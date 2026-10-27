Billiards: Cơ thủ Hàn Quốc và Việt Nam thống trị bảng xếp hạng PBA Tour

Hai cơ thủ Việt Nam trong tốp 5

Bảng xếp hạng giải billiards PBA Tour mùa giải 2026-2027 sau 5 chặng đấu cho thấy sự áp đảo của các tay cơ châu Á. Đứng ở vị trí số một hiện tại là Cho Keon-hwi. Cơ thủ này đã thi đấu rất ổn định khi giành đến 2 chức vô địch, lần lượt ở chặng thứ nhất và thứ năm vừa kết thúc vào khuya 28.10.

Ở trận chung kết gần nhất, Cho Keon-hwi đã vượt qua David Martinez (Tây Ban Nha) với tỷ số 4-3. Nhờ hai danh hiệu này, anh dẫn đầu tuyệt đối với số tiền thưởng 216 triệu won và 242.000 điểm. Xếp ngay sau Cho Keon-hwi, từ vị trí thứ hai đến thứ tư lần lượt là Kim Young-won (Hàn Quốc), Nguyễn Quốc Nguyện và Nguyễn Trần Thanh Tạo của Việt Nam.

Hai cơ thủ Việt Nam nằm trong tốp 4 VĐV dẫn đầu PBA Tour mùa giải 2026-2027 ẢNH: CMH

Điểm chung của ba cơ thủ trong nhóm bám đuổi này là mỗi người đều đã có 1 lần đăng quang kể từ đầu mùa. Với Nguyễn Quốc Nguyện, anh đăng quang ở chặng đấu thứ tư (đầu tháng 10), sau khi thắng áp đảo David Martinez 4-1. Hiện tại, Quốc Nguyện đứng hạng ba trên bảng xếp hạng tổng với 110 triệu won tiền thưởng và 133.000 điểm. Tân binh Nguyễn Trần Thanh Tạo cũng thi đấu rất tốt khi đứng hạng tư với 102,5 triệu won cùng 111.000 điểm. Xếp trên hai cơ thủ Việt Nam là Kim Young-won ở hạng hai với 111,5 triệu won và 141.000 điểm.

Trong khi các đại diện của Hàn Quốc và Việt Nam liên tục gặt hái thành công, dàn cơ thủ đến từ Tây Ban Nha - vốn được xem là thế lực lớn tại đấu trường PBA, lại đang trải qua một giai đoạn im ắng. Những cái tên sừng sỏ như David Martinez, David Zapata hay Daniel Sanchez vẫn đang im tiếng và chưa thể bùng nổ với danh hiệu vô địch nào trong mùa giải năm nay. Đáng chú ý nhất là trường hợp của David Martinez - cơ thủ xuất sắc nhất trong lịch sử PBA tính đến lúc này, khi anh đã lọt vào hai trận chung kết liên tiếp ở chặng 4 và chặng 5. Dù vậy, Martinez đều phải nhận thất bại chung cuộc trước Quốc Nguyện và Cho Keon-hwi.

Nguyễn Quốc Nguyện hiện là cơ thủ Việt Nam thành công nhất tại đấu trường PBA với 2 chức vô địch ẢNH: P.L

David Martinez hiện xếp hạng 5 với 74 triệu won tiền thưởng. Thứ hạng từ 6 đến 10 lần lượt là Cho Jae-ho (Hàn Quốc), Semih Sayginer (Thổ Nhĩ Kỳ), Ngô Đình Nại, David Zapata (Tây Ban Nha) và Kim Jun-tae (Hàn Quốc). Nguyễn Huỳnh Phương Linh xếp hạng 12, còn Thón Viết Hoàng Minh hạng 38. Trong khi đó, một trong những tay cơ lão làng của carom 3 băng thế giới là Daniel Sanchez (Tây Ban Nha) liên tục bị loại sớm và hiện chỉ đứng hạng 49.

3 chiếc cúp kể từ đầu năm 2026

Kết quả sau 5 chặng đấu cũng chứng kiến giai đoạn thành công nhất trong lịch sử của billiards carom 3 băng Việt Nam tại PBA. Dù mùa giải 2026-2027 mới chỉ đi qua được một nửa chặng đường, các cơ thủ Việt Nam đã 2 lần giành ngôi vương. Trong khi trước đó, người hâm mộ Việt Nam phải chờ hơn 3 năm mới có thể thể chứng kiến chức vô địch lần thứ hai.

Cụ thể, Mã Minh Cẩm là đại diện Việt Nam đầu tiên giành chức vô địch PBA vào cuối năm 2022, thuộc mùa giải 2022-2023. Mãi đến cuối mùa giải 2025-2026, Nguyễn Quốc Nguyện mới mang về danh hiệu thứ hai cho billiards Việt Nam ở trận chung kết diễn ra vào tháng 2.2026. Đây cũng là chức vô địch PBA Tour đầu tiên của Quốc Nguyện, trước khi anh lên ngôi lần thứ hai hồi đầu tháng 10.

Mã Minh Cẩm là cơ thủ Việt Nam đầu tiên đăng quang PBA Tour, vào cuối năm 2022 ẢNH: P.L

PBA Tour mùa giải 2026-2027 vẫn còn từ 4 đến 5 chặng đấu phía trước. Các cơ thủ Việt Nam còn nhiều cơ hội để đoạt thêm danh hiệu. Ngoài Nguyễn Quốc Nguyện hay Nguyễn Trần Thanh Tạo, các tân binh như Thón Viết Hoàng Minh hay Đào Văn Ly đều đang cho thấy sự thích nghi tốt. Trong khi đó, những cơ thủ quen mặt như Ngô Đình Nại, Nguyễn Huỳnh Phương Linh luôn được đánh giá rất cao và thường xuyên tiến sâu.