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    Lịch thi đấu và trực tiếp giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026: Hấp dẫn

    Quỳnh Anh
    Quỳnh Anh
    Giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 28.10 đến ngày 8.11 tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM).

    Cạnh tranh quyết liệt giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026

    Giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 có sự góp mặt tranh tài của 8 đội gồm CLB Biên Phòng, Thể Công Tân Cảng, Ninh Bình, Đà Nẵng, Sanest Khánh Hòa, Hà Nội, TP.HCM và đội chủ nhà Công an TPHCM. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, cộng thành tích của giai đoạn 1, từ đó chọn ra 4 đội có thứ hạng tốt nhất vào vòng bán kết, 4 đội còn lại tranh trụ hạng.

    Lịch thi đấu và trực tiếp giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026: Hấp dẫn- Ảnh 1.

    CLB Công an TP.HCM được kỳ vọng thi đấu thành công ở giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026

    ẢNH: CLB CA TP.HCM

    Tại giai đoạn 1 diễn ra ở Hà Nội, đương kim vô địch Biên Phòng khẳng định sức mạnh khi toàn thắng 7 trận, độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng. Với 5 trận thắng, 2 trận thua, đội Công an TP.HCM xếp hạng nhì. 3 đội là Thể Công Tân Cảng, Hà Nội, Ninh Bình có cùng 4 trận thắng, 3 trận thua, so kè ở các vị trí tiếp theo. Với 2 trận thắng, 5 trận thua, CLB TP.HCM xếp hạng 6 trong khi Đà Nẵng và Sanest Khánh Hòa có cùng 1 trận thắng, 6 trận thua, chia nhau 2 vị trí cuối bảng xếp hạng.

    Theo thông tin từ BTC, nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) sẽ mở cửa tự do cho người hâm mộ đến xem, cổ vũ cho các đội tranh tài ở giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026. Kể từ năm 2015, TP.HCM mới đăng cai trở lại giải bóng chuyền vô địch quốc gia.

    Lịch thi đấu và trực tiếp giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026: Hấp dẫn- Ảnh 2.

    Giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 tại TP.HCM hứa hẹn hấp dẫn

    ẢNH: CLB CA TP.HCM

    Ngày mở màn của giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 sẽ diễn ra 4 cặp đấu gồm: Thể Công Tân Cảng gặp CLB Hà Nội (12 giờ), CLB Ninh Bình gặp CLB Đà Nẵng (14 giờ 30), CLB Biên Phòng gặp CLB TP.HCM (17 giờ) và CLB Công an TP.HCM gặp Sanest Khánh Hòa (20 giờ). Các trận đấu được phát trực tiếp trên kênh ON Sports và app VTVprime của VTVcab.

    Lịch thi đấu và trực tiếp giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026:

    Lịch thi đấu và trực tiếp giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026: Hấp dẫn- Ảnh 3.

    Lịch thi đấu và trực tiếp giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026: Hấp dẫn- Ảnh 4.

    Lịch thi đấu và trực tiếp giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026: Hấp dẫn- Ảnh 5.

    Lịch thi đấu và trực tiếp giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026

    ẢNH: VTV CAB



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