng nhân sự. Đặc biệt, đây là trận đấu để HLV Kim Sang-sik kiểm nghiệm những gương mặt mới như Olaha Mạnh Đức và Lương Chí Khải, đồng thời đánh giá khả năng hòa nhập của các cầu thủ trẻ vừa được bổ sung.

Đội tuyển Việt Nam quyết tâm đòi lại món nợ thua Kyrgyzstan

Nếu Đài Loan là đối thủ vừa sức, Kyrgyzstan mới là thử thách đáng chú ý nhất của đội tuyển Việt Nam tại Casper Cup 2026. Màn so tài giữa hai đội diễn ra lúc 19 giờ ngày 17.11. Đến với giải đấu, Kyrgyzstan mang đến lực lượng có sự kết hợp giữa những tuyển thủ giàu kinh nghiệm quốc tế và các nhân tố trẻ. Nổi bật trong danh sách của HLV Urmat Abdukaimov là tiền vệ Gulzhigit Alykulov. Cầu thủ sinh năm 2000 từng ghi bàn quan trọng trong trận hòa Malaysia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, góp phần giúp Kyrgyzstan giành quyền tham dự vòng loại thứ ba.

Trên hàng công, Joel Kojo (gốc Ghana) là chân sút đáng chú ý nhờ khả năng càn lướt và sức mạnh thể chất. Tuyến giữa còn có Alimardon Shukurov và Odilzhon Abdurakhmanov, những nhân tố quan trọng của đội tuyển Kyrgyzstan.

Đặc biệt, Abdurakhmanov hiện khoác áo CLB Thanh Hóa tại V-League và được trao băng đội trưởng. Tiền vệ này từng giành danh hiệu Quả bóng bạc Kyrgyzstan năm 2024. Việc đã quen thuộc với môi trường bóng đá Việt Nam giúp anh trở thành một trong những cầu thủ đáng xem nhất ở giải đấu.

Ở hàng phòng ngự, Valeriy Kichin là gương mặt giàu kinh nghiệm. Trung vệ sinh năm 1992 từng có nhiều năm thi đấu tại Nga và là nhân tố quan trọng trong hệ thống phòng ngự của Kyrgyzstan.

HLV Kim Sang-sik gọi rất nhiều nhân tố mới ở đợt FIFA Days tháng 11 ẢNH: NGỌC LINH

Đáng chú ý, Kyrgyzstan từng đánh bại đội tuyển Việt Nam với tỷ số 2-1 trong trận giao hữu kín tại Qatar hồi tháng 1.2024, trước thềm Asian Cup 2023. Vì vậy, cuộc tái đấu ngày 17.11 là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik kiểm chứng sự tiến bộ và hướng đến kết quả tích cực trước đối thủ từng khiến bóng đá Việt Nam thất bại.

Ở đợt tập trung lần này, đội tuyển Việt Nam có nhiều thay đổi về lực lượng. Bên cạnh hai gương mặt mới Olaha Mạnh Đức và Lương Chí Khải, HLV Kim Sang-sik còn vừa bổ sung Nguyễn Đăng Dương, Lê Quốc Nhật Nam, Nguyễn Đức Anh và Khuất Văn Khang. Trong bối cảnh Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải vắng mặt, những nhân tố mới được kỳ vọng mang đến thêm phương án chiến thuật cho đội tuyển Việt Nam.

Các trận đấu của giải giao hữu quốc tế 2026 diễn ra trên sân Thiên Trường sẽ được phát trực tiếp trên nền tảng FPT Play.