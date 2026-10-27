Nhà vô địch pickleball Mỹ gặp gỡ doanh nhân Việt Nam

Siêu sao pickleball Mỹ có mặt tại Hà Nội

Tháng 3.2026, MB tạo dấu ấn với chương trình "Top 1 Meets Top 1", đưa Anna Leigh Waters, ngôi sao pickleball nữ số một thế giới, đến Việt Nam giao lưu cùng cộng đồng khách hàng doanh nghiệp.

Tiếp nối hành trình đó, hôm nay (27.10), MB tổ chức sự kiện đặc quyền cho khách hàng doanh nghiệp "SME CEO MEET 2026" - The Champs Meet The Champs, với sự tham gia của "tia sét" Hayden Patriquin cùng các VĐV pickleball top quốc tế và cộng đồng CEO khách hàng doanh nghiệp.

Hayden Patriquin (áo đen) cùng các ngôi sao pickleball Mỹ giao lưu với đối tác, khách hàng của MB ẢNH: BTC

Hayden Patriquin là một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý nhất pickleball Mỹ, nổi bật với lối chơi giàu năng lượng, tốc độ và khả năng tạo đột biến ở nội dung đôi. Mang biệt danh "Big H", tay vợt sinh năm 2005 không có nền tảng từ những môn thể thao dùng vợt như quần vợt hay cầu lông.

Dù vậy, anh sớm bộc lộ năng khiếu, quyết định chuyển hướng sang pickleball và bước lên con đường chuyên nghiệp từ năm 2022, khi mới 16 tuổi. đã sớm bước vào đấu trường chuyên nghiệp từ năm 2022, từng bước cạnh tranh với những tên tuổi hàng đầu tại hệ thống PPA Tour. Patriquin hiện đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng World Pickleball Rankings dành cho nam, với 13.280 điểm.

Năm 2025, Patriquin kết hợp cùng Federico Staksrud giành chức vô địch đôi nam tại Jenius Bank Pickleball World Championships. Danh hiệu này đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình vươn lên của tay vợt trẻ, đồng thời khẳng định khả năng cạnh tranh ở những giải đấu lớn.

Tay vợt sinh năm 2005 đã giành tổng cộng sáu danh hiệu PPA, gồm bốn chức vô địch đôi nam và hai chức vô địch đôi nam nữ. Anh cũng đã góp mặt trong 18 trận chung kết và 21 trận bán kết tại hệ thống giải này.

Các khách mời giao lưu cùng dàn sao pickleball Mỹ ẢNH: BTC

Tại giải Hồng Kông Slam 2026, Patriquin cùng "cạ cứng" Staksrud vừa đánh bại bộ đôi Trương Vinh Hiển - Đỗ Minh Quân của Việt Nam ở tứ kết với tỷ số cách biệt 11-4, 11-2. Sau đó, cả hai đánh bại nốt bộ đôi số một pickleball Mỹ Ben Johns và Gabe Tardio với tỷ số 11-6, 11-8 ở chung kết để đoạt ngôi vương.

Trải nghiệm đáng nhớ

Giám đốc marketing và trải nghiệm khách hàng, Trưởng văn phòng đại diện tại Singapore của MB Group Jacqueline Thng khẳng định: "Chúng tôi tin rằng một ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp không chỉ cần cung cấp nguồn vốn đúng lúc, mà còn phải góp phần tạo ra những cơ hội để doanh nghiệp phát triển. MB có lợi thế từ nền tảng công nghệ, năng lực tư vấn chuyên sâu tới một hệ sinh thái khách hàng rộng lớn.

Điều chúng tôi mong muốn là chuyển hóa những lợi thế đó thành giá trị thực chất cho khách hàng từ việc giảm chi phí vốn, nâng cao hiệu quả vận hành đến mở rộng quan hệ đối tác và cơ hội kinh doanh. Khi một doanh nghiệp nhỏ có thể kết nối với một doanh nghiệp lớn để cùng hợp tác và phát triển, đó cũng chính là thành công mà MB mong muốn góp phần vun đắp".

Patriquin giao lưu cùng người hâm mộ. Theo ngôi sao sáng giá bậc nhất pickleball Mỹ, điều quan trọng của pickleball không phải là vội vã đánh mạnh để thắng đối thủ, mà ưu tiên sự bền bỉ, thận trọng, an toàn, nhẫn nại chờ thời cơ ra đòn ẢNH: BTC





Dàn khách hàng VIP, V-VIP của MB ghi lại khoảnh khắc trực tiếp theo dõi những ngôi sao sáng nhất của làng pickleball thế giới ẢNH: BTC

Các CEO tham dự không chỉ trực tiếp bước vào sân đấu cùng các nhà vô địch, tận hưởng những khoảnh khắc ghi dấu và tôn vinh, mà còn trực tiếp gặp gỡ, kết nối với chủ doanh nghiệp được thiết kế trước trong lĩnh vực tiềm năng, thi đấu giao hữu trong không gian tràn đầy tinh thần thể thao quốc tế và mở rộng những mối quan hệ kinh doanh.







