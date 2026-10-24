Billiards: Cao thủ Hàn Quốc thăng hoa, nhà vô địch Việt Nam dừng bước trước tứ kết

Nguyễn Trần Thanh Tạo là đại diện duy nhất của Việt Nam tranh tài ở vòng 16 cơ thủ - chặng thứ năm giải billiards PBA Tour 2026-2027. Ở vòng đấu này, Thanh Tạo chạm trán với cơ thủ của chủ nhà Hàn Quốc Kim Nam-soo, vào chiều 24.10.

Kim Nam-soo chưa có thành tích nổi bật tại đấu trường chuyên nghiệp Hàn Quốc. Dù vậy, tay cơ này lại đang chơi cực kỳ thăng hoa ở chặng đấu thứ năm. Điều này đã được Kim chứng minh trong màn đối đầu với Nguyễn Trần Thanh Tạo.

Trong ván đấu đầu tiên, cả hai cơ thủ đều nhập cuộc khá thận trọng. Thế trận cân bằng được tạo ra, khi Thanh Tạo và Kim Nam-soo bám đuổi quyết liệt về mặt điểm số. Đại diện Hàn Quốc là người có khởi đầu suôn sẻ khi thắng kịch tính 15/13 ở ván thứ nhất để vươn lên dẫn 1-0.

Nguyễn Trần Thanh Tạo đành dừng bước vì đối thủ Kim Nam-soo chơi quá hay ở trận đấu tranh vé vào tứ kết ẢNH: P.L

Đến ván thứ hai, Nguyễn Trần Thanh Tạo đã thể hiện ý đồ chơi tấn công phủ đầu. Ngay trong lượt cơ đề-pa, Thanh Tạo có sê-ri 6 điểm. Sau đó, anh tiếp tục có sê-ri 5 ở lượt cơ thứ 2 để gia tăng cách biệt. Tuy nhiên, sự bùng nổ của Thanh Tạo vẫn không khiến cho đối thủ nao núng.

Tay cơ Hàn Quốc dù không "đáp trả" bằng sê-ri lớn, nhưng tận dụng cực tốt các cơ hội và ghi điểm đều tay. Ván thứ hai khép lại với chiến thắng 15/11, đưa Kim Nam-soo dẫn trước 2-0.

Chiến thắng ở 2 ván đầu giúp Kim Nam-soo thi đấu càng thăng hoa hơn. Trong ván ba, đại diện Hàn Quốc xuất sắc ghi sê-ri 12 điểm để thắng 15/6, qua đó đánh bại Nguyễn Trần Thanh Tạo với tỷ số chung cuộc 3-0.

Billiards Việt Nam vắng bóng ở tứ kết

Như vậy, carom 3 băng Việt Nam không có đại diện góp mặt tại vòng tứ kết - chặng thứ năm giải billiards PBA Tour 2026-2027.

Trước chặng đấu này, đấu trường PBA Tour đã chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của carom 3 băng Việt Nam. Theo đó, danh hiệu vô địch của 2 chặng đấu gần nhất (chặng thứ ba và thứ tư) lần lượt thuộc về Nguyễn Trần Thanh Tạo và Nguyễn Quốc Nguyện.

Thanh Tạo vô địch chặng thứ ba hồi tháng 8, sau khi ngược dòng đánh bại "phù thủy" Samih Sayginer (Thổ Nhĩ Kỳ). Đáng chú ý, cơ thủ 29 tuổi vừa gia nhập đấu trường PBA hồi đầu mùa giải 2026-2027. Không mất nhiều thời gian để thích nghi, Thanh Tạo giành danh hiệu vô địch ngay trong chặng đấu thứ hai mà anh tham dự.

Gần nhất, Nguyễn Quốc Nguyện đăng quang vào ngày 12.10 sau trận thắng thuyết phục David Martinez (Tây Ban Nha).



