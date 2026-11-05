Cú bắt tay nâng tầm bóng rổ và pickleball Việt Nam

Bước đột phá cho bóng rổ và pickleball nước nhà

Ngày 5.11, Công ty New Sports tổ chức lễ công bố kế hoạch triển khai bóng rổ, pickleball 2027 và ký kết các thỏa thuận hợp tác với FPT Play, Asian University Basketball League (AUBL) và PPA Tour Asia.

Kế hoạch tập trung vào việc mở rộng các giải đấu trong nước, kết nối với sân chơi quốc tế và phát triển trải nghiệm khán giả tại sân cũng như qua phát sóng.

New Sports ký thỏa thuận hợp tác với FPT Play và nhiều đơn vị lớn trong lĩnh vực tổ chức bóng rổ, pickleball ẢNH: BTC

Trong bóng rổ, New Sports đã hoàn thiện hệ thống giải đấu theo lứa tuổi và trình độ, gồm Vietnam Students Basketball League (VSBL) dành cho học sinh, Vietnam Collegiate Basketball Championship (VCBC) dành cho sinh viên và Vietnam Pro-Am Basketball Championship (VBC) dành cho các VĐV phong trào và chuyên nghiệp. Mỗi giải đáp ứng nhu cầu thi đấu của một nhóm đối tượng, tạo điều kiện để người chơi được cọ xát và phát triển chuyên môn ở từng giai đoạn.

Riêng ở cấp đại học, năm 2027 mở ra lộ trình từ giải trong nước đến sân chơi khu vực thông qua hợp tác giữa New Sports và Asian University Basketball League (AUBL - giải bóng rổ đại học châu Á). Tại lễ công bố, New Sports ký kết thỏa thuận hợp tác với AUBL, trở thành đơn vị tổ chức AUBL 2026-27 Southern Conference (phân khu phía nam của giải). Dự kiến diễn ra từ ngày 7.4 đến 11.4.2027 tại Hà Nội, sự kiện lần đầu đưa sân chơi bóng rổ đại học quốc tế AUBL đến với khán giả trong nước, mở ra giai đoạn mới cho bóng rổ sinh viên Việt Nam.

Với lộ trình đưa đội vô địch VCBC tham dự AUBL, các đội bóng đại học có thêm mục tiêu để phấn đấu, từ thành tích trong nước đến cơ hội tranh tài với các đại diện trong khu vực.

Ở môn pickleball, New Sports phát triển các sân chơi phục vụ nhiều nhóm người chơi. Cùng với các hoạt động dành cho cộng đồng, việc đưa PPA Tour Asia lần đầu đến Việt Nam từ năm 2025 mở thêm cơ hội để VĐV trong nước tham gia hệ thống thi đấu chuyên nghiệp quốc tế trên sân nhà.

Các chặng PPA Tour Asia có nội dung dành cho VĐV chuyên nghiệp và người chơi phong trào, tạo điều kiện để nhiều trình độ cùng trải nghiệm môi trường tổ chức theo chuẩn hệ thống.

Các VĐV Việt Nam có thể được đào tạo tại Mỹ

Mùa giải 2026 đã ghi nhận những kết quả đáng chú ý của các tay vợt Việt Nam: Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển góp mặt trong chung kết đơn nam tại PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup, Trang Huỳnh đi từ vòng loại đến chung kết đơn nữ trong lần đầu tiên thi đấu tại hệ thống PPA Tour Asia.

Chủ tịch New Sports Tô Duy tin tưởng vào tiềm năng của pickleball và bóng rổ Việt Nam ẢNH: BTC

Những kết quả này bổ sung cơ sở thực tiễn cho định hướng duy trì các giải quốc tế thường xuyên tại Việt Nam.

Tại lễ công bố, New Sports và PPA ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2027-2028, duy trì hai giải mỗi năm tại Việt Nam. Việc chuyển thời hạn thỏa thuận từ 1 năm sang cam kết 2 năm mở ra kế hoạch hợp tác dài hạn hơn, thể hiện sự tin tưởng của PPA Tour Asia vào khả năng tổ chức tại Việt Nam.

Trả lời câu hỏi của Báo Thanh Niên về kế hoạch giúp các VĐV trẻ Việt Nam tiến đến ngưỡng cửa PPA Tour Asia, Chủ tịch New Sports Tô Duy nhấn mạnh, New Sports tổ chức các giải đấu từ U.8, U.10 đến những lứa tuổi lớn hơn, nhằm liên tục phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ. Những gương mặt triển vọng như Sophia Phương Anh, Ken Tâm được tạo điều kiện sang Mỹ tập luyện, học hỏi... là minh chứng. Việc phát hiện và ươm mầm các tay vợt trẻ và nâng chuẩn thi đấu là ưu tiên hàng đầu của pickleball Việt Nam trong tương lai gần.

Trong năm 2027, dự kiến New Sports tổ chức 2 giải PPA Tour Asia, quy tụ nhiều tay vợt đẳng cấp thế giới. "Thành công mùa trước là áp lực, cũng là động lực cho ban tổ chức. Chúng tôi sẽ mời những tay vợt hàng đầu đến Việt Nam. Rào cản không phải tiền, mà là cố gắng sắp xếp thời gian tổ chức sao cho khớp lịch với hệ thống thi đấu tại Mỹ mà các tay vợt này đang góp mặt", ông Tô Duy khẳng định.