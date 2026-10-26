Để người hâm mộ không còn phản ứng ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia

T Ừ BỨC XÚC CỦA NGƯỜI HÂM MỘ…

Nhiều người hâm mộ lên tiếng bức xúc trước việc một số CLB thi đấu dưới khả năng tại giai đoạn 2 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia (VĐQG) 2026. Nguyên nhân đến từ việc các đội này sau khi sớm giành quyền vào bán kết đã thi đấu bằng đội hình phụ, dẫn tới những trận đấu nhạt nhòa về chuyên môn.

Đơn cử như CLB Hà Nội Tasco Auto, từ đội bóng toàn thắng cả 8 trận đã để thua đến 5 trận ở giai đoạn 2, trong đó có trận thua đội nằm cuối bảng xếp hạng, sau đó rớt hạng, là CLB Hưng Yên. Sau đó tại bán kết, CLB Hà Nội Tasco Auto trở lại với đội hình mạnh nhất, đánh bại CLB HCĐG - Lào Cai, giành quyền vào chung kết.

CLB Binh chủng Thông tin vô địch giải bóng chuyền nữ quốc gia 2026 Ảnh: Hà Phương

Ông Nguyễn Bá Nghị, nguyên Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Liên đoàn Bóng chuyền VN, cho biết việc các đội nặng về tính toán chiến thuật, trong đó có việc né đối thủ mạnh ở bán kết, phần nào gây nên phản ứng từ người hâm mộ.

… đến GIẢI PHÁP PHÙ HỢP

Theo phân tích của giới chuyên môn, thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt, được chia thành 2 giai đoạn sau đó chọn 4 đội có thành tích tốt nhất vào bán kết tại giải VĐQG 2026 phần nào tạo nên kẽ hở. Bởi lẽ mỗi đội đều tính toán lực lượng, dưỡng sức cho các trụ cột trong cuộc đua đường dài, trong đó có cả việc lựa chọn đối thủ phù hợp khi nắm trong tay lợi thế. Ông Nguyễn Bá Nghị cho biết trong bóng chuyền có nhiều thể thức thi đấu, điều quan trọng là khả năng áp dụng, điều chỉnh phù hợp.

Tại nền bóng chuyền hàng đầu châu lục là Nhật Bản, thể thức thi đấu giải VĐQG của họ cũng không cố định. Mùa giải năm ngoái họ có 14 đội thi đấu vòng tròn chọn 8 đội vào vòng trong, còn mùa giải năm nay chia thành 2 khu vực để đấu loại. Trong khi đó, giải VĐQG Thái Lan có thể thức khá giống VN khi có 8 đội thi đấu vòng loại, chọn 4 đội vào vòng trong. 4 đội này có năm chia cặp đấu bán kết nhưng cũng có năm thi đấu vòng tròn chọn ra đội vô địch.

Ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền VN, chia sẻ: "Những năm qua, Liên đoàn Bóng chuyền VN liên tục thay đổi thể thức thi đấu với mục tiêu hàng đầu là tạo ra sự công bằng, cạnh tranh hấp dẫn, nâng cao chất lượng cho giải VĐQG. Sau giải đấu năm nay, Ban chuyên môn của Liên đoàn Bóng chuyền VN tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh thể thức thi đấu phù hợp".

Ở chung kết giải bóng chuyền nữ VĐQG diễn ra hôm qua, CLB Binh chủng Thông tin đánh bại Hà Nội Tasco Auto, đoạt danh hiệu vô địch. Đây là chức vô địch lần thứ 13 của đội bóng khoác áo lính tại giải VĐQG. CLB VTV Bình Điền Long An đoạt hạng 3 sau chiến thắng trước HCĐG - Lào Cai.