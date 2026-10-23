Billiards: Nhà vô địch Việt Nam thắng đẹp trận 'derby', thẳng tiến vòng 16 PBA

Vòng 32 cơ thủ của chặng thứ năm giải billiards PBA Tour 2026-2027 diễn ra trong ngày 23.10. Ở vòng đấu này, carom 3 băng Việt Nam có 4 đại diện góp mặt tranh tài gồm Nguyễn Huỳnh Phương Linh, Nguyễn Trần Thanh Tạo, Đào Văn Ly và Thón Viết Hoàng Minh. Trong đó, người hâm mộ Việt Nam đổ dồn sự chú ý vào trận "derby" giữa Thanh Tạo và Văn Ly, diễn ra trưa 23.10.

Thanh Tạo nối dài chuỗi trận thắng cách biệt

Nhà vô địch chặng thứ ba của PBA Tour mùa này - Nguyễn Trần Thanh Tạo không hề có dấu hiệu tâm lý khi đối đầu với đàn anh. Cơ thủ sinh năm 1997 đã giành chiến thắng đầy thuyết phục 3-0 trước Đào Văn Ly, qua đó nối dài chuỗi trận thắng cách biệt (với tỷ số 3-0, 3-1) của mình tại chặng đấu này.

Nguyễn Trần Thanh Tạo đang thể hiện phong độ ổn định, với chuỗi trận thắng cách biệt liên tiếp ẢNH: P.L

Trong trận này, Thanh Tạo đã trình diễn lối chơi công thủ khá toàn diện. Trong khi đó, Đào Văn Ly không có được cảm giác thi đấu tốt nhất và chưa gặp may mắn ở nhiều tình huống. Thanh Tạo thắng 3 ván, lần lượt với điểm số: 15/9, 15/11 và 15/8.

Ở trận đấu cùng giờ, Nguyễn Huỳnh Phương Linh chạm trán với đối thủ mạnh người Tây Ban Nha David Zapata. Đại diện Việt Nam khởi đầu suôn sẻ khi thắng ván đầu với điểm số 15/12. Nhưng sau đó, Zapata đã vùng dậy mạnh mẽ và thắng 3 ván tiếp theo để ngược dòng đánh bại Phương Linh với tỷ số chung cuộc 3-1.

Thón Viết Hoàng Minh là đại diện còn lại của Việt Nam vẫn chưa thi đấu ở vòng 32 cơ thủ. Anh sẽ chạm trán với cơ thủ của chủ nhà Hàn Quốc Lee Choong-bok, ở trận đấu diễn ra vào khuya 23.10.

Đào Văn Ly chưa có thành tích cao kể từ khi gia nhập đấu trường PBA hồi đầu mùa giải 2026-2027 ẢNH: P.L

Lúc này, các cơ thủ kỳ cựu của carom 3 băng Việt Nam tại đấu trường PBA như Nguyễn Quốc Nguyện, Nguyễn Đức Anh Chiến, Ngô Đình Nại, Nguyễn Huỳnh Phương Linh đều đã dừng bước. Nguyễn Trần Thanh Tạo đang sở hữu phong độ ổn định và trở thành niềm kỳ vọng lớn ở những vòng đấu tiếp theo của chặng thứ năm giải billiards PBA Tour 2026-2027.

Nhà vô địch của 2 chặng đấu gần nhất (chặng thứ ba và thứ tư) của PBA Tour mùa này đều thuộc về các cơ thủ Việt Nam. Nguyễn Trần Thanh Tạo vô địch chặng thứ ba hồi tháng 8, sau khi ngược dòng đánh bại "phù thủy" Samih Sayginer (Thổ Nhĩ Kỳ). Nguyễn Quốc Nguyện đăng quang vào ngày 12.10 sau trận thắng thuyết phục David Martinez (Tây Ban Nha).