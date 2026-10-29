Franklin ra mắt thêm nhiều sản phẩm mới phục vụ môn thể thao pickleball

Trong khuôn khổ sự kiện này, Franklin đã phần giới thiệu bóng pickleball X-44 với thông điệp "Brighter, Faster, Stronger" nhằm tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm bóng pickleball của Franklin, phục vụ nhu cầu sử dụng trong tập luyện và thi đấu.



Sản phẩm bóng pickleball Franklin X-44 dự kiến có mặt tại Việt Nam từ tháng 12.2026. Thông tin chi tiết về giá bán và các kênh phân phối chính thức sẽ được cập nhật khi có thông báo từ thương hiệu ẢNH: NVCC

Bên cạnh X-44, Franklin cũng giới thiệu Whip, dòng vợt thế hệ mới sử dụng công nghệ foam. Sản phẩm thể hiện hướng phát triển của thương hiệu trong việc nghiên cứu vật liệu và thiết kế vợt, đáp ứng những yêu cầu ngày càng đa dạng của người chơi. Whip gắn liền với hành trình thi đấu của Anna Leigh Waters, vận động viên pickleball nữ số 1 thế giới. Việc giới thiệu dòng vợt này tại chương trình giúp người tham dự có cái nhìn ban đầu về sản phẩm mới cũng như định hướng phát triển tiếp theo của Franklin trong lĩnh vực thiết bị pickleball.

Ngoài các hoạt động giao lưu và giới thiệu sản phẩm, Franklin Asia Showcase 3 còn ghi nhận lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Franklin và VinaCapital Foundation (VCF) ẢNH: NVCC

Thông qua chương trình "Sân chơi ước mơ" (Courts of Dreams), hai bên hướng đến việc sử dụng pickleball như một phương tiện hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Với thông điệp "Pickleball có thể thay đổi cuộc sống. Pickleball cùng Franklin và VCF", chương trình đặt mục tiêu tạo thêm cơ hội để trẻ em tiếp cận với thể thao, tham gia các hoạt động vận động và trải nghiệm những giá trị tích cực từ việc chơi thể thao. Sự hợp tác này mở rộng vai trò của pickleball, không chỉ là một môn thể thao giải trí và thi đấu mà còn có thể trở thành cầu nối mang đến những cơ hội mới cho cộng đồng.



Trong thời gian tới, Franklin sẽ tiếp tục phát triển danh mục sản phẩm và mở rộng các hoạt động hợp tác tại Việt Nam. Song song với việc mang đến những lựa chọn thiết bị mới cho người chơi, thương hiệu cũng hướng đến việc góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận pickleball cho nhiều nhóm đối tượng hơn, trong đó có trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.