Lịch thi đấu billiards hôm nay: Hy vọng duy nhất của Việt Nam tranh vé tứ kết

Vòng 32 cơ thủ của chặng thứ năm giải billiards PBA Tour 2026-2027 diễn ra trong ngày 23.10. Ở vòng đấu này, 4 cơ thủ Việt Nam góp mặt tranh tài và chỉ có duy nhất 1 cái tên giành vé đi tiếp. Nguyễn Huỳnh Phương Linh để thua David Zapata (Tây Ban Nha) 1-3, trong khi Thón Viết Hoàng Minh nhận thất bại trước Lee Choong-bok (Hàn Quốc) với cùng tỷ số. Nguyễn Trần Thanh Tạo là đại diện Việt Nam duy nhất vượt qua vòng 32 cơ thủ, khi giành chiến thắng 3-0 trong trận "derby" với Đào Văn Ly.

Thanh Tạo tranh vé tứ kết với cơ thủ chủ nhà

Thanh Tạo sẽ tiếp tục thi đấu vòng 16 cơ thủ trong ngày hôm nay 24.10. Tay cơ Việt Nam chạm trán với đối thủ đáng gờm của chủ nhà Hàn Quốc Kim Nam-soo để tranh tấm vào tứ kết, lúc 15 giờ (theo giờ Việt Nam).

Nguyễn Trần Thanh Tạo đang có phong độ cao ẢNH: P.L

Vào lúc này, Nguyễn Trần Thanh Tạo đang sở hữu phong độ cao. Cơ thủ sinh năm 1997 liên tục có những chiến thắng với tỷ số cách biệt ở các vòng đấu trước. Thanh Tạo được kỳ vọng sẽ thể hiện bản lĩnh trong hành trình chinh phục chức vô địch PBA Tour lần thứ hai trong sự nghiệp.

Trước đó, Nguyễn Trần Thanh Tạo từng đăng quang ở chặng đấu thứ ba của PBA Tour 2026-2027. Cơ thủ Việt Nam đã lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại cái tên kỳ cựu của làng billiards carom 3 băng thế giới Semih Sayginer (Thổ Nhĩ Kỳ) trong trận chung kết diễn ra hồi tháng 8.

Đây được đánh giá là thành công ngoài mong đợi đối với bản thân Thanh Tạo. Cơ thủ 29 tuổi vừa gia nhập đấu trường PBA hồi đầu mùa giải 2026-2027. Không mất nhiều thời gian để thích nghi, Thanh Tạo giành danh hiệu vô địch ngay trong chặng đấu thứ hai mà anh tham dự.

Các cặp đấu hấp dẫn còn lại ở vòng 16 cơ thủ: "derby Tây Ban Nha" giữa Montes và David Zapata, "nội chiến" Thổ Nhĩ Kỳ giữa Can Capak gặp Adnan Yuksel, Cho Keon-hwi chạm trán Kang Dong-koong, Kang Eui-joo đụng độ Lee Seung-jin, Kim Young-won đối đầu Lee Sang-dae, Oh Tae-jun so tài David Martinez (Tây Ban Nha), Lee Choong-bok đọ sức Kim Kwan-won.