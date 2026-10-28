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    Lịch thi đấu giải bóng chuyền nam quốc gia mới nhất hôm nay: Sức hút ngoại binh

    Quỳnh Anh
    Quỳnh Anh
    Hôm nay (28.10), giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM).

    Mở màn hấp dẫn giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026

    Kết thúc giai đoạn 1 giải bóng chuyền nam quốc gia 2026, CLB Biên Phòng khẳng định sức mạnh của nhà đương kim vô địch khi dẫn đầu bảng xếp hạng với 7 trận toàn thắng. CLB Công an TP.HCM xếp nhì với 5 trận thắng, 2 trận thua. 3 đội Thể Công Tân Cảng, Hà Nội, Ninh Bình có 4 trận thắng, 3 trận thua, lần lượt xếp hạng 3, 4, 5. Với 2 trận thắng, 5 trận thua, CLB TP.HCM xếp hạng 6 trong khi CLB Đà Nẵng, Sanest Khánh Hòa chia nhau 2 vị trí cuối bảng khi có cùng 1 trận thắng, 6 trận thua.

    Lịch thi đấu giải bóng chuyền nam quốc gia mới nhất hôm nay: Sức hút ngoại binh - Ảnh 1.

    Ngoại binh người Iran Morteza Sharifi của CLB Công an TP.HCM là ngôi sao đáng xem ở giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026

    ẢNH: CLB CA TP.HCM

    Giai đoạn 2 và vòng chung kết hứa hẹn hấp dẫn khi các đội có sự chuẩn bị kỹ càng về lực lượng, cả nội lẫn ngoại binh. Toàn bộ 8 đội đều có ngoại binh, trong đó 5 CLB sở hữu 2 ngoại binh là Biên Phòng với Thanomnoi (Thái Lan), Ryan Wong (Singapore); Thể Công Tân Cảng với Rivan (Indonesia), Anthony Cherfan (Mỹ); Công an TP.HCM có Farhan (Indonesia), Morteza Sharifi (Iran); Ninh Bình có Batsuuri Battur (Mông Cổ), Boy Arabi (Indonesia) và CLB TP.HCM có Armin Afshin Far (Iran), Chan Veasna (Campuchia). 3 CLB còn lại có 1 ngoại binh là Hà Nội với Kuon Mon (Campuchia), Đà Nẵng với Napadet (Thái Lan) và Sanest Khánh Hòa có Nathan Mendoza (Cuba).

    Lịch thi đấu giải bóng chuyền nam quốc gia mới nhất hôm nay: Sức hút ngoại binh - Ảnh 2.

    Giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 khởi tranh hôm nay tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM)

    ẢNH: CLB CA TP.HCM

    Ở ngày thi đấu đầu tiên của giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 có 4 cặp đấu giữa CLB Hà Nội với Thể Công Tân Cảng (12 giờ), Đà Nẵng với Ninh Bình (14 giờ 30), TP.HCM với Biên Phòng (17 giờ), Công an TP.HCM với Sanest Khánh Hòa (20 giờ). Toàn bộ trận đấu được phát trực tiếp trên kênh On Sports của VTVcab.

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