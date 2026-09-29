Hơn 400 VĐV tham gia giải pickleball đồng đội 3 miền, tiền thưởng 225 triệu đồng

32 CLB tham gia giải pickleball đồng đội 3 miền

Với quy mô dự kiến 32 đội, mỗi đội gồm 12 VĐV và 1 đội trưởng, thi đấu ở 5 nội dung theo trình độ, giải pickleball đồng đội 3 miền 2026 hướng tới trở thành giải đấu pickleball đồng đội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Điểm đặc biệt của sân chơi năm nay nằm ở mô hình thi đấu đồng đội, thay vì chỉ tập trung vào thành tích của từng cá nhân hoặc từng cặp đấu.

Mỗi đội gồm 12 VĐV và 1 đội trưởng, cùng tham gia 5 nội dung gồm đôi 7.0, đôi 6.0, đôi 5.5, đôi nam nữ 5.0 và đôi nữ 4.5. Cách tổ chức này tạo nên sự đa dạng về trình độ, đồng thời yêu cầu các đội phải xây dựng lực lượng có chiều sâu, tính toán đội hình và chiến thuật cho từng lượt đối đầu.

Giải đấu lớn nhất dành cho các CLB pickleball khắp 3 miền đất nước ẢNH: BTC

Giải pickleball đồng đội 3 miền quy tụ 32 CLB cùng hơn 400 VĐV tham gia ẢNH: BTC

Giải đấu dự kiến có sự góp mặt của các vận động viên ở nhiều trình độ, từ những tay vợt trình độ open đến các VĐV phong trào, tạo nên một sân chơi có tính kết nối rộng, nơi những người chơi với trình độ và xuất phát điểm khác nhau có thể cùng tranh tài, giao lưu và chia sẻ niềm đam mê với pickleball.

Theo điều lệ, mỗi lượt đối đầu gồm 5 trận ở các nội dung khác nhau. Tại mỗi lượt trận, mỗi VĐV chỉ được thi đấu một trận, qua đó tăng vai trò của chiến thuật, khả năng phân bổ lực lượng và sự phối hợp giữa các thành viên trong đội.

Ban tổ chức dự kiến 32 đội chia thành 8 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm trước khi bước vào các vòng đấu loại trực tiếp. Các đội sẽ tiếp tục cạnh tranh ở hai nhánh Championship Cup và Challenger Cup, tạo cơ hội thi đấu và cạnh tranh cho nhiều đội xuyên suốt giải.

Giải đấu được tổ chức trong không gian có quy mô lớn tại Hà Nội, với cụm 25 sân pickleball, sức chứa dự kiến hơn 3.000 khán giả. Đó là cụm sân lớn nhất thủ đô tại Trung tâm văn hóa thể thao Cầu Giấy.



Đắc Tiến là một trong những tay vợt đẳng cấp nhất góp mặt ẢNH: BTC

Số lượng sân lớn cho phép giải đấu đồng thời diễn ra nhiều trận đấu, tạo điều kiện để VĐV, đội trưởng, CĐV, đối tác cùng hiện diện trong một không gian chung.

Đây cũng là nền tảng để ban tổ chức xây dựng giải đấu theo hướng "ngày hội pickleball", thay vì chỉ đơn thuần là một sự kiện thi đấu.

Bên cạnh quy mô tổ chức, giải đấu có tổng giá trị giải thưởng dự kiến 225 triệu đồng cho hai nhánh Championship Cup và Challenger Cup.

Tại Championship Cup, đội vô địch nhận 100 triệu đồng, đội nhì nhận 50 triệu đồng, hai đội đồng hạng ba nhận 20 triệu đồng/đội, cùng cúp và quà tặng từ nhà tài trợ.

Tại Challenger Cup, đội vô địch nhận 20 triệu đồng, đội nhì nhận 10 triệu đồng, hai đội đồng hạng ba nhận 5 triệu đồng/đội, cùng cúp và quà tặng từ nhà tài trợ.