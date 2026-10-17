Billiards: Thiên tài Caudron bất ngờ vắng mặt tại World Cup Hàn Quốc

Theo công bố từ ban tổ chức giải World Cup billiards Yanggu 2026, danh sách các cơ thủ xác nhận tranh tài sắp tới không có tên của Frederic Caudron. Sự thiếu vắng này mang đến nhiều tiếc nuối đối với người hâm mộ. Căn cứ vào bảng xếp hạng UMB Events được Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB) cập nhật ngày 6.9, "thiên tài" người Bỉ đang đứng ở vị trí thứ 8. Thứ hạng này giúp ông được xếp vào nhóm hạt giống số 1 và nhận suất đặc cách vào vòng đấu chính (vòng 32 cơ thủ).

Đây không phải lần đầu tiên Caudron lựa chọn bỏ qua một sự kiện billiards được tổ chức tại xứ sở kim chi. Trước đó vào năm 2024, cơ thủ sinh năm 1968 từng không tham dự 2 giải đấu lớn tại Hàn Quốc gồm: World Survival vào tháng 8 và World Cup Seoul vào tháng 11).

Thiên tài Caudron thắng Chiêm Hồng Thái ở trận chung kết World Cup billiards TP.HCM vào tháng 5.2026. Đây là lần đầu tiên cơ thủ người Bỉ giành chức vô địch World Cup billiards, kể từ khi trở lại UMM từ năm 2024 ẢNH: P.L

Lý do được huyền thoại người Bỉ đưa ra khi đó là nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. Vấn đề này xuất phát từ những mâu thuẫn phức tạp với một (hoặc một số) cá nhân và đơn vị, cùng nhiều "lời đe dọa tính mạng" trong thời gian Caudron còn thi đấu cho Hiệp hội Billiards chuyên nghiệp (PBA). Đây cũng được cho là nguyên nhân chính khiến cơ thủ người Bỉ quyết định rời PBA để trở lại UMB.

Tuy nhiên sau đó, bài toán này dường như đã có lời giải khi Caudron tái xuất thi đấu tại chặng World Cup billiards Gwangju vào cuối năm 2025. Chính vì vậy, việc tay cơ sinh năm 1968 không tham gia chặng đấu tại Yanggu lần này nhiều khả năng xuất phát từ một lý do khác, đó là ưu tiên thời gian cho gia đình.

Việc Caudron chủ động rút lui khỏi World Cup billiards tại Hàn Quốc vào đầu tháng 11 trùng khớp với cột mốc hạnh phúc mới nhất trong đời sống cá nhân của ông. Hôm 7.10, trên trang cá nhân, "thiên tài" người Bỉ đã xúc động chia sẻ hình ảnh cùng thông báo chính thức nhận con nuôi là một bé trai tên Yassin. Caudron bày tỏ trên mạng xã hội: "Chương đẹp nhất trong cuộc đời chúng tôi. Chúng tôi xin giới thiệu cậu con trai nuôi Yassin với tất cả bạn bè để chia sẻ niềm hạnh phúc này cùng mọi người".

Kể từ khi tái xuất "mái nhà xưa" UMB từ tháng 5.2024 (bắt đầu tại World Cup TP.HCM 2024 khi đứng ngoài top 3.000 và phải đánh từ vòng loại đầu tiên), Caudron đã thực hiện cuộc bứt phá ngoạn mục. Đến nay, ông đã thâu tóm trọn vẹn 2 danh hiệu cao quý nhất trong hệ thống thi đấu của UMB: chức vô địch thế giới (World Championship 2025 diễn ra tại Bỉ) và chức vô địch World Cup billiards TP.HCM 2026 (tháng 5.2026, sau khi đánh bại Chiêm Hồng Thái ở trận chung kết).