Đánh bại Hà Nội Tasco Auto, CLB Binh chủng Thông tin vô địch bóng chuyền quốc gia

CLB Binh chủng Thông tin thi đấu thăng hoa

Tối 25.10 tại Vĩnh Long diễn ra trận chung kết "nảy lửa" giữa CLB Binh chủng Thông tin và Hà Nội Tasco Auto. Ở lần gặp nhau gần nhất tại giai đoạn 2, CLB Hà Nội Tasco Auto vượt qua Binh chủng Thông tin với tỷ số 3-2 nhưng Binh chủng Thông tin đã đòi nợ thành công.

CLB Binh chủng Thông tin (áo đỏ) và Hà Nội Tasco Auto cống hiến trận chung kết hấp dẫn ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Đúng như nhận định của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, CLB Binh chủng Thông tin là đội có lực lượng đồng đều, có chiều sâu và có điểm rơi phong độ tốt. Đội bóng do HLV Phạm Văn Long dẫn dắt có dàn nội binh chất lượng như Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Quỳnh Hương bên cạnh bộ đôi ngoại binh người Mỹ Temi Thomas Ailara, Erika Pritchard. Trong khi đó CLB Hà Nội Tasco Auto trông chờ vào ngoại binh người Serbia Brankica bên cạnh tay đập trẻ Bùi Thị Ánh Thảo và libero Nguyễn Khánh Đang.

Đông đảo người hâm mộ có mặt tại nhà thi đấu Vĩnh Long được chứng kiến màn rượt đuổi điểm số hấp dẫn giữa CLB Hà Nội Tasco Auto với Binh chủng Thông tin. Đó là ván đấu mà tay đập Brankica của Hà Nội Tasco Auto và Temi Thomas Ailara của Binh chủng Thông tin phô diễn tài năng và đẳng cấp. Việc các cầu thủ Hà Nội Tasco Auto mắc lỗi ở thời điểm quan trọng giúp CLB Binh chủng Thông tin giành chiến thắng 27/25 ở ván 1.

Các cầu thủ Binh chủng Thông tin thi đấu ấn tượng trước Hà Nội Tasco Auto ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Sự đồng đều được CLB Binh chủng Thông tin thể hiện ở ván 2 trong khi các cầu thủ Hà Nội Tasco Auto dần hụt hơi. Nhờ đó Hoàng Thị Kiều Trinh cùng các đồng đội có chiến thắng cách biệt 25/17, vượt dẫn Hà Nội Tasco Auto với tỷ số 2-0.

Những điều chỉnh của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt ở ván 3, trong đó đưa chủ công người Mỹ Temi Thomas Ailara sang thi đấu ở vị trí đối chuyền đã tạo bất ngờ cho đối thủ. Nhờ đó CLB Hà Nội Tasco Auto giành chiến thắng áp đảo 25/16 trước CLB Binh chủng Thông tin, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Tuy nhiên đó là tất cả những gì CLB Hà Nội Tasco Auto làm được bởi sau đó CLB Binh chủng Thông tin trở lại mạnh mẽ, giành chiến thắng 25/19, hoàn tất thắng lợi chung cuộc 3-1.

Đây là chức vô địch lần thứ 13 của CLB Binh chủng Thông tin tại giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia. Tuy nhiên họ phải chờ đến 5 năm (kể từ năm 2021) mới lại bước lên bục vinh quang. Trong khi đó CLB Hà Nội Tasco Auto cũng có thành tích ấn tượng, đoạt á quân ngay ở mùa giải đầu tiên thăng hạng.



