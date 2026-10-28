Lý Hoàng Nam sát cánh cùng tượng đài bóng bàn Việt Nam ở Kamito Pickleball Club

Kamito chính thức ra mắt Kamito Pickleball Club, mang thông điệp "Where champions rise" (Nơi những nhà vô địch tỏa sáng), với đội trưởng là Lý Hoàng Nam, cựu tay vợt quần vợt số 1 Việt Nam. Đáng chú ý, trong đội hình 12 thành viên còn có sự xuất hiện của Đoàn Kiến Quốc, người từng là trụ cột đội tuyển bóng bàn quốc gia suốt nhiều năm, nay rẽ hướng sang bộ môn đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam.



Lý Hoàng Nam (giữa) và Đoàn Kiến Quốc (thứ 5 từ trái sang) nhiều kinh nghiệm nhất đội hình ẢNH: BTC

Đoàn Kiến Quốc là một trong những tay vợt bóng bàn kỳ cựu của thể thao Việt Nam, với 10 huy chương SEA Games trải dài từ năm 1999 đến 2009, trong đó có tấm HCV đôi nam tại SEA Games 2009 ở Lào cùng Đinh Quang Linh. Anh từng 2 lần dự Olympic (Athens 2004 và Bắc Kinh 2008), với thứ hạng thế giới cao nhất là 171 vào tháng 12.2008. Với bề dày kinh nghiệm, anh được kỳ vọng giúp các đồng đội trẻ rèn giũa bản lĩnh thi đấu.

Ngoài Lý Hoàng Nam và Đoàn Kiến Quốc, đội hình này còn có Robert Huy, Tống Nhật Minh, Lê Xuân Đức, Đinh Bá Trọng, Công Danh, Jolie Lam, Rob Stirling, Hồ Vũ Hoàn, Hưng Pinky và Quỳnh Anh.

Bá Trọng và Jollie Lam là 2 VĐV triển vọng ẢNH: BTC

Trong số này, Tống Nhật Minh và Lê Xuân Đức từng cùng nhau giành HCV đôi nam lứa tuổi trẻ tại PPA Tour Asia, được xem là một trong những cột mốc đáng chú ý của pickleball trẻ Việt Nam. Robert Huy mới đây cũng lần đầu giành huy chương ở đấu trường PPA Tour Pro. Rob Stirling là "ngoại binh" duy nhất trong đội hình.

Kamito Pickleball Club được xây dựng theo định hướng chuyên nghiệp, đặt trọng tâm giai đoạn đầu vào xây dựng đội ngũ, phát triển hoạt động tập luyện, thi đấu. Lý Hoàng Nam, với vai trò đội trưởng, được kỳ vọng kết nối các thành viên và lan tỏa tinh thần kỷ luật trong đội.

Sự ra đời của Kamito Pickleball Club cũng nằm trong định hướng đồng hành dài hạn của Kamito với các VĐV, hướng đến mở rộng cơ hội tranh tài ở những sân chơi có tính cạnh tranh cao hơn, từ trong nước đến quốc tế.