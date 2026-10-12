Billiards: Liên tục ghi sê-ri lớn, Nguyễn Quốc Nguyện vô địch PBA được tiền thưởng khủng gần 2 tỉ đồng

Tối 12.10, Nguyễn Quốc Nguyện chạm trán David Martinez (Tây Ban Nha) ở trận chung kết giải billiards carom 3 băng PBA Tour mùa 2026-2027. Trước đó tại bán kết, Quốc Nguyện đã đánh bại No Jong-hyun với tỷ số 4-2, còn David Martinez cũng thắng 4-2 trước Cho Keon-hwi.

Nguyễn Quốc Nguyện nhập cuộc hứng khởi

Trước đối thủ từng giành 8 chức vô địch, Nguyễn Quốc Nguyện đã có màn khởi đầu ấn tượng khiến những cổ động viên lạc quan nhất cũng phải bất ngờ. Đại diện Việt Nam thắng một mạch 3 ván đấu đầu tiên để vươn lên dẫn trước 3-0.

Ở ván đầu, Quốc Nguyện thắng 15/10. Đến ván thứ hai, cơ thủ Việt Nam còn có màn trình diễn thuyết phục hơn. Anh ghi sê-ri 10 ngay ở lượt cơ thứ hai để vươn lên dẫn 10/3. David Martinez nỗ lực bám đuổi bằng sê-ri 6 ở lượt cơ thứ tư rồi chạm “set point” (mốc 14 điểm) trước, nhưng bỏ lỡ cơ hội dứt điểm ván đấu. Tận dụng cơ hội này, Quốc Nguyện có sê-ri 5 ở lượt cơ thứ sáu để thắng kịch tính 15/14, nâng tỷ số lên 2-0.

Ít người nghĩ Nguyễn Quốc Nguyện sẽ có một chiến thắng dễ dàng như vậy trước tay cơ xuất sắc như David Martinez trong trận chung kết ẢNH: P.L

Nguyễn Quốc Nguyện tiếp tục cho thấy cảm giác ghi điểm cực tốt ở ván thứ ba. Cơ thủ Việt Nam có sê-ri 8 ở lượt cơ thứ hai để dẫn 10/0, trước khi thắng 15/9 và đào sâu cách biệt thành 3-0.

David Martinez vùng lên ở ván đấu thứ 4 và giành chiến thắng với điểm số cách biệt 15/4, rút ngắn tỷ số còn 1-3. Đó cũng là tất cả những gì mà ngôi sao billiards người Tây Ban Nha có thể làm được trước Nguyễn Quốc Nguyện đang thi đấu quá thăng hoa.

Nguyễn Quốc Nguyện lần thứ hai giành chức vô địch tại 1 chặng PBA Tour ẢNH: CMH

Khả năng ghi sê-ri để giật lại quyền kiểm soát thế trận tiếp tục được Nguyễn Quốc Nguyện thể hiện ở ván thứ năm. Cơ thủ Việt Nam có sê-ri 6 để vươn lên dẫn ngược 10/5, trước khi thắng 15/7.

Chung cuộc, Nguyễn Quốc Nguyện đánh bại David Martinez với tỷ số cách biệt 4-1. Đại diện Việt Nam nâng cao cúp vô địch tại chặng thứ tư của PBA Tour mùa giải 2026-2027.

Với danh hiệu này, Nguyễn Quốc Nguyện nhận 100 triệu won (khoảng 1,94 tỉ đồng).

Trước đó, Nguyễn Quốc Nguyện từng đăng quang 1 chặng đấu ở mùa giải 2025-2026 khi đánh bại cao thủ Daniel Sanchez (Tây Ban Nha) trong trận chung kết.