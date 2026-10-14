Billiards Việt Nam trỗi dậy mạnh mẽ ở PBA

Bức tranh của billiards carom 3 băng VN ở thời điểm hiện tại mang hai gam màu đối lập. Ở các giải đấu có truyền thống thuộc Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB), các cơ thủ VN đang đi qua nốt trầm khi "khát" danh hiệu vô địch cá nhân kể từ sau chức vô địch của Trần Thanh Lực tại World Cup Bogota tháng 3.2025. Ở chiều ngược lại, đấu trường PBA ở Hàn Quốc (ra đời từ năm 2019) đang chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của các VĐV VN.

Nguyễn Quốc Nguyện là cơ thủ VN thành công nhất tại đấu trường PBA với 2 chức vô địch ẢNH: P.L

Nguyễn Quốc Nguyện THĂNG HOA

Làn sóng các cơ thủ VN bắt đầu chuyển hướng sang thi đấu tại Hàn Quốc từ năm 2020. Trong suốt chặng đường 5 năm cọ xát ở giải đấu khắc nghiệt này, dấu ấn duy nhất mà carom 3 băng VN để lại chỉ là chức vô địch của Mã Minh Cẩm năm 2022. Tuy nhiên, cục diện đã thay đổi từ đầu năm 2026, khi các đại diện VN liên tục bứt phá và mang về đến 3 chiếc cúp vô địch PBA Tour. Trong đó, ngôi sao sáng nhất chắc chắn là Nguyễn Quốc Nguyện. Anh đang thể hiện phong độ cực kỳ thăng hoa khi bỏ túi đến 2 danh hiệu vô địch. Lần đầu tiên vào tháng 2.2026, anh đã khuất phục "huyền thoại" người Tây Ban Nha Daniel Sanchez trong trận chung kết. Tiếp đà hưng phấn, anh vừa xuất sắc đánh bại tay cơ được xem là vĩ đại nhất lịch sử PBA tính đến lúc này - David Martinez (Tây Ban Nha), người đang sở hữu tổng cộng 8 chức vô địch.

Không chỉ có Quốc Nguyện, sự trỗi dậy của billiards VN tại xứ sở kim chi còn được tô điểm bởi kỳ tích của Nguyễn Trần Thanh Tạo. Vừa mới gia nhập hệ thống PBA từ đầu năm 2026, tay cơ này lập tức gây bất ngờ khi đăng quang ngay chặng đấu thứ hai. Những danh hiệu liên tiếp của Quốc Nguyện và Thanh Tạo chính thức đánh dấu một cột mốc mới, mở ra giai đoạn thành công nhất của các tay cơ VN tại Hàn Quốc kể từ trước đến nay.

C Ú HÍCH LỚN

Thành công tại đấu trường PBA ở thời điểm hiện tại một lần nữa khẳng định vị thế của carom 3 băng VN. Các tay cơ VN luôn được đánh giá cao về trình độ. Những cái tên dày dạn kinh nghiệm như Mã Minh Cẩm, Ngô Đình Nại, Nguyễn Đức Anh Chiến, Nguyễn Huỳnh Phương Linh, Đào Văn Ly đã nhiều lần tiến sâu ở các chặng đấu. Thực tế, ngoài 3 chức vô địch kể trên, từ đầu năm 2026 đến nay, Đình Nại đã từng đoạt vị trí á quân, còn Phương Linh cũng cán đích vị trí thứ ba chung cuộc.

Rõ ràng, thành công của Quốc Nguyện, Thanh Tạo mang về vinh quang và nguồn thu nhập cho cá nhân, đồng thời tạo ra cú hích lớn đối với nhiều cơ thủ VN khác (kể cả đang thi đấu hoặc chưa cập bến PBA). Những Đình Nại, Phương Linh… chắc chắn sẽ có thêm sự tự tin để tiếp tục chinh phục đỉnh cao nhất của đấu trường PBA trong thời gian tới.