Bùng nổ ngoại binh giải bóng chuyền nam quốc gia

Theo thống kê từ BTC, có tổng cộng 13 ngoại binh được đăng ký tranh tài ở giai đoạn 2 và vòng chung kết (VCK) giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026, tăng 3 ngoại binh so với giai đoạn 1.

Sức hút từ nhà vô địch ASIAD

5 CLB sở hữu 2 ngoại binh là Biên Phòng với Thanomnoi (Thái Lan), Ryan Wong (Singapore); Thể Công Tân Cảng với Rivan (Indonesia), Anthony Cherfan (Mỹ); Công an TP.HCM có Farhan (Indonesia), Morteza Sharifi (Iran); Ninh Bình có Batsuuri Battur (Mông Cổ), Boy Arabi (Indonesia) và CLB TP.HCM có Armin Afshin Far (Iran), Chan Veasna (Campuchia). 3 CLB còn lại đều có 1 ngoại binh là Hà Nội với Kuon Mon (Campuchia), Đà Nẵng với Napadet (Thái Lan) và Sanest Khánh Hòa có Nathan Mendoza (Cuba).

CLB Công an TP.HCM được xem là một trong những ứng viên cho danh hiệu vô địch của giải ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Theo đánh giá của các HLV, Morteza Sharifi là ngoại binh nổi bật nhất tại giai đoạn 2 và VCK giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026. Tay đập 27 tuổi này là nhân tố chủ lực giúp đội tuyển nam bóng chuyền Iran đoạt HCV tại ASIAD 20 vừa qua tại Nhật Bản. Sở hữu chiều cao 1,93 m nhưng có khả năng bật đà lên tới 3,73 m, Morteza Sharifi tạo ấn tượng đặc biệt với những cú đập bóng uy lực. Tay đập này cũng khẳng định tài năng khi ghi đến 115 điểm cho đội tuyển Iran ở giải bóng chuyền thế giới Nations League 2026. Cũng vì thế anh tạo sức hút đặc biệt với giới chuyên môn lẫn người hâm mộ khi khoác áo CLB Công an TP.HCM. Đối chuyền 24 tuổi người Mỹ Anthony Cherfan cũng là gương mặt đáng chú ý nhờ sở hữu chiều cao 2 m và có kinh nghiệm chinh chiến ở Mỹ, Pháp, Argentina…

Ở buổi họp chuyên môn diễn ra hôm nay, các đội sẽ phải hoàn tất thủ tục đăng ký, trong đó BTC sẽ rà soát lần cuối về điều kiện thi đấu của ngoại binh, trong đó có quy định bắt buộc về giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế (ITC).

Cạnh tranh hấp dẫn

Với việc sở hữu 2 ngoại binh, trong đó có ngôi sao Morteza Sharifi, đội chủ nhà Công an TP.HCM được đánh giá rất cao. Ở giai đoạn 1, đội bóng do HLV Nguyễn Văn Hạnh dẫn dắt xếp hạng nhì (sau CLB Biên Phòng), vì thế dồn quyết tâm vào giai đoạn 2 và VCK với tham vọng vô địch. Bên cạnh 2 ngoại binh, CLB Công an TP.HCM còn sở hữu dàn nội binh chất lượng như Phạm Quốc Dư, Nguyễn Văn Quốc Duy, Quản Trọng Nghĩa, Giang Văn Đức.

Đối trọng lớn nhất của CLB Công an TP.HCM là đương kim vô địch Biên Phòng. Hai ngoại binh của CLB Biên Phòng bị đánh giá thấp hơn, nhưng đội bóng áo lính được ví như đội tuyển quốc gia thu nhỏ khi sở hữu đông đảo nhân tố chơi ăn ý, hiệu quả. Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Duy, Phạm Văn Hiệp, Trần Duy Tuyến, Trần Minh Đức, Trương Thế Khải… có thời gian dài chơi bóng cùng nhau, đang ở đỉnh cao phong độ, sẵn sàng bảo vệ ngôi vương.

Cuộc đua vào bán kết ở giải vô địch quốc gia năm nay còn có các đội có tiềm lực như Thể Công Tân Cảng, Hà Nội, Ninh Bình. Trong khi đó các đội còn lại là CLB TP.HCM, Đà Nẵng, Sanest Khánh Hòa thi đấu không tốt ở giai đoạn 1, dự báo sẽ phải đua trụ hạng.

Tại giai đoạn 2, các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 4 đội có thành tích tốt nhất (cộng cả giai đoạn 1) vào bán kết. Đội xếp hạng nhất sẽ chạm trán đội hạng tư, đội hạng nhì gặp đội hạng ba ở vòng bán kết. Vì thế ngoài tranh suất vào bán kết, các đội mạnh như Công an TP.HCM, Biên Phòng còn nỗ lực có thứ hạng tốt, tránh phải gặp nhau sớm ở bán kết.

BTC sẽ mở cửa tự do cho người hâm mộ vào Nhà thi đấu Phú Thọ cổ vũ các đội tranh tài. Toàn bộ trận đấu được phát trực tiếp trên kênh On Sports của VTVcab.