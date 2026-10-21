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    Billiards: Tay cơ Việt Nam ngược dòng ngoạn mục thắng cao thủ Hàn Quốc tại PBA

    Thu Bồn
    Thu Bồn
    Trong số các cơ thủ Việt Nam thi đấu ngày khai diễn giải billiards carom 3 băng PBA Tour chặng thứ năm mùa 2026-2027, Đào Văn Ly đã chơi hay và tạo ra màn lội ngược dòng ngoạn mục để giành vé đi tiếp.

    Chặng thứ năm của giải billiards PBA Tour mùa 2026-2027 khai màn vào ngày 20.10 tại Hàn Quốc. Ở chặng đấu này, carom 3 băng Việt Nam có tổng cộng 9 cơ thủ góp mặt tranh tài. Trong đó, những cái tên như Mã Minh Cẩm, Nguyễn Huỳnh Phương Linh, Ngô Đình Nại và Đào Văn Ly ra quân sớm vào ngày 20.10

    Đào Văn Ly gây ấn tượng ngày ra quân

    Đào Văn Ly là VĐV Việt Nam để lại dấu ấn lớn nhất trong ngày thi đấu đầu tiên, khi chạm trán cao thủ của chủ nhà Hàn Quốc Kim Min-geon. Bước vào ván thứ nhất, Kim Min-geon đã chơi tấn công phủ đầu và đạt được hiệu quả tuyệt đối. Tay cơ Hàn Quốc có sê-ri 7 và chỉ cần 5 lượt cơ để giải quyết ván đấu. Phía ngược lại, Đào Văn Ly dường như bị "khớp" khi chỉ ghi được vỏn vẹn 2 điểm, để thua cách biệt 2/15.

    Billiards: Tay cơ Việt Nam ngược dòng ngoạn mục thắng cao thủ Hàn Quốc tại PBA- Ảnh 1.

    Đào Văn Ly có màn ngược dòng ấn tượng trong ngày ra quân chặng đấu mới

    ẢNH: P.L

    Sau khi để thua ván đầu, Đào Văn Ly ngay lập tức ổn định lại trạng thái tâm lý và chơi chặt chẽ hơn trong kể từ ván thứ hai. Cơ thủ Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh khi thắng lại trong 3 ván đấu liên tiếp, lần lượt với điểm số 15/6, 15/12 và 15/12. Văn Ly ngược dòng thắng chung cuộc 3-1 trước Kim Min-geon và đi tiếp vào vòng 64 cơ thủ.

    Trước đó, Nguyễn Huỳnh Phương Linh và Ngô Đình Nại cũng đã lấy vé vào vòng 64 cơ thủ khi đánh bại các đại diện của Hàn Quốc, lần lượt là Lee Dae-woong và Lim Teak-dong (cùng tỷ số 3-0). Cơ thủ Việt Nam duy nhất dừng chân trong ngày thi đấu 20.10 là cựu vô địch PBA Tour Mã Minh Cẩm, sau khi nhận thất bại 0-3 trước Jeong Hae-chang.

    Billiards: Tay cơ Việt Nam ngược dòng ngoạn mục thắng cao thủ Hàn Quốc tại PBA- Ảnh 2.

    Mã Minh Cẩm - cơ thủ Việt Nam đầu tiên vô địch PBA Tour, bất ngờ dừng chân ở vòng 128

    ẢNH: P.L

    Nhiều cao thủ Việt Nam ra quân

    Vòng mở màn (128 cơ thủ) của chặng thứ năm PBA Tour mùa giải 2026-2027 sẽ tiếp tục tranh tài trong ngày 21.10. Các đại diện Việt Nam còn lại sẽ ra quân gồm: Thón Viết Hoàng Minh, Nguyễn Quốc Nguyện, Nguyễn Trần Thanh Tạo, Trần Đức Minh và Nguyễn Đức Anh Chiến.

    Đáng chú ý, Nguyễn Trần Thanh Tạo và Nguyễn Quốc Nguyện là những cơ thủ đã giành chức vô địch tại 2 chặng PBA Tour gần nhất. Thanh Tạo ngược dòng đánh bại "ảo thuật gia" Samih Sayginer (Thổ Nhĩ Kỳ) trong trận chung kết hồi tháng 8. Quốc Nguyện giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước cơ thủ được đánh giá là xuất sắc nhất trong lịch sử PBA đến thời điểm hiện tại David Martinez (Tây Ban Nha) ở trận chung kết hôm 12.10.


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